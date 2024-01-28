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Как выглядела немецкая "четверка" против Т-34 и Шермана в 42-44 годах

Pz 4 и Т-34 - два известных танка Второй мировой войны. Всего было произведено около 8500 Т-34 и более 8500 Pz 4, что делает их самыми массовыми танками войны. За время своего существования Pz 4 был основным противником Т-34. Шансы в бою между этими танками зависят от многих факторов, таких как опыт командиров, состояние техники и тактические условия боя.
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Следует отметить, что "Пантера" никогда не была основным противником Т-34. Максимальный объем производства "Пантер" был достигнут только в 1944 году, и с апреля по сентябрь ежемесячно выпускалось более трехсот машин. Однако общее количество "Пантер", находившихся в строю панцерваффе, никогда не превышало 500 единиц, что не позволяло их активно использовать на обоих фронтах.

Основным соперником для танка Т-34 был Pz.Kpfw.IV, который был основной боевой танк вермахта. Он производился на протяжении всей войны и стал самым массовым танком Германии. Интересно, что обе модели танков прошли серьезные модернизации, включая установку более мощных пушек. Сначала модернизация затронула Pz.Kpfw.IV, а затем и Т-34.

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Сравнивая танки Т-34 с ранними сериями Pz.Kpfw.IV от А до E, выпускавшимися в одно и то же время, можно увидеть, что Т-34 превосходил своего соперника по общим боевым характеристикам. Хотя модификация Pz.Kpfw.IV Ausf. D, а также все последующие, имели более толстую броню, чем у Т-34, защита Т-34, расположенная под углом, противостояла пробитию лучше. Также Т-34 имел значительное преимущество в вооружении. 76,2-мм танковая пушка Т-34 могла пробить Pz.Kpfw.IV в любой проекции на любых дистанциях боя, в то время как 75-мм KwK.37 мог делать это только на расстоянии не более 150 метров.

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Т-34 был гораздо тяжелее, но при этом имел намного лучшую проходимость и маневренность. Его дизельный двигатель В-2 был мощнее на 200 л.с. и обеспечивал преимущество в удельной мощности (19 против 13,6 л.с./т). Широкие гусеницы также обеспечивали меньшее удельное давление на грунт и лучшую проходимость.

Конечно, у Pz.Kpfw.IV, как и у других немецких танков, было преимущество в обзорности, удобстве работы и оптимальном распределении обязанностей в экипаже. Кроме того, у него была более высокая надежность. Но для танкиста важно не только быть на более надежной и удобной машине с хорошей видимостью. Важно еще и иметь возможность поражать врага, желательно с безопасного расстояния, но в этом отношении Pz.Kpfw.IV однозначно проигрывал.

К весне 1942 года обстановка изменилась, когда Pz.Kpfw.IV был оснащен 75-мм пушкой Kw.K.40 L/43, также известной как "длинная рука". Это сделало его полноценным боевым танком и сделал его опасным для Т-34 на любых расстояниях. Начали становиться все более значимыми навыки экипажа, их взаимодействие, обзорность и качество приборов для наблюдения. Толщина лобовой брони, увеличенная до 80 мм, приблизилась по уровню защиты к Т-34 и стала серьезной проблемой для его пушки. Но через год также начался процесс модернизации Т-34.

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Сравнивая танки Pz.Kpfw.IV серий F-J с Т-34-85, можно сказать, что они имеют схожие характеристики, как и танки первых серий. Огневая мощь стала примерно одинаковой, но защита Т-34 также усилилась. Несмотря на увеличение массы обоих танков, удельная мощность Т-34 осталась на полтора раза выше. В общем, можно утверждать, что по боевым характеристикам Т-34 был в лидерах, временно уступив первенство.

Посмотрим теперь на союзника. M4 "Шерман" начал поступать по ленд-лизу в ноябре 1942 года и быстро получил признание наших танкистов. Основным преимуществом считалось удобство работы экипажа, которое было непревзойденным по сравнению с Т-34. Большой боевой отсек, отличные приборы, внутренняя и внешняя связь.

Относительно защиты, оба танка были примерно одинаковы по уровню. Более низкий угол наклона лобовой брони корпуса Т-34 компенсировался более толстой броней и отсутствием люков механика-водителя и радиста-стрелка в верхней части боевого отделения. Недостатком был вертикальный борт и высокий силуэт. Однако высота часто преувеличивалась. Было правдой, что он превосходил Т-34 на 30 см, но это небольшая разница и составляла всего лишь спичечный коробок по сравнению с Т-34-85, также он был ниже на 30 см, чем "Пантера".

Оружие было также достаточно сопоставимо. 75-мм пушка М3 вполне подходила для поражения Pz.III и Pz.IV, но оказалась бесполезной против "Тигра" и "Пантеры". Единственным преимуществом "Шермана" было отсутствие раскачки благодаря гироскопическому стабилизатору и гидравлическому приводу башни, что повышало точность стрельбы. "Шерман" также выиграл гонку вооружений, получив 76-мм пушку М1, которая не только превосходила 85-мм орудие Д-5Т и ЗИС-С-53 по бронепробиваемости, но и практически сравнялась с 88-мм KwK 36 L/56 "Тигра".

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"Шерман" был надежным и прочным танком, он славился своей простотой в обслуживании, но требовал квалифицированного и регулярного ухода. Его ремонтопригодность была невысокой, особенно в условиях боевых действий. Танк легко переносил длительные походы, его подвеска работала мягко и комфортно для экипажа, что отличало его от советских танков. Скорость передвижения была достаточной, но двигатель был слишком жадным к топливу, поэтому у бензиновых версий запас хода составлял всего несколько сотен километров.

Скорее всего, его основными недостатками были проходимость и маневренность. На твердых грунтах он проявлял себя уверенно, но в бездорожье сталкивался с проблемами из-за узких гусениц. Хотя управлять им было легче, он не мог разворачиваться на месте из-за этого. Из-за высокого центра тяжести танк был в опасности опрокидывания на сложных участках местности.

"Шерман" был более сложным, чем Т-34, но проще в производстве, чем "Пантера". Он был пригоден для массового производства, что подтверждается объемами выпуска. С февраля 1942 по июль 1945 года было произведено почти 50 тысяч танков, не включая канадские.

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По боевым характеристикам, вероятно, можно сказать, что он был в целом равноценен Т-34 - у каждого из них были свои преимущества и недостатки.

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танки история overclockers вторая мировая война т-34 pz 4 воённая техника.
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