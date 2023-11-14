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Китай и палестино-израильский конфликт

Позиция Китая, одного из важнейших полюсов нынешнего многополярного мира, по палестино-израильскому конфликту и его возможность влияния на дельнейшее развитие событий в этом регионе вызывает сегодня у многих повышенный интерес.
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Позиция Китая, одного из важнейших полюсов нынешнего многополярного мира,  по палестино-израильскому конфликту и его возможность влияния на дельнейшее развитие событий в этом регионе вызывает сегодня у многих повышенный интерес.

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В оценке позиции Китая в этом конфликте, даже западные СМИ подчеркивают, что, на протяжении последних десятилетий, Китай повторяет на международной арене о своей приверженности в этом вопросе миру, справедливости и неизменным ценностям человечества. КНР поддерживает решение о сосуществовании двух государств, которое является единственно возможным с тех пор, как мирное соглашение между Арафатом и Рабином было заключено и, к сожалению,  похоронено после гибели этих двух лидеров.

В целях сохранения активных позиций для участия в урегулировании  палестино-израильского конфликта, Китай позаботился о том, чтобы сохранить свои отношения с обоими главными действующими лицами этого затянувшегося противостояния.

Китай признал ООП в 1964 году, суверенитет Палестины в 1988 году, а затем установил дипломатические отношения с Палестинской автономией в 1989 году. Китайско-палестинские экономические отношения находятся на максимуме того, что позволяла израильская блокада на протяжении последних десятилетий, постоянно увеличиваясь. До недавнего времени они ограничивались несколькими сотнями миллионов долларов в год, значительная часть которых представляет из себя китайскую помощь развитию Палестины.

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В июне 2023 года Си Цзиньпин принимал Махмуда Аббаса в Пекине для подписания протокола о сотрудничестве в рамках нового Шелкового пути, переговоры по которому ведутся с 2019 года. В ходе указанной встречи китайский лидер подтвердил поддержку Китаем решения о создании двух государств с независимой Палестиной в ее границах 1967 года и ее столицей в Восточном Иерусалиме. Си Цзиньпин также подтвердил Махмуду Аббасу, что Китай поднимет свои дипломатические отношения с палестинскими властями до стратегического уровня и ускорит переговоры по заключению китайско-палестинского соглашения о свободной торговле.

При этом Китай осознает, что, в силу объективных условий, он   не может в одностороннем порядке поддержать палестинскую администрацию в противодействии Израилю.

Что же касается китайско-израильских отношений, то их экономическая составляющая  была  выгодна обоим государствам на протяжении десятилетий. Особенно в военной сфере, поскольку Израиль с 60-х годов вносит свой вклад в модернизацию Народно-освободительной армии КНР и сегодня продажа израильской военной техники Китаю плодотворно продолжается.

Кроме того, Китай рассматривает Израиль, с которым он установил дипломатические отношения только в 1992 году, в качестве одного из ворот для Нового Шелкового пути в Европу. Об этом, в частности, свидетельствуют китайские инвестиции в израильские порты Ашдод и Хайфа, которые вызывают серьезную обеспокоенность у Соединенных Штатов как форма экспансии Китая за пределы своих границ.

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Вместе с тем, по сравнению с экономическим аспектом, дипломатическая сторона  двусторонних отношений является напряженной, поскольку Китай проголосовал за 62 резолюции в поддержку мира и справедливости в регионе, которые Израиль постоянно игнорировал, тем самым ставя себя вне рамок институтов ООН.

Недавнее исчезновение названия Израиля  на китайском языке на онлайн-картах китайских технологических гигантов Baidu и Alibaba  до сих пор официально не объяснено. Однако это может быть истолковано в определенной степени как своего рода признак растущего недовольства Пекина пренебрежительным отношением Израиля к международному праву и  несоразмерных действий в отношении палестинцев в Газе и на Западном берегу.

Во время официального визита в Саудовскую Аравию в 2022 году китайский лидер назвал «исторической несправедливостью» тот факт, что международное сообщество до сих пор не признало Палестину независимым государством. Повторяя недавно эти слова, министр иностранных дел Китая Ван И поместил нынешнюю ситуацию в ее исторический контекст: "Израиль имеет право быть государством, как и Палестина. Израильтяне получили эту гарантию для своего выживания… Еврейский народ больше не является лицом без гражданства. Когда же палестинскому народу будет разрешено вернуться в свои дома?"

В нынешнем ноябре Китай в соответствии с очередностью, занял председательствующее кресло в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций и уже поставил  рассмотрение ситуации в Газе в число главных в повестке дня Совета. Позиция Китая по этому вопросу однозначна: он призывает все заинтересованные стороны, в частности Израиль, проявить сдержанность, выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи от 27 октября и немедленно прекратить боевые действия.

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Пекин на фоне обострения палестино-израильского конфликта позиционировал себя в качестве одного из посредников в его урегулировании, отправив своего посланника по Ближнему Востоку Чжай Цзюня в турне по столицам Ближнего Востока и странам Персидского залива в поисках компромисса. В то же время Китай направил шесть китайских военно-морских кораблей в Средиземное море, чтобы напомнить Соединенным Штатам, что и у Китая тоже есть интересы, которые нужно защищать в этом регионе.

Одновременно с этим Пекин отправил в Газу гуманитарную помощь на сумму 2 миллиона долларов, состоящую в основном из продуктов питания и лекарств.

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 На этом фоне особенно разительными стали действия США, которые также направили помощь Израилю, однако она, в отличие от китайской, состояла из высокоточных снарядов, противоракетных батарей, бронетранспортеров и крупнокалиберных боеприпасов на сумму в 10 миллионов долларов. Вслед за этим Республиканская партия США призвала к предоставлению Израилю помощи на сумму в 14 миллиардов долларов для борьбы с ХАМАС в дополнение к «пакету срочной военной помощи» на сумму 106 миллиардов долларов, запрошенному американским президентом Байденом у Конгресса для Израиля, Украины и ... Тайваня.

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китай израиль палестина палестино-израильский конфликт политическое противостояние сша и китай в палестино-израильском конфликте
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