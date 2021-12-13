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Ни для кого не секрет, что хорошая память повышает производительность процессоров в играх, но позволит ли она i7 10700k догнать (а может и перегнать) i9 10900k? Сегодня постараюсь это выяснить в небольшом тесте. Так же посмотрим на реальную прибавку производительности от разгона в играх. В моем распоряжении есть две системы, главным отличием которых в данном случае будут процессор и память.

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i7 10700k это предтоповый процессор 10-й линейки Intel, на его борту 8 ядер 16 потоков и 16 Мб кэша L3. Он в паре с хорошей дорогой памятью выступит против топа своей линейки i9 10900k, у которого 10 ядер 20 потоков и 20Мб кэша L3, а так же выше частота на 200Мгц по всем ядрам в стоке. Работать i9 будет вместе со сравнительно недорогим комплектом ОЗУ.

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Что касается самой памяти, это будут два комплекта двурангов 2х16Гб от компании G.Skill. Первый, это достаточно стандартный G.Skill Ripjaws V DDR4 2x16Gb F4-3600C16D-32GVKC на чипах Hynix с XMP профилем 3600Мгц с таймингами 16-19-19-39. Второй, это уже достаточно дорогой комплект на топовых чипах Samsung b-die G.Skill Trident Z 2x16GB DDR4 F4-4000C19D-32GTZKK с XMP профилем 4000Мгц с таймингами 19-19-19-39.

Память на Samsung b-die ощутимо дороже памяти на Hynix и итоговая стоимость сборок i7 10700k + F4-4000C19D-32GTZKK и i9 10900k + F4-3600C16D-32GVKC будет отличаться не слишком сильно.

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На сегодняшний день, согласно ценам в e-katalog, комплект i7 10700k + F4-4000C19D-32GTZ обойдется в 47 679р. (Память та же, что в тесте, только с красной декоративной вставкой)





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Комплект i9 10900k + F4-3600C16D-32GVKC обойдется почти на 4000р дороже - 51 658р.





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Процессоры тестировались в стоке с памятью на частоте 3600Мгц и таймингами 16-19-19-39 (это соответствует XMP профилю комплекта на Hynix и будет считаться дефолтным значением производительности), в разгоне, а так же i7 10700k был протестирован в стоке, но с разогнанным дорогим комплектом на чипах b-die, что бы можно было увидеть прирост производительности только от использования хорошей памяти.

В разгоне оба процессора работали на частоте 5,1Ггц по всем ядрам, кольцевая шина была зафиксирована на частоте 4,6Ггц, оба комплекта памяти держали частоту 4000Мгц с минимально возможными для них таймингами. В случае b-die это 16-16-16-34, в случае Hynix это 18-21-21-42. Вторичные тайминги так же были ужаты.

Для памяти на чипах Hynix 4000Мгц оказалась максимальной частотой, на которой она способна стабильно работать. Комплект на b-die запускался и на 4200Мгц, но что бы сохранить низкие тайминги 16-16-16-34 пришлось бы поднимать напряжение выше 1,5v, а это достаточно много и не рекомендуется для постоянного использования. Поскольку низкие тайминги не менее важны, чем частота, было решено оставить память в режиме 4000Мгц 16-16-16-34 при 1,45v, как вариант стабильного и безопасного разгона 24/7.





Немного скриншотов разогнанных систем:

i7 10700k OC + G.Skill Trident Z OC









i9 10900k OC + G.Skill Ripjaws V OC









Итак, приступим к тестированию.

Тестовые конфигурации выглядят следующим образом:

Процессор - i7 10700k@5.1Ггц 1,324v

ОЗУ - G.Skill Trident Z 2x16GB DDR4 F4-4000C19D-32GTZKK (4000Мгц, 16-16-16-34, 1,45v)

Материнская плата - MSI MPG Z490 GAMING PLUS

Охлаждение - Noctua NH-D15S

Видеокарта - ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3080 V2 OC Edition 10GB LHR

Накопитель - SSD WD Blue 3D NAND 1TB WDS100T2B0B

Блок питания - Cooler Master V1000 1000Вт

Операционная система - Windows 10 Pro 21H1





Процессор - i9 10900k@5.1Ггц 1,285v

ОЗУ - G.Skill Ripjaws V DDR4 2x16Gb F4-3600C16D-32GVKC (4000Мгц, 18-21-21-42, 1,4v)

Материнская плата - MSI MPG Z490 GAMING PLUS

Охлаждение - DeepCool GamerStorm Castle 360RGB V2

Видеокарта - Palit GeForce RTX 3070 GameRock 8GB LHR

Накопитель - SSD WD Blue 3D NAND 1TB WDS100T2B0B

Блок питания - be quiet! Straight Power 11 850W

Операционная система - Windows 10 Pro 21H1

Как видите, в разных конфигурациях использовались разные видеокарты, но могу заверить, что на результаты тестов это не повлияло т.к. настройки графики в играх выставлялись так, что бы производительность не упиралась в RTX 3070.





Для начала два теста, CPU-Z Benchmark и Aida64 Cache and Memory Benchmark. CPU-Z не чувствителен к памяти и должен адекватно показывать разницу в чистой производительности между процессорами одной линейки работающими на одной частоте.









Как видно из данного теста, одноядерная производительность у этих двух процессоров равна на одинаковой частоте. Отличие есть только в многопотоке, где i9 опережает i7 на 25%, что соответствует разнице в количестве ядер. Но будет ли такая разница в играх? Скоро узнаем.









В тесте кэша и памяти Aida64 виден небольшой перевес на стороне комплекта b-die по скорости чтения/записи/копирования. Но так же есть ощутимая разница в латентности памяти, что может сказаться на производительности в играх. К сожалению, добиться снижения латентности сохранив высокую частоту на чипах Hynix не получилось.





Перейдем к самому интересному - тестам в игровых приложениях.

Если в игре не было бенчмарка, для теста выбирался определенный отрезок игры и он прогонялся не менее пяти раз, а значения 0,1%, 1% и средний fps замерялись программой FPS Monitor. На графиках представлены средние значения по результатам всех прогонов.

Что бы не было упора в видеокарту, тесты проводились в разрешении 1080р (кроме Horizon Zero Dawn), а настройки графики зависели от аппетитов к GPU каждой конкретной игры и будут отдельно представлены ниже скриншотом.









Cyberpunk 2077.

Настройки графики.

Пресет настроек низкий, dlss выключен, разрешение 1080p.

i7 OC

i9 OC





Результаты тестов





В этой игре быстрая память действительно дала о себе знать. i7 10700k на номинальных частотах в паре с комплектом на чипах b-die сравнялся с i9 10900k в разгоне. А после разгона i7 и вовсе вырвался в лидеры опередив i9 на 5%.









Total War Saga: TROY

Настройки графики.

Настройки "качество травы" и "размер отрядов" были выставлены в режим "экстрим", что бы создать максимальную нагрузку на процессоры.

Для мониторинга fps в бенчмарке я использовал программу FPS Monitor т.к. сам бенчмарк показывает только среднее значение fps.





Результаты тестов





В этой игре ни хорошая память, ни разгон процессора не помогли i7 сравняться даже со стоковым i9. Игра явно любит ядра и потоки. Преимущество стокового i9 над разогнанным i7 составило 8,1%, а в разгоне i9 ушел вперед аж на 19,6%.









Horizon Zero Dawn

Настройки графики.

Единственная игра, которую пришлось запускать в 720p т.к. в 1080p i9 10900k местами упирался в RTX 3070 даже на пресете "приоритет производительности". Для оценки быстродействия использовался бенчмарк, итоговые данные брались из значений производительности процессора ("99%", "95%" и "производительность процессора").

i7 OC



i9 OC





Результаты тестов





В Horizon Zero Dawn дорогая память помогла i7 10700k фактически догнать i9, но только в стоке. Что касается разогнанных систем, тут между ними практически паритет, i7 быстрее всего лишь на 0,84%.









Ведьмак 3: Дикая Охота

Настройки графики





Результаты тестов





В Ведьмаке быстрый комплект памяти позволил стоковому i7 вплотную приблизиться к разогнанному i9, но для полного паритета 10700k все же понадобился разгон. Стоит отметить, что на i9 был немного выше показатель 0,1% и 1%.









GTA V

Настройки графики

В этой игре замер производился по последнему отрезку бенчмарка т.к. он максимально приближен к игровому процессу.

Результаты тестов





Еще одна игра, в которой комплект быстрой памяти помог 10700k в стоке догнать 10900k в разгоне, лишь немного уступив ему по показателю 1%. После разгона i7 смог вырваться в лидеры опередив i9 на 2,5%.









Выводы

Что же, ответ на поставленный вопрос "Поможет ли дорогой комплект памяти i7 10700k догнать i9 10900k в играх?" - в целом да, поможет. Но есть нюанс.

Безусловно есть игры (и думаю их большинство), где i7 10700k с хорошей памятью не просто равен, а даже немного быстрее i9 10900k со средним комплектом. Но при этом, есть проекты, вроде Total War Saga: TROY, где нехватку ядер не сможет компенсировать никакая память. Стоит ли экономия 4000р провала в производительности в таких играх? Думаю, каждый решит сам для себя.

Что касается разгона процессоров и памяти, то он действительно дает неплохую прибавку производительности, особенно системе с i7 и b-die. По результатам пяти игр, средняя прибавка от разгона для системы с i7 составила 13,2%, для системы с i9 7,1%.

Всем спасибо за внимание.











