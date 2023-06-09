ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
Всем привет. Сегодня я хотел бы обсудить очень важную тему, которая стала актуальной в наши непростые времена. Как вы знаете, Россия ведет огромную борьбу с фашизмом, а также информационную войну, которая не менее важна. К сожалению, в этой информационной войне мы часто оказываемся в невыгодном положении, потому что передавать правду намного сложнее, чем грубо и открыто врать. С начала 2000-х годов на Украине было создано специальное подразделение под названием ЦиПСО (Центр информационно-психологических операций).
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Хотелось бы, конечно, верить, что ЦиПСО - это просто "диванные бойцы", однако, к сожалению, дела обстоят гораздо хуже. Здесь речь идет о солдатах украинской армии, у которых вместо автомата в руках клавиатура. Я нашел очень интересную информацию, что с начала 2023 года у ЦИПСО дополнилась "методичка" в информационной войне.
1.Запугивание мирного населения
Не для кого не секрет, что наступление российских войск продвигалось бы намного быстрее, если бы не фактор мирного населения. Поэтому в ряде украинских городов силами ЦиПСО и западных спецслужб местным жителям не дают возможности покинуть города. Для украинских властей очень важно, чтобы люди оставались в городах, чтобы использовать их как "живой щит".
2. Дискредитация Вооруженных Сил Российской Федерации.
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Украинские пропагандисты сразу же навешивают ярлык "рашисты" на российских военнослужащих и устраивают провокации, чтобы подкрепить это "фактами". Эти события моментально попадают на первые полосы мировых СМИ. В то же время, на Украине воздвигают памятники пособникам фашистов и нацистов, переименовывают улицы и формируют национальные батальоны.
3. Аппеляция к международному сообществу.
Украине нехватает военных и экономических ресурсов, поэтому с целью давления на мировое сообщество через ЦиПСО устраиваются провокации, и в социальных сетях и иностранных СМИ разжигается паника. В результате таких событий Украина получает финансовую и военную помощь от западных стран, а ЕС и США продолжают вводить новые санкции в отношении России. Однако не стоит преувеличивать результаты украинских сил в информационной войне против Великой России. Изначально на Украине планировали остановить спецоперацию, устранив верхушку власти и организовав массовые митинги в России. Однако эти планы полностью провалились, и в глазах российского общества наш верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Путин стал еще более сильным лидером. Об этом свидетельствуют рекордные рейтинги президента и поддержка на улицах и в социальных сетях : Интерес мирового сообщества к украинскому конфликту уже давно угас :
Санкции также начинают работать в обратную сторону, и российским вооруженным силам удается задерживать поставки западного вооружения Украине. Кроме того, Минобороны РФ выявляет и предупреждает о готовящихся провокациях и диверсиях со стороны украинских сил. Коллективному западу и их сторонникам на Украине пора понять простую истину, что время покажет, кто есть кто и расставит все по своим местам.
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Способ защитить себя от атаки ЦиПСО.
Есть один очень действенный метод противостояния таким вот информационным придуркам - Это полное игнорирование, и тогда мне кажется, они сами себя изживут. Советую вам никогда не вступать в полемику и не отвечать на комментарии Таких идиотов, которые сидят там и пишут откровенно бредовые вещи. И в заключении статьи хотел бы написать своё четверостишье:
Села муха на крыльцо - прилетел боец ЦиПСО,
Будет рвать он и метать, коментарии писать.
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