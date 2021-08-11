Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Перед началом этого чтива - пару слов об этой затее. Тут я уже более 5 лет, повидал много чего и решил написать сам. Тревожат меня местные блогеры, решил написать контр-блог, довести некоторые статьи до ума, а также пройтись по некоторые сборкам и ютьберов, которые по моему мнению просто кошмар. Что из этого получилось ты узнаешь, дочитав до конца мой блог.

реклама

Акт 1. Кирилл и его друзья.

анонсы и реклама Дешевая RTX 3060 - дешевле нет нигде 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок -31 000р на 3080 MSI Gaming - дешевле нет нигде 3070 Ti Gigabyte Gaming - цена упала на порядок Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде Новейший Ryzen 5 5600G AM4 в Регарде 3090 дешево в XPERT.RU Новейший Ryzen 3 3200G в Регарде 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза Radeon Instinct MI 100 32Gb - 825 350р <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Я долго не мог придти в себя с конфига одного блогера, называть его не буду по этическим соображениям, где намешано белое с былым и прайс с оверпрайсом. Проще говоря конфиг не сбалансированный – деньги на ветер. И вот решил набросать свой "правильный" конфиг. Начнем с ТОПа на 10980XE.

Для начала что же было собрано тогда:

реклама

Процессор - Intel Core i9 - 10980XE – 89 590 руб. (сейчас он стоит 91 960 руб.)

AIO СВО - ASUS ROG STRIX LC 360 RGB White Edition – 22 690 руб.

Материнская плата - ASUS PRIME X299 EDITION 30 - 47 830 руб. (сейчас она стоит 46 940 руб.)

Оперативная память - 128Gb DDR4 4000MHz (16Гб х8) - 219 320 руб.(сейчас этот набор стоит 215 240 руб.) G.Skill Trident Z Royal Elite (F4-4000C14D-32GTES)

реклама

Основной SSD - 2Tb Kingston NV1 (SNVS/2000G) - 18 030 руб. (сейчас он стоит 17 700 руб.)

Еще пара SSD - Samsung 870 EVO SSD 2Tb (MZ-77E2T0BW) за 24 770 рублей шт. или 49 540 руб. за оба. (сейчас пара стоит уже 45 180 руб.)

Видеокарта – 2х Gigabyte GeForce RTX3090 24Gb (GV-N3090TURBO-24GD) по цене 261 280 руб. за штуку, или обе 522 560 руб.

Блок питания – 1000 Вт. EVGA SuperNOVA G1+ (120-GP-1000-X2) – 23 840 руб.

реклама

Корпус - ASUS TUF Gaming GT501 White за 14 790 руб.

Монитор - BenQ 32" PD3200U за 54 150 рублей (на сегодня это 54 390 руб.)

Итого за эту чудо сборку просят целых 1 миллион и 62 340 рублей. В ту сборку трое героев забыли добавить клавиатуру мышку и коврик, но так, как это было все в фантазиях троих героев или одного, то это они забыли. Поиграть им все равно на этом конфиге врядли посчастличиться. Прибавлять стоимость этих девайсов к итоговой сумме я не будут, буду считать, что уценка на сегодня, некоторых комплектующих, позволит компенсировать ковер, мышку и клаву. А теперь пройдусь по этой конфигурации.

Сразу выброшу одну RTX 3090, она здесь явно лишняя. Турбинную версию от Gigabyte заменю на что-нибудь в E-Каталоге. Задача не превышать 261 тысячу Кирюхи. Останемся на этом бренде, но лучше будет взять 3-х вентиляторное решение

Gigabyte GeForce RTX 3090 AORUS XTREME 24G, которое торгуется от 220 до 252 тысяч рублей.

Далее выбрасываем два SATA SSD для игр Samsung 870 EVO SSD 2Tb за 45 180 руб. за оба и берем один NVME объемом 4 Тб. Берем один SSD PNY CS2130 M280CS2130-4TB-RB (4 ТБ) – за 40 990 рублей.

Получилось сэкономить 4 тысячи и что самое главное - никаких лишних кабелей в системнике!

Оперативная память. Кирюха взял самый ЖИР! 128 Гб за 215 240 рублей, а оно столько играм нужно? Нет! Хватит и половины этого объема или 64 Гб. Для этих целей мне нужно взять 8 планок во 8 Гб. Частоту оставляем такой же 4000 МГц. И гарантированно на микросхемах Samsung B-die. Для этих целей подойдет G.Skill Trident Z RGB DDR4 2x8Gb (F4-4000C18D-16GTZR) с таймингами 18-19-19-39 и напряжением 1.35 В. Стоит один такой комплект в среднем 17 тысяч ровно.

Мне нужно взять таких четыре, итого за 64 Гб получаю – 68 000 рублей. Экономия 147 тысяч рублей Карл! И при этом, эта память еще будет светиться! Все как мы все здесь любим ))

Далее - СВО, к черту эту поделку почти за 23 тысячи рублей от фирмы, которая сама их не производит. Сюда хорошо впишется жидкостная система охлаждения производства EKWB с 360 мм радиатором - EK-AIO 360 D-RGB за скромные 13 800 рублей. Экономия на охладе еще +10 тысяч! Причем сам охлад не ухудшился.

Можно, конечно, еще сэкономить, взять брэнд по проще, либо топовый воздух, но минус 10 тысяч, уже не плохо. Для процессора Intel i9-10980XE или топа для всей HEDT системы от Интел, выбор материнской платы Кириллом - ASUS PRIME X299 EDITION 30 за 46 940 рублей вполне оправдан. Но, если хочется экстрима, то можно взять и Asus ROG Rampage VI Extreme Encore, но сюда придется добавить сэкономленные 10 тысяч на AIO. В принципе, можно пойти на эту доплату, чтобы получить максимальную конфигурацию.

Далее – блок питания. Кирилл взял 1 кВтную модель от EVGA SuperNOVA G1+ (120-GP-1000-X2) за 23 840 руб. Я бы её не стал брать. Я думаю, нужно взять БП немного с запасом, 1200 Вт будет самое то и если еще получится сэкономить, то я убью сразу 2 зайцев или енотов. Либо что-то более проверенное, так-как EVGA сама не делает БП.

За 25-25 тысяч можно взять Платиновый блок питания мощностью 1200 Вт Thermaltake Toughpower PF1 (ARGB TPD-1200AH3FCP-A) либо за эту же сумму платиновый киловатник от Super Flower - Leadex Titanium (SF-1000F14HT).

И последнее это монитор. За свои деньги за 54 тысячи рублей Монитор - BenQ 32" PD3200U не плох. Но эта модель уже с староватая, за такую же сумму можно взять LG UltraFine 32UN650 32. LG - это модель декабря 2020 года, против BenQ – марта 2017. LG поддерживает DisplayPort версии 1.4, против 1.2 у BenQ. А еще, LG более экономичен в плане потреблении энергии, у него заявлено потребление 45 Вт, против 110 Вт у BenQ.

Итого, я сэкономлю на оплате за электроэнергию. А теперь попробую посчитать, что удалось сэкономить при более рациональном подходе. Другие компоненты конфига, как основной SSD - 2Tb Kingston NV1 (SNVS/2000G) за 17 700 руб я не трогал, вполне нормальный SSD за свои деньги, без лишней переплаты.

Итого, мне удалось сэкономить 430 280 рублей (Ого!!!) и итоговый конфиг стал стоить 632 060 рублей. Это был пример правильной экономии, а пример правильного выбора вообще лежит в районе половины этой суммы, если не больше - i9 9900K, но это уже другая история...

Акт 2. Youtube.

В том же блоге идин из геров упомянул Куплинова и компьютер VOLT. Куплинов является лицом HyperPC и ведет видеоблог на одноименном Youtube канале. Я не поленился сделать ему +1 просмотр и посмотреть, что же там собирают для народа. Но сначала нужно сходить на их сайт и рассмотреть этот VOLT.

За стоимость от 622 200 рублей можно купить модель VOLT GAMING G9R9. По стоимости получается как раз то, что я собрал выше с учетом экономии. Посмотрю, чем Вольт так хорош по сравнению с доработанной мной сборки.

В основу Вольта входят:

Процессор - AMD Ryzen 9 5950X или ТОПчик от AMD с 16-тью ядрами;

Охлаждение - HYPERPC WaterCooling 360 RGB;

Материнская плата - MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON (WI-FI);

Память - 64GB HyperX Predator RGB DDR4-3600 (4 x 16GB);

Видеокарта - MSI GeForce RTX 3090 GAMING X TRIO;

Основной SSD - 2TB HYPERPC PRO M.2;

Дополнительный SSD – HDD 4TB Seagate Barracuda;

Блок питания - Super Flower Leadex III Gold ARGB Pro 850W;

Корпус - VOLT Антрацитовый черный с окном;

Как тебе сборочка? Напомню, она стоит от 622 200 рублей. Да, в нагрузку ты еще получишь целый фирменный коврик для мыши HYPERPC Pad Средний и защитную маску HYPERPC.

Так-так. Чего-то явно не хватает? А не хватает как минимум монитора и если брать такую же модель как выбирал я, то нужно прибавить еще 54 тысячи. И в результате этот конфиг станет дороже того, что я привел выше. Но лучше ли?

Если по процессорам можно сказать паритет. То по оперативной памяти все те же 64 ГБ, но у Intel платформы память 4000 МГц, против 3600 в данном случае, а это значить, что на Вольте можно было сэкономить несколько тысяч рубелй на памяти.

По видеокартам тоже паритет, везде RTX 3090. А вот с накопителями у Вольта бе. Основные SSD в обоих случаях 2 ТБ, а вот в случае с Intel у меня 4 Тб скоростной NVME SSD, а в Вольте тормозной механический HDD, как вообще с него грузить игры не понимаю. HDD явно будет дешевле SSD, значить Вольт должен стоить еще дешевле.

Далее – блок питания, 1000 Ватная платина против 850 Вт голды? Без комментариев. Остальное на любителя, я про кейс.

Итого, Вольт дороже моего кастома на Intelе на 70 тысяч рублей и при этом уступает в производительности, как минимум странно. Видимо они пошли на услуги сборки и рекламу. Выбирая из этих 2-х конфигов даже по одной цене, я бы выбрал Intel, как более сбалансированную сборку. Но кто-то же берет Вольты и другие брендовые ПК, мне их не понять, а вам?

Вот такой получился запоздалый обзор или скорее переосмысление и пересборка сборки, сорри за каламбур. Но это давно сидело во мне и я решил написать об этом, чистая экономия в 430 тысяч и ни грамма упущеной производительности ... Жаль только, что они виртуальыне.