Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Почему красный Марс иногда окрашивается в зелёный цвет

В последние годы стали появляться сообщения о том, что, по многим наблюдениям, привычный для многих красный цвет Марса стал все чаще окрашиваться в зеленый.
[ ] для раздела Блоги
+
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
MSI Gaming 4060 Ti на 4000р дешевле 3060 Ti
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
-30% на 55" TV Hisense 4K Ultra HD = 24 тр
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
-19000р на RTX 4080 Gigabyte Aorus
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Почему «красный» Марс вдруг стал окрашиваться в зеленый цвет?

реклама

В последние годы стали появляться сообщения о том, что, по многим наблюдениям, привычный для многих красный цвет этой планеты стал не редко окрашиваться в зеленый.  Помимо западных СМИ, об этом стали писать даже такие мусульманские издания, как катарская Al Jazeera.

            © NASA

рекомендации
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
-50% на Xiaomi Redmi 10C 3/64Gb
MSI Ventus 4060 Ti на 5000р дешевле 3060 Ti
4080 Gigabyte Gaming - цена в рублях идет вниз
На порядок упала цена Samsung S22 Ultra
-200000 на DJ Mavic 3 в Ситилинке
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
-35% на 65" TV Hisense 4K Ultra HD = 35 тр
- 60000р на iPad Pro 12.9 - смотри цену
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-19000р на MSI 4090 - цены в рублях идут вниз
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Естественно, это породило массу различных гипотез, одна за другой притягивающие всеобщее внимание.

Марс – это, пожалуй, самая популярная планета в Солнечной системе. Первое упоминание о Марсе появилось еще в 1534 году до н. э., когда эту планету обнаружили древнеегипетские астрономы.

реклама

Если посмотреть на Марс в телескоп, то можно увидеть, что он красно-оранжевого цвета. Отсюда эта планета и получила название «красная». Этот оттенок планеты происходит благодаря наличию в почве гидратов оксидов железа, которых достаточно много – около 15%, и именно они и окрашивают Марс в столь характерный цвет.

Но так как красный цвет ассоциируется с войной, не удивительно, что древние назвали эту планету Марсом по имени бога войны - покровителя военной мощи из древнеримского пантеона. При этом примечательно, что у древних греков тоже был бог войны - Арес, но его считали неистовым, беспощадным и яростным, в то время как римляне Марса – справедливым и отважным. Отголосок военного ужаса перешел и к названиям двух спутников Марса, получившим имена Деймос и Фобос, что с древнегреческого переводится как «ужас» для первого и как «страх» для второго.

Марс - это сухая, пыльная, ветреная планета, но, как говорят ученые, так было не всегда. Планета когда-то имела огромные реки и озера, испещрившие ее поверхность. Если жизнь имела там корни в далеком прошлом, то она могла быть даже зеленой от существования там жизни.

Изучение и освоение космоса, как известно, осуществляется мировым сообществом и нашей цивилизацией не просто в  научных целях познания непознанного, а как путь к выживанию, безопасности существования людей и развития человечества на Земле и вне Земли. Сверхзадачей и приоритетом этого процесса, согласно провозглашенных Константином Циолковским идей, является экспансия человека с Земли в космос. Поэтому не удивительно, что одним из главных направлений космических исследований является поиск «суперземель» - класса планет, вероятнее всего обладающих стабильным климатом, водными запасами, а значит и обитаемыми зонами, в которых теоретически может процветать инопланетная жизнь и где, в конечном счете, может поселиться человек.

реклама

Этот аспект в последние годы становится все более актуальным в космических исследованиях из-за усилившихся климатических катаклизмов и войн, причинами которых стал все тот же человек планеты Земля. Вот и происходит, как на дачном участке: вместо создания экологичных и здоровых условий для жизни на своем пространстве, со строительством, в частности, ассенизационных систем, садовый туалет просто переносят на другое место… Поэтому судьба с таким подходом для планет будущего заселения человеком уже сегодня видится не в радужном цвете.

Тем не менее, взгляд на Марс, как на одно из возможных мест расселения человека в ближайшем космосе стал все более привлекательным. По этой причине особое внимание к нему стало приковываться несколько десятилетий назад. В 1962 году первый летательный аппарат к Марсу впервые запустил СССР, самой удачной попыткой был запуск советского АМС «Марс-3» в декабре 1971 года, когда спускаемый аппарат мягко приземлился на планету, что стало на тот момент большим достижением. Затем последовала серия американских программ по Марсу и в 1975 году стартовала программа «Викинг», аппараты которой смогли приземлиться на Марс.

Сегодня Илон Маск уже тестирует ракету для полетов с экипажем, в том числе и на Марс. Помимо него и марсианских программ Китая, России, о намерении отправить в космос, в том числе и к Марсу, автоматическую межпланетную станцию Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в рамках исследовательской миссии MBR Explorer завил 1 июня премьер-министр и вице-президент ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. О планах стран Африки по созданию Панафриканского космического агентства со штаб-квартирой в Каире, в том числе и для изучения Марса, сообщил на завершившемся Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-23) исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства Мудау Хумбулани, пригласивший в этом контексте Россию к сотрудничеству.

С учетом того, что в ряд последних исследовательских марсианских программ активно входят мусульманские государства, там иногда можно услышать мнение, что это могло стать якобы одной из причин «позеленения Марса». Зеленый цвет, как известно, – это в исламе цвет живой природы, символ и священный цвет этой религии, а также цвет, связанный с представлением о рае, о чем даже говорится в Коране (Коран, 76:20-21).

реклама

Однако даже мусульманские издания дают научное объяснение, почему, согласно данным космических наблюдений, верхний слой атмосферы Марса становится зеленым три раза за ночь весной и осенью, в то время как полюса светятся почти все время в течение года. И эти данные были подтверждены в том числе в ходе наблюдений с космического корабля Европейского космического агентства Mars Express, который также находится на орбите Марса.

Исследователи, пишущие в журнале Journal of Geophysical Research, указывают, что Марс снова стал зеленым,  в том числе и не потому, что на нем внезапно проросла пышная растительность. На самом деле это тонкая атмосфера планеты, которая приобрела зеленое свечение, наблюдаемое орбитальными аппаратами, например, Trace Gas.

Жители некоторых уголков планеты Земля иногда имеют возможность восхищаться довольно зрелищными световыми шоу в ночном небе, так называемым «Северным сиянием» (или «Южным сиянием», в зависимости от того, на каком конце земного шара вы находитесь). На Земле полосы зеленого и других цветов в небе являются результатом воздействия магнитного поля нашей планеты, направляющего заряженные частицы.

Зеленое свечение, которое иногда наблюдается на Марсе, — это совершенно другое явление, однако оно не уникально для «Красной планеты». У Марса нет сильного магнитного поля, как у Земли, но в его атмосфере есть кислород. Эти атомы кислорода заряжаются солнечным светом и могут при определенной степени «заряда» светиться бледным оттенком зеленого. По заключениям ученых, глядя на это свечение можно определить толщину атмосферы и то, как она меняется, например, когда она нагревается во время пыльных бурь, что имеет практическое значение при организации полетов на другую планету.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

космос марс исследования космоса космические программы парадоксы природы
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790I Edge WIFI
20
Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
24
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
79
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
11
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
123
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
8
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
26

Интересные материалы

Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
13 июня 2023 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Кремле сообщают о принятии всех необходимых мер по Пригожину
11
ВКС России ночью уничтожили на Украине арсеналы с иностранным ракетным вооружением
1
На сайте Gigabyte появилась информация о процессоре AMD Ryzen 7 5700
+
Подоляк в провале наступления ВСУ обвинил «партнёров», которых слишком долго пришлось упрашивать передать оружие
1
Военная техника замечена в центре столицы России
7
Подразделения "Ахмат" подъезжают к Ростову-на-Дону
35
На Украине допустили возможность «второй серии» ракетных ударов ВС РФ по объектам энергетики
+
Глава UFC заявил, что перспектива боя между Илоном Маском и Марком Цукербергом реальна
+
Что происходит с ЧВК «Вагнер», где сейчас Пригожин, и что сказал В. Путин
13
ВКС России нанесли удар крылатыми ракетами по центрам радиотехнической разведки и авиатехнике ВСУ
3
Турки развернут производство БПЛА «Байрактар» на Украине к 2025 году
1
Поступают сообщения о первых перестрелках между бойцами ЧВК Вагнер и подразделениями Росгвардии
33
Почему провокация Пригожина может свидетельствовать о скором окончании СВО
23
Telegram не выдерживает нагрузки из-за количества пользователей, следящих за ситуацией в России
1
Пригожин утверждает, что действия ЧВК «Вагнер» не оказывают влияния не ведение боевой работы в рамках СВО
76
В Украине к 2025 году построят завод по производству Bayraktar TB2
+
Бойцы Вагнера заняли Ростов, а Пригожин в штабе ЮВО ждет Шойгу и Герасимова на переговоры
28
Очередная часть франшизы «Миссия невыполнима 7» демонстрирует отличные результаты
1
Поставки истребителей пятого поколения Су-57 в ВКС РФ в этом году будут увеличены
+
Экстрадиция Джулиана Ассанжа в США становится все более вероятной
+

Популярные статьи

GSC объявило войну русскоязычному игрожуру
20
Гиперзвуковая ракета 9-А-7660 «Кинжал» и её реальные возможности
18
S.T.A.L.K.E.R. 2 наносит ответный удар: iXBT games получило несколько страйков
13
GTX 1080 Ti или RX VEGA 64 - рассуждаю и теоретизирую о героях вчерашних дней
13
Мои впечатления от игры Rage. Часть 1
15
Обзор игрового ноутбука Sony VAIO 2006 года на Windows Vista с RAID0 в 2023 году + тесты в 58 играх
14
Смутное время: государственный переворот в Российской Империи
12
Чимбальбом - 6: Маргаритки, пионы, ирисы, гвоздики и прочие старые фото цветов
5
Сериал Гончие (Bloodhounds) - немножко брутального экшена
4
Разработка железа на System Verilog HDL/VHDL с использованием Верилитора для ускорения проектировки
1

Сейчас обсуждают

wild cat
13:40
А гибель Вагнеровцев из за отсутствия боеприпасов в Артемовске вас не расстраивает?
На Украине считают, что переход ЧВК "Вагнер" в Беларусь - есть та самая подготовка ко взятию Киева
Leo Messi
13:39
Да нет , всё наоборот. Кек
На Украине считают, что переход ЧВК "Вагнер" в Беларусь - есть та самая подготовка ко взятию Киева
Eppius
13:36
Чушь. Не верю. Вагнер могли бы и так перейти в Беларусь под любым предлогом. Без вот таких вот маршей со сбитием нескольких вертолетов и гибелью летчиков.
На Украине считают, что переход ЧВК "Вагнер" в Беларусь - есть та самая подготовка ко взятию Киева
Рустам Ж
13:33
сейчас экспортные контракты срываются, все для СВО идет, кто у кого покупает все знают и кто выделяет деньги тоже
Почему мятеж Пригожина поставил ребром вопрос о народно-патриотическом воспитании
swr5
13:28
Покупал на заводе изготовителе, сейчас не СССР, все можно купить и продать. Разрешение видимо такое было.
Почему мятеж Пригожина поставил ребром вопрос о народно-патриотическом воспитании
Dzhereli
13:24
Никогда такого не было "Для каждого гражданина". Учи историю, чтобы не быть недоразвитым.
Почему мятеж Пригожина поставил ребром вопрос о народно-патриотическом воспитании
Vorvort
13:22
У ЧВК Вагнер контракт по любому контракт с кем то подписан иначе как оно получало военную технику и боеприпасы?
Почему мятеж Пригожина поставил ребром вопрос о народно-патриотическом воспитании
daimos
13:18
Они уже отходят от шока - предполагается, что мы так скрытно готовимся взять куев
В Киеве раздосадованы тем, что вооружённый мятеж ЧВК «Вагнер» в России завершился
Саша
13:18
уже запад приплел, кто следующий, хохлы?
В Кремле сообщают о принятии всех необходимых мер по Пригожину
Enforsen Bsv
13:11
Наберусь смелости предположить , что Лукашенко предложил предоставить ЧВК Вагнер базу базирования с учебными центрами и полигонами для подготовки бойцов . Благо в РБ, осталось со времен СССР , более ч...
На Украине считают, что переход ЧВК "Вагнер" в Беларусь - есть та самая подготовка ко взятию Киева
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем