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Какие перспективы у запуска воздушных беспилотников с подводных лодок

Стремление военных подводников в ряде стран сделать акцент на использовании не только подводных дронов, но и воздушных беспилотников, может расширить боевые возможности подводного военного флота и внести свои коррективы в тактику будущих военных действий.
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Беспилотники активно завоевывают себе преимущественное положение во многих сферах - как в гражданских, так и в военных. Беспилотная доставка грузов и людей по воздуху, суше и воде уже реализуется в ряде стран.

В военных баталиях именно беспилотные виды оружия  становятся все более решающими, ими активно вооружаются многие армии и это только начало. Недалек тот день, когда вооруженные конфликты с участием и гибелью солдат уйдут в исторические мемуары и исследования, а поле боя превратится в аналог компьютерных игр с конкурентным противостоянием операторов реальных военных беспилотников…

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В этой связи весьма интересными могут стать уже сегодня зарисовки, по каким путям и направлениям движется сейчас «военная мысль» в плане усиления мощи и боеспособности тех или иных родов войск за счет прирастания различных видов беспилотников, расширения сферы их использования. И весьма примечательным в этом плане представляется отслеживание попытки военных подводников в ряде стран сделать акцент на использовании не только подводных дронов, но и воздушных беспилотников, которые могут расширить  боевые возможности подводного военного флота и внести свои коррективы в тактику будущих военных действий.

                 enderi.fr

ВМС США, например, уже несколько лет проявляют интерес к такой возможности оснастить свои подводные лодки «воздушным перископом». Так, в 2013 году военно-морская исследовательская лаборатория США NRL (Naval Research Laboratory) показала, что можно запустить автономный беспилотный летательный аппарат – в данном случае это был XFC UAC – через торпедный аппарат ударной атомной подводной лодки USS Providence с помощью системы запуска под названием «морской Робин».  В 2017 году такой “летающий перископ” поднялся в воздух с находящегося под водой Автономного необитаемого подводного аппарата-робота (АНПА)  REMUS 600, предназначенного для мониторинга прибрежной зоны.  В то время NRL объяснила, что это успешное испытание, вероятно, принесет «революционные» возможности подводным войскам, а также для осуществления специальных операций.

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В октябре 2020 года ВМС США через командование Военно-морских систем (NAVSEA) заказали промышленности воздушные беспилотные летательные аппараты, которые можно было бы запускать с подводной лодки. А спустя несколько месяцев ВМС уже объявили о своем намерении приобрести у AeroVironment Inc  120 БПЛА Blackwing 10С, способных стартовать с американских субмарин и некоторых АНПА.

БПЛА Blackwing 10С были оснащены инфракрасными и электрооптическими сенсорами для сбора разведданных, наблюдения и проведения рекогносцировки. Эти дроны могут оставаться в воздухе порядка часа, работать на расстоянии прямой видимости и использовать канал передачи данных с шифрованием 256-битного уровня. Размах крыльев Blackwing достигает 68.6 см, длина аппарата - 49.5 см, его вес порядка 1.8 кг. Blackwing отдаленно напоминает барражирующий боеприпас Switchblade, разработанный тем же AeroVironment, и может быть использован, помимо очевидной разведывательной функции, также и в качестве телекоммуникационного ретранслятора, установщика помех для вражеских средств радиоэлектронной борьбы, или даже выполнять роль барражирующего боеприпаса, действуя в составе роя БПЛА. 

В своих попытках использования БПЛА силами подводного флота, ВМС США затем пошли еще дальше и в феврале 2021 года они уведомили Raytheon о военном заказе на сумму почти в $33 миллиона на поставку барражирующего беспилотника-боеприпаса Coyote Block 3. Этот БПЛА использует некинетическую боеголовку для нейтрализации вражеских дронов, имеет программное обеспечение, позволяющее беспилотникам работать в группе. Выбор этого БПЛА был также обусловлен тем, что  в ВМС США считают массовую атаку боевыми дронами («роем») весьма действенным способом поражения надводных целей. 

Однако в своих изысканиях использования БПЛА подводными кораблями, Военно-Морской Флот США не единственный в этом деле. Так, его израильский аналог также решил воспользоваться этой возможностью благодаря компании Spear, которая разработала автономный беспилотный летательный аппарат Ninox 103, «предназначенный для необнаружимого подводного запуска», при условии, что такой запуск будет выполняться на глубине не более 50 метров. Как и Blackwing 10C, этот аппарат способен летать в течение 50 минут со скоростью 20 узлов и полезной нагрузкой около 1 кг. Он также может служить ретранслятором связи, выполнять разведывательные задачи и осуществлять рекогносцировку района оперативного действия и даже использоваться в качестве боеприпаса.

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Не осталась в этом вопросе в стороне и Франция, заявив в информационном сообщении Агентства оборонных инноваций (AID) об Экспериментальной операции по реагированию (OER) с запуском БПЛА с подводной лодки . Также в прошлом месяце ВМС Франции сообщили, что находящийся в Сан-Рафаэле Центр практических испытаний и приемки самолетов для Военно-морской Авиации Франции (CEPA/10s) проявляет повышенный интерес к воздушному беспилотнику HP30, разработанному Тулузской компанией Diodon. Оснащенный  высокочувствительными датчиками дневного и ночного времени и работающий от батареи около 30 минут, этот аппарат имеет надувную конструкцию, что делает его небьющимся и непотопляемым. Как отмечается, этот БПЛА позволяет усилить возможности наблюдения за патрульными катерами, сторожевыми фрегатами и судами поддержки в районе патрулирования подводной лодки. Использование беспилотника позволит подводной лодке расширить периметр и горизонт своих датчиков и возможностей. Кроме того указывается, что речь идет о создании новых разрушительных среднесрочных эксплуатационных возможностей, которые могут быть интегрированы в оперативные возможности подводной лодки.

             diodon-drone.com

Касаясь практического использования БПЛА HP30, французскими СМИ сообщается, что он покидает подводную лодку благодаря «водонепроницаемому защитному кокону», а затем, оказавшись на поверхности, эта система открывается и высвобождает дрон, связь с которым подводная лодка осуществляет по радио.

Судя по анализу иностранных публикаций по этому вопросу, несмотря на то, что запуск БПЛА с находящейся в подводном состоянии подлодки может привести к ее демаскировке, использование воздушных беспилотников в этом роде западных армий остается пока одним из приоритетных направлений исследований и «военной мысли».

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Теги

blackwing 10с беспилотные летательные аппараты бпла hp30 подводный военно-морской флот
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