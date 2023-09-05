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Сегодня, когда в Сочи встречаются президенты России и Турции и одной из главных тем их обсуждений является выполнение Западом условий Москвы по продлению «зерновой сделки», весьма своевременным будет вспомнить, что, по «странному стечению обстоятельств», в последний период произошла серия взрывов в европейских хранилищах украинского зерна.

Так, 8 августа в порту турецкого Дериндже при погрузке украинского зерна произошел взрыв. В результате пострадали 12 человек, уничтожено 15 тыс. т зерна, что составило около 20% от запасов, которые хранились в порту. Глава турецкого зернового совета Ахмет Гюльдал назвал причиной детонацию зерновой пыли.

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10 августа крупный пожар произошел в зернохранилище компании SICA Atlantique на юго-западе Франции, расположенном в порту Ля-Рошель. В охваченных возгоранием элеваторах, по данным французских СМИ, находилось несколько тысяч тонн пшеницы, огонь уничтожил 3 элеватора.

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В этот же день «зерновой пожар» настиг и Германию. Возгорание произошло в порту по перевалке зерна немецкого Дуйсбурга.

В качестве предварительных версий случившихся пожаров в СМИ этих стран была спущена информация, что инциденты могли произойти якобы из-за «возгорания зерновой пыли».

Хорошо известно, что зерновая, мучная и сахарная пыль действительно являются огнеопасными. Но, чтобы все так быстро «загорелось», безусловно нужен детонатор. И именно им может быть тротил или динитротолуол, остатки которых уже неоднократно были обнаружены в трюмах иностранных караванов «зерновой сделки» во время их досмотра в Черном море российскими военными кораблями.

Кстати, из-за такого оправданного требованиями безопасности досмотра сухогруза «Шюкрю Окан», капитаном которого является турок (судно шло в украинский порт Измаил под флагом Палау), показавшегося Турции «оскорбительным», и произошла в определенной степени недавняя размолвка между Анкарой и Москвой.

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Оправданность таких мер безопасности со стороны России к «зерновым кораблям» подтверждает и инцидент 22 июля, когда, по сообщению Центра общественных связей ФСБ, в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, были обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила.

Указанные аспекты использования отдельными иностранными судами «зерновой сделки» для тайных доставок оружия и снарядов Украине, безусловно, необходимо учитывать при обсуждении возможности и условий продления этой сделки. Тем более, что досмотр российской стороной таких иностранных кораблей не только идет в русле обеспечения безопасности в том числе и западных портов (чтобы не было инцидентов с украинским зерном, как на элеваторах в августе в Турции, Франции, Германии). Но и в целях обеспечения сохранности зерна, которое должно пойти на борьбу с голодом в беднейших государствах.

Однако Запад откровенно саботирует эти требования Москвы. И причина здесь проста: западным инвесторам и глобальным корпорациям рост цен на зерно выгоден. Спекулянты от гибели зерна лишь получают еще больший навар: прибыли растут, голод становится генератором повышения цен на зерно. И в этой связи не лишним будет напомнить роман «Гроздья гнева» американского писателя Джона Стейнбека, который описывал, как еще во времена Великой депрессии в Америке богачи приказывали сжигать и портить еду, чтобы поднять на них цену.

Кстати, этим летом в Америке уже имело место умышленное сжигание кукурузных полей, так как цены на кукурузное зерно показались кому-то слишком низкими…

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