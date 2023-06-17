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Испанская пресса: Биолаборатории США релоцируются в Казахстан после начала СВО

США активно осуществляют переезд своих секретных биологических лабораторий, ранее располагавшиеся на территории Украины, в Казахстан и их модернизацию
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США намереваются сделать из Казахстана центр разработки биооружия против РФ

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По сообщению испанского издания «Эль Интернационалиста», США активно осуществляют переезд своих секретных биологических лабораторий, ранее располагавшиеся на территории Украины, в Казахстан.

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Согласно приведенным изданием высказываниям американского эксперта в области эпидемиологии Уэйна Джеймса Гласса, в 2018-2019 годах Пентагон делал запрос на сбор биологических образцов в Казахстане, особенно генных образцов русских, чтобы военные специалисты США могли поработать с их ДНК и определить возможность «причинить русским особый вред».

Указанное перемещение секретных биолабораторий США в Казахстан стало происходить  еще в прошлом году после начала российской спецоперации на Украине и захвата российскими войсками части американских биолабораторий, расположенных в этой стране. Еще тогда Министерством обороны РФ было озвучено, что на украинской территории сформирована сеть из более чем 30 таких объектов и что одним из главных заказчиков работ является Агентство по сокращению угроз при Министерстве обороны США (DTRA – Defense Threat Reduction Agency). 

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В начале апреля Госдумой был утвержден  доклад парламентской Комиссии о деятельности биологических лабораторий США, где было отмечено, что, при содействии правительства Украины, США создали на территории страны более 50 биолабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над гражданами.  В подготовленном докладе перечисляются опасности, которые представляет американская деятельность по разработке биологического оружия и особо подчеркивается, что подобная деятельность несет прямую угрозу для любой страны, которая находится рядом с этими лабораториями, включая Россию, Китай, государства Центральной Азии, Закавказья, балканские страны и в целом Европы. В этой связи была поддержана инициатива о необходимости международного расследования преступной деятельности Вашингтона по созданию биооружия, идущей вразрез международным договоренностям.

О разработке биооружия в американских лабораториях по всему миру на днях публично  заявил кандидат в президенты США - племянник 35-го президента США Джона Кеннеди - Роберт Кеннеди-младший.

В российских и китайских СМИ, а также во многих альтернативных изданиях на Западе  в последнее время появилось множество публикаций о созданной Соединенными Штатами широкой сети из более чем 400 закрытых биолабораторий по всему миру. Большая часть этих секретных объектов Пентагона сосредоточена вокруг заявленных Вашингтоном геополитических противников США, прежде всего - России, Китая и потенциально дружественных этим двум государствам стран в явном намерении использования местного генофонда для проведения опытов по созданию биооружия.

В указанных условиях особую озабоченность вызывают все чаще появляющиеся в последнее время в регионах расположения таких американских секретных объектов ранее редко встречавшиеся заболевания или эпидемии. Так, два случая заражения оспой обезьян были недавно выявлены в городе Гуанчжоу китайской южной провинции Гуандун, о чем сообщил провинциальный центр по контролю и профилактике заболеваний. Официальные представители правительства Таиланда недавно опубликовали сообщение о зафиксированной в стране быстро растущей вспышке лихорадки денге.

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О произошедшем в последние недели бурном распространении на территории России и в Европе птичьего гриппа, по всей вероятности, вызванного экспериментами, проводившимися по заказу США в херсонском заповеднике Аскания-Нова, заявил в конце мая начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. При этом он напомнил о массовом падеже птиц на территории заповедника в Херсонской области в 2021 году - тогда Киев предлагал сотрудникам учреждения крупное денежное вознаграждение за уничтожение результатов проводившихся там экспериментов со штаммов птичьего гриппа, заказчиком которых был Вашингтон.

Относительно активизации США деятельности американских секретных биолабораторий в Казахстане обращает на себя внимание появившаяся в медиаресурсах не только Центральной Азии информации о намерении Пентагона «провести комплекс мероприятий по ремонту и модернизации биолабораторий, расположенных в Казахстане, Армении, Азербайджане, Узбекистане и Грузии» по заказу все того же Агентства по сокращению военной угрозы Минобороны США. Какой-либо разъяснительной информации на официальном сайте DTRA, в его новостных и программных разделах по этому вопросу ничего опубликовано не было.

В целом же, сведения о весьма настораживающей деятельности биологических лабораторий, работающих на территории Казахстана при зарубежном участии (в частности, не только США, но и военных Британии, Германии) и способных представлять из себя потенциальную угрозу безопасности, особенно много стало появляться с осени 2014 года. То есть, с момента официального обнародования сведений о создании Соединенными Штатами в Алма-Ате при Национальном научном центре особо опасных инфекций (ННЦООИ) дополнительной структуры – Центральной референс-лаборатории и хранилища инфекционных патогенов, открытие которой изначально намечалось на 2015 год, но впоследствии было перенесено еще на год.

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