10 июля группа юристов из десяти стран опубликовала заявление, в котором выразила свое несогласие с предложенным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) проектом международного договора о пандемии, официально известным как ВОЗ СА+, и поправками к Международным медико-санитарным правилам («ММСП»).

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Эти юристы, принадлежащие к объединению «Anwälte für Aufklärung eV», провели свой первый международный конгресс в Кёльне (Германия) с 30 июня по 2 июля, в ходе которого они рассматривали предложенные ВОЗ поправки к ММСП и проект международного договора о пандемии. По завершении конгресса юристы выступили с обращением, в котором указывается, что они против предлагаемого ВОЗ международного договора о пандемии и попыток превратить ВОЗ в своего рода «мировое правительство здравоохранения».

Как следует из опубликованного пресс-релиза этого конгресса, юристы из Австрии, Швейцарии, Лихтенштейна, Франции, Испании, Италии, Чехии, Нидерландов, Израиля и Германии отвергают проект договора Всемирной организации здравоохранения о пандемии и изменения санитарных правил ММСП. В обращении юристами призываются европейские государства не участвовать в планах по предоставлению ВОЗ в будущем широких прав объявлять во всем мире пандемию, устанавливать правила борьбы с такими пандемиями, которые государства-члены должны будут соблюдать в обязательном порядке и без какой-либо возможности национального вмешательства или внесения корректировок.

Юристы заявили, что они собрались в Кёльне, чтобы в будущем иметь возможность более эффективно и четко реагировать на нарушения основных прав человека и ограничения свобод населения демократических государств. В этих целях юристы объединились, чтобы создать Международную ассоциацию юристов за права человека (IAL). 27 подписей первых подписавших обращение юристов указаны в учредительном акте этой Ассоциации, которая намеревается расширить свой состав в ближайшие недели.

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Согласно опубликованному обращению, IAL намеревается расширить международное сотрудничество юристов, которые критически отнеслись к незаконности государственных мер и хрупкости национального верховенства закона в период пандемии Коронавируса. Подчеркивается, что эти нежелательные явления поднимаются на уровень наднациональных организаций, таких как, в частности, Всемирная организация здравоохранения, которая с помощью так называемого Договора о пандемии намеревается получить возможность обходить как национальные, так и европейские права суверенитета в случае будущей пандемии. В обращении подчеркивается, что собравшиеся в Кёльне юристы привержены неукоснительному соблюдению прав человека, основных прав и свобод, так как человеческое достоинство неприкосновенно. Устав ООН, из которого вытекает Всеобщая декларация прав человека, Пакт ООН о гражданских и политических правах и об экономических и социальных правах, а также Европейская конвенция о правах человека претендуют на неотъемлемое превосходство в международном праве. Ни при каких обстоятельствах они не могут быть фактически или де-факто аннулированы никаким договором ВОЗ о пандемии, даже и особенно во время пандемий или других кризисов в области здравоохранения.

В этих условиях юристы выступают за: защиту фундаментальных принципов демократического правового государства, за строгое разделение властей в смысле принципа «сдержек и противовесов», за принцип законности, за право народов на самоопределение, за принцип, согласно которому вся власть должна исходить от народа, за свободу информации и прежде всего за полный запрет цензуры. Всем этим принципам противоречит содержание так называемого «Договора ВОЗ о пандемии», который в настоящее время разрабатывается, и ожидаемые изменения в «Международные медико-санитарные правила» (ММСП), которые должны быть представлены на решение Генеральной Ассамблеи ВОЗ в 2024 году. Юристами подчеркивается, что, как следует из материалов веб-сайта Европейского совета, договор о пандемии и поправки к ММСП направлены на то, чтобы де-факто превратить Всемирную организацию здравоохранения в своего рода «Всемирное правительство здравоохранения» как наднациональную и глобальная сверхорганизацию. В будущем на ВОЗ планируется таким образом возложить, в частности, следующие задачи:

- Раннее выявление и предотвращение пандемий, что потребует создания беспричинной глобальной системы раннего предупреждения и эпиднадзора без достаточных на то оснований;

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- Создание и укрепление ВОЗ в качестве координирующего органа по глобальным вопросам здравоохранения, что фактически лишит национальные и местные органы здравоохранения полномочий и, таким образом, в корне противоречит принципу субсидиарности;

- Укрепление международного сотрудничества в таких областях, как эпиднадзор, оповещение и реагирование, что было бы равносильно созданию навязанной ВОЗ глобальной системы эпиднадзора за гражданами со стороны государства;

- Борьба с «дезинформацией» во всем мире, что было бы равносильно введению цензуры.

В обращении подчеркивается, что, с точки зрения юристов, все указанные четыре цели приведут к глобальной слежке и системе патернализма ВОЗ недопустимым образом, в корне противоречащим принципам верховенства закона. Среди принципов, претендующих на нерушимую действительность, в первую очередь следует упомянуть индивидуальное самоопределение, которому, особенно в условиях такого кризиса, как настоящая пандемия, всегда должен быть отдан приоритет перед государственным или даже наднациональным патернализмом. Во-вторых, существует принцип субсидиарности, согласно которому вышестоящая государственная или общественная служба может вмешаться, чтобы помочь и взять на себя определенные функции, только если силы подчиненной службы недостаточны для выполнения необходимой функции. Особенно во время пандемии приоритет всегда должен отдаваться местному принятию решений о необходимых мерах. В этой связи приводится пример, когда во время прошлой пандемии коронавируса ВОЗ через глобальные просчеты показала, что никогда не могла правильно оценить ситуацию. Поэтому юристы считают, что переход власти к организации с мафиозными структурами, питающейся из сомнительных источников денег и близкой к фармацевтическому лобби, должен быть решительно отвергнут.