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Развернувшийся в последний период ажиотаж в отношении выдвижений различными странами своих кандидатов на пост генсека НАТО, кажется, завершается ожидаемым продлением на следующий срок полномочий Йенса Столтенберга.

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Фото:depositphotos//maxxyustas

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В отчаянной борьбе локтями за занятие этого поста приняли участие многие «признанные» русофобы.

В частности, «засветился» здесь бывший британский премьер Борис Джонсон, объявивший в феврале в эфире украинского телеканала о своих планах стать кандидатом на пост генерального секретаря НАТО. «Должность генерального секретаря Североатлантического альянса очень хорошая и важная, а само НАТО сейчас крепко, как никогда», - заявил тогда Джонсон и указал, что рассматривает возможность стать кандидатом на пост главы НАТО.

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Ему «наперерез» встал министр обороны Великобритании Бен Уоллес, который 18 мая заявил немецкому агентству ДПА, что «был бы счастлив стать новым генсеком НАТО». Однако, хотя британские СМИ и бравурно заявляли, что Уоллес считается сильным кандидатом из-за активной позиции Лондона в отношении ситуации на Украине, тем не менее по причине отрицательной позиции Франции, поскольку Великобритания не входит в ЕС, эта кандидатура не прошла даже первичного согласования.

Правда, мнением Парижа в Вашингтоне никто особенно и не озадачивался, так как всем известно, что НАТО – это полностью вотчина США: как говорится, «кто платит, тот и заказывает музыку». Поэтому главное, что против британской кандидатуры выступил Вашингтон по ряду причин. Прежде всего, из-за того, что Британия встала на путь сокращения своей армии, а это, по мнению США, «весьма опасно для реагирования на угрозы». Ведь в настоящее время численность британской армии составляет примерно 76 тыс. человек, что является самым низким показателем с начала XIX века (в 1990 году только в Сухопутных войсках королевства числилось вдвое больше военных), а в ближайшее время численность армии планируется еще дополнительно сократить – до 72,5 тыс. человек. Кроме того, королевство показало острую проблему у него запаса боеприпасов: переданные Украине ракеты Storm Shadow не производились десятилетиями, а для восстановления цепочки поставок для производства ПТРК NLAW потребовался почти год. Помимо этого в Вашингтоне не забыли, что Бен Уоллес недавно выступил против продвижения НАТО к Тихоокеанскому региону, поддержав Францию, которая считает, что НАТО не должно открывать офис связи в Токио.

В результате «поднятой Парижем волны», поддержанной 22 странами ЕС, о том, что генсеком НАТО должен стать только представитель Европы, что позволит НАТО меньше зависеть от США, кандидатура самой Франции в Вашингтоне по понятным причинам даже серьезно не рассматривалась.

Провальными оказался и ряд предложенных европейцами кандидатов. В частности, премьер Нидерландов Марк Рютте, который даже сам отверг предложение стать генсеком НАТО.

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Не прошла «кастинг» и премьер-министр Дании Метте Фредериксен, несмотря на ее личную встречу с «крестным отцом» - Джо Байденом и его покровительственное отношение к гендерным вопросам, особенно в условиях того, что она — женщина, а НАТО с 1957 возглавляют исключительно мужчины, один за другим сменившие уже 16 генсеков. Но ни гендерные преимущества, ни то, что подобные Дании малые страны не имеют ярко выраженной собственной повестки, не были приняты во внимание Штатами. И даже то, что, стараясь усиленно угодить Вашингтону, Копенгаген в последнее время особенно рьяно демонстрирует свою русофобию, пытаясь стать в первые ряда любой антироссийской акции Запада.

А может быть причиной отказа Дании занять пост генсека НАТО стало то, что даже датские СМИ оказались вынужденными признать: услужливо отправив в Латвию 350 солдат с началом боевых действий на Украине в прошлом году «для устрашения Путина», Копенгаген забыл обеспечить их всем необходимым – от боеприпасов до трусов, из-за чего без исподнего им приходится бегать по латвийским лесам с незаряженным оружием и кричать "пиф-паф"?

Но, безусловно, немаловажной причиной отказа Метте Фредериксен в кандидатстве на пост генсека НАТО стало то, что Париж и «ядро Европы» против того, чтобы генсеком НАТО третий раз подряд оказался представитель севера Европы.

Поэтому в «локтевую борьбу» за этот пост активно ринулась Германия, стремящаяся стать европейским лидером после брексита Лондона. Однако, активный рост в этой стране в последнее время антиамериканских настроений, а также акцент на независимое от США укрепление собственной армии и безопасности Германии, на курс, который сделает ее крупнейшим европейским государством по уровню оборонных трат, с самой современной авиацией и растущим военным присутствием в странах Центральной и Восточной Европы, сыграли не в пользу Берлина. Не было забыто в Вашингтоне и заключение Германией 30 ноября на встрече в Дрездене между командующим сухопутными войсками Нидерландов Мартином Вейненом и его немецким коллегой Альфонсом Майсом конфиденциального соглашения в рамках программы Common Army Vision о слиянии вооруженных сил двух стран, что было расценено, как попытка создания Берлином «своего НАТО». Одним словом, причин для того, чтобы «германский скакун» выбыл из скачек за пост генсека НАТО оказалось достаточно…

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Но не смогли доказать свою возможность стать «опорой Вашингтону» на этом посту и страны Центральной Европы. В частности, Польша, хотя она и усиленно зазывала к себе американских солдат. И даже обратилась с предложением размещения на ее территории американского ядерного оружия. А ранее – во время визита в апреле премьер-министра республики Матеуша Моравецкого на предприятие по производству танков Abrams в американском Аннистоне – заявив о готовности начать производить боеприпасы для американских танков Abrams с обедненным ураном.

Чехии также не помогло в этой гонке за пост генсека НАТО еще большее усиление русофобского акцента в политике и разработка документа о признании России и Китая «угрозами национальной безопасности», с более четким определением позиции страны в сфере безопасности «с учетом конфликта на Украине и ситуации в мире».

Не получила «должной поддержки» и премьер Литвы Ингрида Шимоните, которую Вильнюс рекомендовал 16 марта. По словам главы МИД этой страны Габриэлюса Ландсбергиса, «Шимоните отличает последовательное отстаивание ценностей западного мира, бескомпромиссная поддержка Украины, умение ладить с партнерами и репутация умелого организатора».

Указанные страны, как и балтийские вассалы Вашингтона, также не были приняты в расчет американским «крестным отцом». Ведь этим странам отводится лишь узкая исполнительская функция в развязывании «главным дирижером» симфонии русофобского оркестра. И после исполнения их партий, они всегда могут быть заброшены, как Вашингтон уже это неоднократно демонстрировал по отношению к своим «попутчикам».

В этих условиях и с учетом того, что «на переправе лошадей не меняют», Вашингтон склонился к решению оставить на посту генсека НАТО все того же Йенса Столтенберга. Тем более, что своей русофобией и исполнительностью он уже не раз доказывал США свою «безграничную преданность». - А что еще остается делать представителю столь малой страны, да и кому еще он нужен? «Ведь не послом же в Тунис его направлять»…

А посему и ожидается в ближайшие дни официальное утверждение Столтенберга в продлении его на этом посту.

В этом контексте весьма интересным может стать хотя бы небольшой анализ того, как Столтенберг «добился» такого признания со стороны Вашингтона. Но это будет темой ближайшей отдельной статьи.