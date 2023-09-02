В Турции с воодушевлением отмечают завершившиеся совместные военно-морские учения с США и явное сближение двух государств после неудавшейся попытки государственного переворота против Эрдогана в 2016 году и американских санкций в отношении Анкары.





Турецкие политики и СМИ с воодушевлением отметили завершившиеся крупнейшие за последние семь лет совместные военно-морские учения с США.

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Как особо подчеркивается, успешное проведение этих совместных военно-морских и боевых учений с участием турецких самолетов F-16 и американских F-18 стали крупнейшими с тех пор, как двусторонние отношения достигли самого низкого уровня после неудавшейся попытки государственного переворота против Эрдогана в 2016 году и американских санкций в отношении Анкары.

Указанные учения, а также визит двухпартийной делегации Конгресса показывают, что обе стороны стремятся восстановить свой давний альянс, заявили три турецких официальных лица, выступивших на условиях анонимности. Турция стремится организовать встречу Эрдогана и президента США на полях саммита G20 в Нью-Дели после встречи в Литве в прошлом месяце, заявили официальные лица, попросив не называть их имени из-за деликатности вопроса.

Официальные турецкие лица также заявили, что Анкара рассматривает эти совместные военные учения как стремление сторон восстановить отношения, признание Вашингтоном важности Турции как союзника НАТО в регионе, охваченном конфликтами. Определенным подтверждением этого сближения двух стран стал также отказ в прошлом месяце Эрдогана от своего длительного противодействия вступлению Швеции в НАТО в попытке улучшить связи с Соединенными Штатами и приобрести истребители F-16 американского производства, в которых нуждается Турция.

В конце августа крупнейший в мире американский авианосец "Джеральд Р. Форд" посетил турецкий портовый город Анталия. При этом официальные лица США в качестве символического жеста пригласили на авианосец зятя Эрдогана Сельчука Байрактара, который возглавляет работу по разработке беспилотников. Тем временем двухпартийная делегация Конгресса, в состав которой входили представители Джо Уилсон из Южной Каролины, Дин Филлипс из Миннесоты и Виктория Спартак из Индианы, провела переговоры в Анкаре.

Турция ранее подверглась санкциям со стороны США за приобретение российской системы противоракетной обороны С-400 в 2017 году и была исключена из программы создания самолетов-невидимок F-35 корпорации Lockheed Martin, что делает покупку F-16 необходимой для ее ВВС. Эти санкции до настоящего времени так и сняты Вашингтоном и явно используются для сдерживания сближения Анкары с Москвой.

Между тем, в Турции признают, что отношения Эрдогана и Владимира Путина в последние месяцы разладились. И свидетельств этому несколько. В частности, напоминается, что глава российского государства отказался продлевать зерновую сделку и эта тема будет обсуждаться в ходе намеченной на 4 сентября в Сочи его встречи с Эрдоганом.

В середине августа Центр по борьбе с дезинформацией, учреждëнный под эгидой управления по коммуникациям при администрации президента Турции, предупредил Москву о риске роста напряженности в Чëрном море в случае повторения ситуаций, подобных принудительной остановке и досмотру российским военным кораблëм сухогруза «Шюкрю Окан», капитаном которого является турок (судно шло в украинский порт Измаил под флагом Палау).

7 июля, в ходе визита Владимира Зеленского турецкий президент согласился передать киевскому режиму находившихся в Турции главарей террористической группировки «Азов» (запрещена в РФ), что стало грубым нарушением достигнутых ранее договорëнностей и вызвало резкую критику в России.