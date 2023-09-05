Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Почему взрывается и горит украинское зерно

На фоне обсуждений президентами России и Турции выполнения Западом условий Москвы по продлению «зерновой сделки», весьма своевременно вспомнить о серии взрывов в европейских хранилищах украинского зерна.
[ ] для раздела Блоги
2

реклама

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Сегодня, когда в Сочи встречаются президенты России и Турции и одной из главных тем их обсуждений является выполнение Западом условий Москвы по продлению «зерновой сделки», весьма своевременным будет вспомнить, что, по «странному стечению обстоятельств», в последний период произошла серия взрывов в европейских хранилищах украинского зерна.

Так, 8 августа в порту турецкого Дериндже при погрузке украинского зерна произошел взрыв. В результате пострадали 12 человек, уничтожено 15 тыс. т зерна, что составило около 20% от запасов, которые хранились в порту. Глава турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал назвал причиной детонацию зерновой пыли.

реклама



10 августа крупный пожар произошел  в зернохранилище компании SICA Atlantique на юго-западе Франции, расположенном в порту Ля-Рошель. В охваченных возгоранием элеваторах, по данным французских СМИ, находилось несколько тысяч тонн пшеницы, огонь уничтожил 3 элеватора.

Incendie d'un silo à grain de la Sica à La Rochelle

 

реклама



В этот же день «зерновой пожар» настиг и Германию. Возгорание произошло в порту по перевалке зерна немецкого Дуйсбурга.

В качестве предварительных версий случившихся пожаров в СМИ этих стран была спущена информация, что инциденты могли произойти якобы из-за «возгорания зерновой пыли».

Хорошо известно, что зерновая, мучная и сахарная пыль действительно являются огнеопасными. Но, чтобы все так быстро «загорелось»,  безусловно нужен детонатор. И именно им может быть тротил или динитротолуол, остатки которых уже неоднократно  были обнаружены  в трюмах иностранных караванов «зерновой сделки» во время их досмотра в Черном море российскими военными кораблями.

 Кстати, из-за такого оправданного требованиями безопасности досмотра сухогруза «Шюкрю Окан», капитаном которого является турок (судно шло в украинский порт Измаил под флагом Палау), показавшегося Турции  «оскорбительным», и произошла  в определенной степени недавняя размолвка между Анкарой и Москвой.

реклама



Оправданность таких мер безопасности со стороны России к «зерновым кораблям» подтверждает и инцидент 22 июля, когда, по сообщению Центра общественных связей ФСБ, в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, были обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила.

Указанные аспекты использования отдельными иностранными судами  «зерновой сделки» для тайных доставок оружия и снарядов Украине, безусловно, необходимо учитывать при обсуждении возможности и условий продления этой сделки. Тем более, что досмотр российской стороной таких иностранных кораблей не только идет в русле обеспечения безопасности в том числе и западных портов (чтобы не было инцидентов с украинским зерном, как на элеваторах в августе в Турции, Франции, Германии). Но и в целях обеспечения сохранности зерна, которое должно пойти на борьбу с голодом в беднейших государствах.

Однако Запад откровенно саботирует эти требования Москвы. И причина здесь проста:  западным инвесторам и глобальным корпорациям рост цен на зерно выгоден. Спекулянты от гибели зерна лишь получают еще больший навар: прибыли растут, голод становится генератором повышения цен на зерно. И в этой связи не лишним будет напомнить роман «Гроздья гнева» американского писателя Джона Стейнбека, который описывал, как еще во времена Великой депрессии в Америке богачи приказывали сжигать и портить еду, чтобы поднять на них цену.

Кстати, этим летом в Америке уже имело место умышленное сжигание кукурузных полей, так как цены на кукурузное зерно показались кому-то слишком низкими…

реклама



 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

германия турция франция &quot;зерновая сделка&quot; взрывы зернохранилищ
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B760I Edge WIFI
5
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X670E Tomahawk WIFI
4
Обзор электронной книги Onyx Boox Kant
14
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4060 Gaming X
58
Обзор и тестирование защищенного смартфона Cubot KingKong Star
+
Обзор ирригатора usmile CY1
+
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe Gen 3 x4 AGI AI198 (AGI1T0G16AI198) объемом 1 ТБ
7
Обзор защищённого android-планшета Cubot TAB KingKong
1
Обзор электрической зубной щётки usmile Y1S
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A850G PCIE5
1

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
23
Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» стали применяться истребителями-бомбардировщиками Су-34 — СМИ
4
Клиент Amazon обнаружил, что его процессор Core i9-13900K оказался подержанным Core i9-13700K
14
Lenovo представила ноутбук Legion 9i с автономной системой жидкостного охлаждения
+
Tesla Cybertruck продемонстрировал руль необычной формы и передний багажник
+
В МО РФ рассказали о возможностях Т-80БВМ — самой современной версии легендарного танка
2
В Москве на месте будущего строительства обнаружили клад эпохи Ивана Грозного
3
Летние Игры БРИКС как альтернатива Олимпиаде-2024
3
Байден разочарован отсутствием Цзиньпиня на саммите G20
3
Redmi Note 12 Turbo стал лучшим в AnTuTu в августе в средней ценовой в категории
1
Озвучена цель ночного удара ВС РФ по Украине с применением беспилотников
1
Северная Корея провела военные учения с имитацией тактического ядерного удара
2
Новые функции в серии Pixel 8 могут вызвать у поклонников Pixel ощущение дежавю
5
В Украине заявили о переброске Challenger 2 в зону боёв – танки продолжают прятать от армии РФ
6
Huawei Mate 60 Pro поставил экспертов в тупик – Samsung и TSMC не выпускали для смартфона процессор
1
CBS: Минюст США планирует передать Украине $1 млрд. конфискованных российских активов
4
Valve забанила 90 000 аккаунтов смурфов в Dota 2 и начала блокировать их основные страницы Steam
2
Владелец «Вкусно — и точка» заявил, что McDonald’s надеется вернуться в Россию
1
Скорее всего, SMIC снабдила Huawei новыми процессорами для флагманского смартфона Mate 60 Pro
+
В ВСУ начнут мобилизовывать мужчин ограниченно пригодных к службе
4

Популярные статьи

Для чего в радиодеталях времен СССР использовалось большое количество драгоценных металлов
160
ТОП-12 мифов о твердотельных накопителях
50
Intel не может, китаец поможет - смотрю на LGA 2011
33
Xbox Series S Carbon Black - когда жадность встречается с глупостью
20
Игровой компьютер из магазина за 35 000р – возможно ли такое, и в чём секрет бюджетной сборки
12
Мой опыт использования видеокарты ARC A750
14
Покупаю на Авито сканер для фотопленок в 2023 году - казалось бы, что может пойти не так
18
Итоги гоночного уик-энда 2-3 сентября
1
Ударный вертолёт Ка-50 - техника опередившая своё время (часть 2)
+
Как в Китае отреагировали на планы США продать оружие Тайваню
1

Сейчас обсуждают

Федор Косырев
04:46
1.AMD Ryzen 5 5600 слишком слаб для NVIDIA GeForce RTX 4060 при разрешении экрана 1920 × 1080 пикселей для общих задач. Эта конфигурация имеет 22.3% узких мест процессора.2.AMD Ryzen 5 5600 слишком сл...
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Август)
Dante1980
04:12
Вы несете полнейший бред... Свинину в Беларуси производить не выгодно из-за отсутствия кормовой базы и конкуренции с Польшей... Поэтому уклон сделан в говядину и молочку. Вопрос поднялся из-за Украины...
Лукашенко: Есть риск возникновения дефицита «шашлычка под коньячок»
nukemall
04:08
Про Арктику - малограмотный бред, ГТД на Т-80 заводится только от аккумуляторов, а те на морозе дохнут, дизель же можно прогреть автономной печкой и крутнуть пневмопихом в самые лютые морозы, главное ...
В МО РФ рассказали о возможностях Т-80БВМ — самой современной версии легендарного танка
nukemall
04:03
Проще говоря Россия не даёт США воспользоваться выгодами от украинской заварушки которая и была затеяна американцами ради того, чтобы отжать рынки с/х продукции в Азии и Африке. Да, тупорылые тарасики...
Россия отправит миллион тонн зерна в Турцию для переработки и бесплатной передачи в беднейшие страны
DIP48
04:03
Осталось только войти в НАТО частью Турции.))) И будет полный профит))).
МИД Армении: Мы сотрудничаем с НАТО в различных форматах и готовы продолжить этот процесс
DIP48
04:02
Да закурил кто то. Нельзя курить на рабочем месте.
Почему взрывается и горит украинское зерно
DIP48
03:58
Россия в I полугодии 2023г. увеличила экспорт свинины почти в 1,6 раза до 74 тыс.тонн. В Белоруссию поставлено более 20 тыс. тонн свинины, что на 44% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В...
Лукашенко: Есть риск возникновения дефицита «шашлычка под коньячок»
Garthar
03:42
Ну да ну да SSD более надеждны ага. Вот только у меня до сих пор живы 3 моих диска с IDE времен 2003 года, а SSD я за 5 лет сменил 4 штуки. HDD в отличии от SDD не имеют привычки умирать внезпно и сра...
ТОП-12 мифов о жестких дисках (HDD)
devchidable
02:32
В 2016, курс на зиму были макч 1 к, а причем тут эти года вообще) Чего не 2009 тогда? :)
У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
devchidable
02:29
Ммм, ну ждем с вашей дачи, сюрпризы =)
У главы ЧВК «Вагнер» был кошелёк со 100 тыс. биткоинов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем