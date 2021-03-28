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Компания AsusTek Computer Inc, известная в России под торговой маркой Asus, некоторое время назад - конкретно в феврале - выпустила "quick fix" для большинства своих современных WiFi роутеров.

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В данном случае "фикс" надо понимать и в качестве быстрой меры буквально, и в смысле срочно срочности, и в качестве временной заплатки.

Удивительно, но факт - информационного повода данное событие не создало.

Видимо, потому что этим не занимались PRщики Spectre и Meltdown.

Хотя если без юмора, то проблема довольно специфична, но она есть.



На момент написания новости, автор лично проверил все имеющиеся в продаже модели WiFi роутеров Асус из нескольких российских магазинов.

Всего 163 позиции.

Из имеющихся в продаже почти во всех магазинах 35 моделей, исправления "прилетели" минимум к 24 моделям WiFi роутеров Асус.



В "рунете" по данному факту тишина. То ли Асус решил не привлекать внимания к проблемам с безопасностью в своих прошивках своих же устройств, то ли слишком узкие "дыры".



Речь идет об уязвимостях CVE-2020-25681, CVE-2020-25682, CVE-2020-25683, CVE-2020-25687, CVE-2020-25684, CVE-2020-25685, CVE-2020-25686.

Они касаются использования DNSmasq.

Если кратко, то это DNS-, DHCP- и TFTP-сервер, обладающий простотой настройки.



Все угрозы, обозначенные выше, касаются возможных рисков, связанных с DNSmasq до версии 2.83.

В описаниях к уязвимостям подчеркивается, что наибольшую угрозу они представляют для конфиденциальности и целостности данных, а также для доступности системы.

От себя добавлю, что да, именно так, "system availability". Про "system access" и аналогичные выражения, когда теряется доступ к системе у собственника, а у атакующего сохраняется - ни слова.



Собственно, не менее важная часть, чем констатация факта наличия проблемы, это сами устройства и исправления прошивок к ним.



На момент написания автором новости, были проверены модели и наличие обновлений прошивок.

Именно из-за массовости явления, меня очень удивило молчание рунета по данному поводу.

При том, что это касается не какого-то сферического коня в вакууме, а конкретных проблем с конкретными уязвимостями.

Именно про Spectre и Meltdown немеряно писанины, и даже про дырявую забагованную Windows 10 много и регулярно про заплатки со всех сайтов, а тут - словно воды в рот набрали.



Модели Wifi роутеров Асус, к которым компания выпустила заплатки и статус прошивок:



Wi-Fi роутер ASUS RT-AX92U - beta(quick fix).

Wi-Fi роутер ASUS RT-AX88U - beta(quick fix) и основной релиз.

Wi-Fi роутер Asus RT-AX82U - beta(quick fix).

Wi-Fi роутер ASUS RT-AX58U* - beta(quick fix).

Wi-Fi роутер ASUS RT-AX55 - beta(quick fix) и основной релиз.

Wi-Fi роутер ASUS RT-AC88U - beta(quick fix).

Wi-Fi роутер ASUS RT-AC86U - beta(quick fix).

Wi-Fi роутер ASUS RT-AC85P - beta(quick fix) и основной релиз.

Wi-Fi роутер ASUS RT-AC68U - beta(quick fix).

Wi-Fi роутер ASUS RT-AC66U B1 - beta(quick fix).

Wi-Fi роутер ASUS RT-AC65P - beta(quick fix) и основной релиз.

Wi-Fi роутер ASUS RT-AC58U - beta(quick fix).

Wi-Fi роутер ASUS RT-AC51 - beta(quick fix).

Wi-Fi роутер ASUS RT-AC2400 - beta(quick fix) и основной релиз.

Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200RU - beta(quick fix).

Wi-Fi роутер ASUS ROG Rapture GT-AC5300 - beta(quick fix).

Wi-Fi роутер ASUS ROG Rapture GT-AX11000 - beta(quick fix).

Wi-Fi роутер ASUS ROG Rapture GT-AC2900 - beta(quick fix).

Wi-Fi роутер ASUS Blue Cave - beta(quick fix).

MESH-комплекты Mesh ASUS ZenWiFi AC Mini (CD6) 1pk** *** - beta(quick fix).

MESH-комплекты Mesh ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) (1pk)** *** - beta(quick fix).

MESH-комплекты ASUS ZenWiFi AX [XT8 W-1-PK]**** - beta(quick fix) и основной релиз.

MESH-комплекты ASUS ZenWiFi AC (CT8)***** - основной релиз.



*Адрес www.asus.com/ru/Networking-IoT-Servers/WiFi-6/All-series/RT-AX58U/ - недоступен.

В настоящее время работает www.asus.com/ru/Networking-IoT-Servers/WiFi-Routers/ASUS-WiFi-Routers/RT-AC58U/

**ASUS ZenWiFi AC Mini(CD6) - прошивка находится в разделе "Драйверы и Утилиты", а не "BIOS и ПО"

**ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) - прошивка находится в разделе "Драйверы и Утилиты", а не "BIOS и ПО"

***В смысле прошивок, на данный момент:

Mesh ASUS ZenWiFi CD6 1pk = ASUS ZenWiFi CD6 2pk = ASUS ZenWiFi CD6 3pk

Mesh ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) (1pk) = ASUS ZenWiFi AX Mini (XD4) (2pk)

****ASUS ZenWiFi AX [XT8 W-1-PK] = ASUS ZenWiFi AX (XT8) относится к XT8 (W-1-PK)

*****ASUS ZenWiFi AC (CT8) относится к CT8 (W-1-PK).



Модели Wifi роутеров Асус, к которым(возможно временно) компания НЕ выпустила заплатки:



Wi-Fi роутер ASUS RT-N19

Wi-Fi роутер ASUS RT-N12 С1/D1/VP

Wi-Fi роутер ASUS RT-N11P

Wi-Fi роутер ASUS RT-AX56U

Wi-Fi роутер ASUS RT-AC59U

Wi-Fi роутер ASUS RT-AC57U

Wi-Fi роутер ASUS RT-AC53

Wi-Fi роутер ASUS RT-AC52U B1

Wi-Fi роутер ASUS RT-AC51U

Wi-Fi роутер ASUS RT-AC1200

Wi-Fi роутер ASUS BRT-AC828

Wi-Fi роутер ASUS 4G-AC53U



Внимание 1! Если для вашей модели WiFi роутера Asus есть beta, но пока нет релизной версии прошивки, то Асус настоятельно рекомендует:

Refer to "Method 2: Update Manually" - обновите прошивку вручную согласно методике, детально описанной по адресу www.asus.com/support/FAQ/1008000.



Внимание 2!

Например, ASUS RT-AC1200RU НЕ РАВНО ASUS RT-AC1200.

Для RU фикс есть , для второй модели - нет.



Внимание 3!

Это НЕ исчерпывающий список WiFI роутеров фирмы Асус.

Если для вас информационная безопасность важна, то вы можете самостоятельно открыть официальную страницу поддержки вашего WiFi роутера и проверить наличие актуального исправления перечисленных уязвимостей.



Внимание 4!

Вы должны и обязаны ясно и четко представлять себе, что и для чего вы делаете.

Если есть малейшие сомнения в необходимости обновления , либо в своих навыках по дальнейшему успешному восстановлению вашего устройства после возможного сбоя во время прошивки по любой причине - не делайте ничего.

А лучше - если устройство на гарантии - сделать все необходимые манипуляции силами сотрудников официального сервисного центра.



Внимание 5!

В англоязычном сегменте интернета зафиксированы единичные случаи "багов" после установки беты.

Например, на одном из форумов некий пользователь сообщил, что на его WiFI роутере Asus модели RT-AX88U потерялась возможность "коннектиться" на частоте 5Ггц.

Другой пользователь на другом форуме обозначил проблему, смысл которой сводится к тому, что "понизилась производительность(читай - скорость), после установки беты, но это - не точно".



Проявите внимательность, это никогда не помешает.