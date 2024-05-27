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7 самых нереалистичных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать

Эксперты по оружию разбирают нереалистичность отдельных видов оружия из Fallout, которые никогда не будут работать.
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Amazon Prime порадовала фанатов настоящим телевизионным сериалом во вселенной Fallout. Помимо захватывающей  эстетики игр, одной из отличительных особенностей является большое разнообразие оружия, которое предоставляет игрокам практически бесконечный выбор вариантов для нанесения ущерба.

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7 of the most unrealistic weapons from Fallout that would never work

Однако эксперты в области игр и футуристического оружия  отмечают  среди предлагаемого игрокам выбора вариантов оружия наиболее нелепые:

1. Мощный кулак 

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Он отмечается как самое нелепое оружие во вселенной Fallout. В игре он продается в виде бронированной перчатки с мощным таранным устройством и невероятно разрушителен в ближнем бою. Оружие  наносит урон, затем оно "перезаряжается". Также имеется какой-то амортизирующий механизм, предотвращающий повреждение мускулистой руки и кисти. Однако, по мнению экспертов, одной из областей, требующей улучшения, являются изображенные размеры устройства и, предположительно, вес. Наносить удары изо всех сил с массивным куском металла на руке, вероятно, не по силам большинству обычных людей.

2. Меч-Шишкебаб 

Он признается еще одним необычным оружием, способным превращать врагов в пылающие факелы.

В зависимости от варианта, оружие представляет собой стандартный каркас меча с элементами, похожими на огнемет, прикрепленными сзади и к рукояти. Это выглядит круто, но также жар пламени прижигает любую рану, нанесенную острым концом меча, нейтрализуя действие острия меча.

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3. Пусковая установка The Fatman   

Это еще одно нелепое, но потрясающее оружие из серии Fallout - пусковая установка для ядерных бомб. В игре она называется M42 и представляет собой миниатюрную катапульту для ядерных гравитационных бомб, установленную на плече. Пусковая установка работает за счет небольшой дополнительной платы, встроенной в миниатюрные ядерные бомбы, которые аналогичным образом превращают бомбу в пулю из пистолета.

Не вдаваясь в подробности о том, насколько нелепым было бы такое оружие, необходимо учитывать очень серьезную опасность, которую представляла бы стрельба из такого оружия для воина…

4. The Alien Blaster  

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Инопланетный бластер - еще одно нереалистичное оружие из серии Fallout. Это оружие, представленное как мощное и компактное энергетическое оружие инопланетного происхождения, появлялось в большинстве основных частей франшизы. 

Принимая во внимание его внеземное происхождение, реальные возможности такого оружия признаются экспертами чистой фантазией. Особенно учитывая нынешнее мастерство в использовании направленного энергетического оружия.

5. Мусорное устройство Junk Jet  

По сути, это еще одно нелепое массивное реактивное оружие, похожее на мушкетон, которое может запускать различные предметы (вилки, плюшевых мишек, стеклянные бутылки и т.д.) по дуге. 

Несмотря на практичность, это оружие очень громоздкое, и большинству людей было бы проблематично носить его и использовать без посторонней помощи. Кроме того, способность мягких предметов, запускаемых реактивным двигателем, таких как плюшевые мишки, и смертоносность этого оружия на экране вызывают сомнения.

6. Лазер Гатлинга     

Еще одним безумным оружием во вселенной Fallout называется The Gatling laser, который состоит из вращающихся “стволов” лазерной винтовки.

Во время работы это тяжелое оружие обеспечивает постоянный шквал лазерных выстрелов, которые уничтожают врагов и могут даже “обездвижить” их, если нанесен критический удар. В игре боекомплект оружия составляет 500 выстрелов, заряжаемых термоядерным зарядом.

Но, несмотря на то, что это выглядит очень впечатляюще, практичность этого оружия вызывает у экспертов сомнения. Если отбросить возможность создания компактного оружия прямого действия, зачем лазерной пушке быть в конфигурации, подобной пушке Гатлинга? Вероятно, отмечают эксперты, было бы разумнее иметь набор фиксированных “стволов”, которые служили бы для той же цели. Отказ от функции вращения уменьшил бы вес и сложность конструкции, обслуживания и т.д. Тем не менее, это выглядит великолепно как настоящее психологическое подспорье для владельца.

7. Кислотный поглотитель Acid Soaker 

Это устройство представляет собой мощный водяной пистолет, который распыляет высококонцентрированную кислоту по целям. В зависимости от обстоятельств в игре, это оружие может стать  отличным дополнением к арсеналу, но, вероятно, в реальном мире оно было бы плохой идеей.

Во-первых, проблема в том, что, хотя кислота содержится в стеклянном сосуде, остальная часть пистолета, похоже, сделана из металла. Если кислота настолько сильнодействующая, как предполагает игра, она сделает оружие бесполезным всего после нескольких выстрелов, поскольку кислота быстро разрушит ствол и другие механизмы.

Кроме того, у Acid Soaker огромная отдача, учитывая то, как это оружие должно работать.

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