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Происходящие в последнее время климатические изменения в различных регионах и рост природных катастроф побудили международное научное сообщество к поиску наиболее эффективных способов искусственного воздействия на облака, к разработке новых способов и методов на этом направлении, определению их эффективности в борьбе с жарой и засухой.

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С пятидесятых годов прошлого столетия более 20 государств начали активно воздействовать на облака для провоцирования дождей в засушливых районах. Весьма активное искусственное воздействие на облака ведет Китай, который начал эту программу еще в 1958 г. В 2012 г. Китай даже создал дополнительный специальный фонд в размере $26,4 млрд на провоцирование искусственных дождей и снегопадов в стране.

С учетом того, что объективно в зоне особого климатического риска от последствий жары и засухи находятся страны аравийского региона, именно здесь стали активно проводиться в последние десятилетия многочисленные испытания по борьбе засухой и искусственному воздействию на облака. Чему, безусловно, в значительной степени способствовали значительные денежные средства, без особого труда выделяемые отдельными аравийскими монархиями. И, безусловным лидером на этом направлении в последние годы, стали Объединенные Арабские Эмираты, показавшие свою приверженность использованию новейших научных исследований по искусственному воздействию на облака для удовлетворения растущего спроса на пресную воду.

Этот крупный эмират ежегодно выбирают для путешествий миллионы туристов из разных стран, в том числе и из России. По итогам 2022 года, ОАЭ – вторая по посещаемости нашими соотечественниками страна, где отдохнуло более 1 млн россиян, большая часть из которых проживала в столице эмирата – Дубае.

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2023 год собирается побить новый туристический рекорд, и довести совокупный турпоток в Дубай до 17 миллионов человек из различных стран мира. Возросшая в последние годы популярность этого туристического направления обусловлена несколькими причинами: развитая инфраструктура, ухоженные пляжи, разнообразный шопинг и обилие достопримечательностей. Также здесь безопасно, потому что в стране стабильная политическая и экономическая обстановка.

Однако хорошо известно, что в летний период в ОАЭ сильная жара, но высокие летние температуры не пугают путешественников по причине того, что во всех общественных помещениях (включая моллы и остановки общественного транспорта) есть кондиционеры, а в городе передвижение осуществляется на комфортных такси.

Другой проблемой Объединенных Арабских Эмиратов является то, что здесь выпадает очень мало осадков: в среднем до 100 миллиметров в год.

Вот почему Дубай обратился к инновационным технологиям, сделав в последние десятилетия особый акцент на методе воздействия на облака для увеличения количества осадков. Ведь именно такой способ, по данным Всемирной метеорологической организации, помогает бороться с засухами и экстремальными погодными условиями 56 странам.

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В указанных целях в 1990 году в ОАЭ запустили Исследовательскую программу по увеличению осадков (UAE Research Programme for Rain Enhancement Science, UAEREP). К этому проекту были привлечены различные организации, в том числе NASA.

Управлять облачной механикой мечтают многие регионы, где не хватает дождей. Но Дубай - не первый город, который испытал это на себе. Впервые этот метод был применен в середине сороковых годов в районе Нью-Йорка для увеличения количества осадков в районах, пострадавших от засухи, прежде чем он распространился на остальной мир, например, в Китае, России, Франции. В использовавшемся в те годы Соединенными Штатами методе применялись такие вещества, как йодид серебра, для изменения структуры облаков и искусственного вызывания дождя. Однако химическое воздействие такого метода для здоровья и биоразнообразия до сих пор полностью неизвестно. Поэтому в ОАЭ были испробованы и другие инновационные технологии.

Так, уже многие годы в ОАЭ проводит свои исследования цюрихская компания Meteo Systems International успешно испытывая свою технологию искусственного создания дождевых осадков. В частности, этой компанией еще десять лет назад в пустыне устанавливались металлические зонты высотой около 10 метров, способные заряжать воздух электричеством. Такие установки швейцарцев производили отрицательные ионы, способствующие формированию дождевых облаков при условии наличия в воздухе не менее 30% влажности. Устройство, включавшееся 74 раза в течение 112 дней, вызывало дождь 52 раза. Эти исследования и их реализация в условиях аравийского климата позволили компании Meteo Systems International успешно продвигать свои изобретения и сделать вывод, что такой метод может успешно заменить в ОАЭ дорогостоящие установки по опреснению морской воды и будет обходиться в 8 раз дешевле.

В последние годы Дубай обратился к инновационным технологиям, разработанным в сотрудничестве с британским университетом Рединга. Эта технология включает в себя запуск беспилотников в небо, которые затем испускают электрические разряды в облаках с помощью сфокусированных лазеров. Такое воздействие заставляет капли воды сталкиваться друг с другом и, таким образом, образовывать более крупные капли, которые достигают Земли до того, как они испарятся.

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Хотя первые тесты оказались успешными, они также вызвали сильное наводнение в отдельных городах эмирата, о чем свидетельствовали многие СМИ. Как стало понятно, хотя эта технология вызывает выпадение дождя, она пока еще не может контролировать интенсивность его потока, что ведет к затоплению автомагистралей и нарушению движения транспорта.

Тем не менее, использование беспилотных летательных аппаратов является “более экологически чистой” альтернативой обычным операциям по опреснению морской воды, при которых выбрасывается большое количество технических отходов, наносящих вред подводному биоразнообразию. Именно по этой причине в 2017 году Дубай инвестировал $15 миллионов в девять проектов вызывания дождей из облаков, в том числе и с использованием беспилотных летательных аппаратов, чтобы найти решение в области водоснабжения.