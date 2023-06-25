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Почему «красный» Марс вдруг стал окрашиваться в зеленый цвет?

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В последние годы стали появляться сообщения о том, что, по многим наблюдениям, привычный для многих красный цвет этой планеты стал не редко окрашиваться в зеленый. Помимо западных СМИ, об этом стали писать даже такие мусульманские издания, как катарская Al Jazeera.

© NASA

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Естественно, это породило массу различных гипотез, одна за другой притягивающие всеобщее внимание.

Марс – это, пожалуй, самая популярная планета в Солнечной системе. Первое упоминание о Марсе появилось еще в 1534 году до н. э., когда эту планету обнаружили древнеегипетские астрономы.

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Если посмотреть на Марс в телескоп, то можно увидеть, что он красно-оранжевого цвета. Отсюда эта планета и получила название «красная». Этот оттенок планеты происходит благодаря наличию в почве гидратов оксидов железа, которых достаточно много – около 15%, и именно они и окрашивают Марс в столь характерный цвет.

Но так как красный цвет ассоциируется с войной, не удивительно, что древние назвали эту планету Марсом по имени бога войны - покровителя военной мощи из древнеримского пантеона. При этом примечательно, что у древних греков тоже был бог войны - Арес, но его считали неистовым, беспощадным и яростным, в то время как римляне Марса – справедливым и отважным. Отголосок военного ужаса перешел и к названиям двух спутников Марса, получившим имена Деймос и Фобос, что с древнегреческого переводится как «ужас» для первого и как «страх» для второго.

Марс - это сухая, пыльная, ветреная планета, но, как говорят ученые, так было не всегда. Планета когда-то имела огромные реки и озера, испещрившие ее поверхность. Если жизнь имела там корни в далеком прошлом, то она могла быть даже зеленой от существования там жизни.

Изучение и освоение космоса, как известно, осуществляется мировым сообществом и нашей цивилизацией не просто в научных целях познания непознанного, а как путь к выживанию, безопасности существования людей и развития человечества на Земле и вне Земли. Сверхзадачей и приоритетом этого процесса, согласно провозглашенных Константином Циолковским идей, является экспансия человека с Земли в космос. Поэтому не удивительно, что одним из главных направлений космических исследований является поиск «суперземель» - класса планет, вероятнее всего обладающих стабильным климатом, водными запасами, а значит и обитаемыми зонами, в которых теоретически может процветать инопланетная жизнь и где, в конечном счете, может поселиться человек.

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Этот аспект в последние годы становится все более актуальным в космических исследованиях из-за усилившихся климатических катаклизмов и войн, причинами которых стал все тот же человек планеты Земля. Вот и происходит, как на дачном участке: вместо создания экологичных и здоровых условий для жизни на своем пространстве, со строительством, в частности, ассенизационных систем, садовый туалет просто переносят на другое место… Поэтому судьба с таким подходом для планет будущего заселения человеком уже сегодня видится не в радужном цвете.

Тем не менее, взгляд на Марс, как на одно из возможных мест расселения человека в ближайшем космосе стал все более привлекательным. По этой причине особое внимание к нему стало приковываться несколько десятилетий назад. В 1962 году первый летательный аппарат к Марсу впервые запустил СССР, самой удачной попыткой был запуск советского АМС «Марс-3» в декабре 1971 года, когда спускаемый аппарат мягко приземлился на планету, что стало на тот момент большим достижением. Затем последовала серия американских программ по Марсу и в 1975 году стартовала программа «Викинг», аппараты которой смогли приземлиться на Марс.

Сегодня Илон Маск уже тестирует ракету для полетов с экипажем, в том числе и на Марс. Помимо него и марсианских программ Китая, России, о намерении отправить в космос, в том числе и к Марсу, автоматическую межпланетную станцию Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) в рамках исследовательской миссии MBR Explorer завил 1 июня премьер-министр и вице-президент ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум. О планах стран Африки по созданию Панафриканского космического агентства со штаб-квартирой в Каире, в том числе и для изучения Марса, сообщил на завершившемся Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-23) исполнительный директор Южноафриканского национального космического агентства Мудау Хумбулани, пригласивший в этом контексте Россию к сотрудничеству.

С учетом того, что в ряд последних исследовательских марсианских программ активно входят мусульманские государства, там иногда можно услышать мнение, что это могло стать якобы одной из причин «позеленения Марса». Зеленый цвет, как известно, – это в исламе цвет живой природы, символ и священный цвет этой религии, а также цвет, связанный с представлением о рае, о чем даже говорится в Коране (Коран, 76:20-21).

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Однако даже мусульманские издания дают научное объяснение, почему, согласно данным космических наблюдений, верхний слой атмосферы Марса становится зеленым три раза за ночь весной и осенью, в то время как полюса светятся почти все время в течение года. И эти данные были подтверждены в том числе в ходе наблюдений с космического корабля Европейского космического агентства Mars Express, который также находится на орбите Марса.

Исследователи, пишущие в журнале Journal of Geophysical Research, указывают, что Марс снова стал зеленым, в том числе и не потому, что на нем внезапно проросла пышная растительность. На самом деле это тонкая атмосфера планеты, которая приобрела зеленое свечение, наблюдаемое орбитальными аппаратами, например, Trace Gas.

Жители некоторых уголков планеты Земля иногда имеют возможность восхищаться довольно зрелищными световыми шоу в ночном небе, так называемым «Северным сиянием» (или «Южным сиянием», в зависимости от того, на каком конце земного шара вы находитесь). На Земле полосы зеленого и других цветов в небе являются результатом воздействия магнитного поля нашей планеты, направляющего заряженные частицы.

Зеленое свечение, которое иногда наблюдается на Марсе, — это совершенно другое явление, однако оно не уникально для «Красной планеты». У Марса нет сильного магнитного поля, как у Земли, но в его атмосфере есть кислород. Эти атомы кислорода заряжаются солнечным светом и могут при определенной степени «заряда» светиться бледным оттенком зеленого. По заключениям ученых, глядя на это свечение можно определить толщину атмосферы и то, как она меняется, например, когда она нагревается во время пыльных бурь, что имеет практическое значение при организации полетов на другую планету.