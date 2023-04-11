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9 неоспоримых фактов, доказывающих, что Америка катится в пропасть

В последнее время все чаще можно встретить статьи, которые говорят о серьезных проблемах, с которыми сталкиваются США, и о неизбежности их краха. В данной статье я рассмотрю девять факторов, которые способствуют этому процессу.
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Приветствую тебя, уважаемый читатель! Сегодня я хочу поговорить о причинах, по которым Америка стоит на грани краха. Если вы сомневаетесь в этом, то держитесь крепче за свои мнения, потому что мы отправляемся в незабываемое путешествие! Я расскажу вам о девяти фактах, которые не оставят вас равнодушными и заставят задуматься о том, что будущее Америки может быть не таким безоблачным, как кажется на первый взгляд.

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Их правительство - коррумпированное и жадное

Их правительство похоже на банду гангстеров, но вместо оружия они используют галстуки и костюмы. Они не заботятся о благополучии народа, а только о своих собственных интересах и деньгах. Выборы в США - это чистая фикция, так как на самом деле правит только одна партия, а остальные только делают вид, что что-то меняют. Если бы были настоящие выборы, то это был бы настоящий хаос, так как каждый стремится к своей доле власти. Но пока что все происходит по расписанию, а их лозунг звучит как "кому хорошо жить на Руси, тот может поехать в Америку".

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Экономика имеет проблемы: банкротства компаний, безработица, нищета

Экономика у них как бомжи на улице - уже давно в ж*пе. Люди там работают на двух работах, чтобы свести концы с концами, а те, кто без работы, просто живут на улицах и едят макароны из консервной банки. А эти капиталисты думают только о своей прибыли, а не о благополучии страны. Там всякие Теслы и Амазоны богатеют, а обычные люди смотрят им вслед и сопят, как паровозы. Какая там "американская мечта", если даже работать на трёх работах, люди не могут себе позволить нормальную жизнь. Это не экономика, это какой-то капитализм наркомании, где только немногие богатеют, а остальные катаются на велосипедах без седла.

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Нападения стали еще чаще, похоже, там уже началась гражданская война

 В Америке уже все начинает напоминать гражданскую войну. Террористические нападения стали чуть ли не ежедневным развлечением. Все там бегают с оружием, как будто на улице война, а не цивилизованное общество. А ведь это всего лишь капитализм в своем проявлении - у кого больше денег, тот и прав. И никакая там армия не спасет - у террористов тоже есть свое оружие и готовность использовать его. Как там говорят:  "живи быстро, умри молодым" - это типичный манифест безумия и отчаяния, где нормальной жизни уже нет, а остается только выживание на краю пропасти.

Расходы на войны выходят из-под контроля - страна уходит в глубокий финансовый котелок

Там уже давно войны начались - одна за другой, как бутерброды на завтрак. В Америке войны не кончаются, они там как вечеринки - то в Ираке, то в Афганистане, теперь в Украине. А потом они удивляются, почему у них экономика в большой Ж - а все потому, что они тратят огромные деньги на войну. Эти военные бюджеты там уже не считают, они просто кидают деньги в огонь и смотрят, как они сгорают. А потом снова ноют, что нет денег на социальные программы, на медицину и образование. Но им главное, чтобы было много танков и ракет - кто там говорил про мирное сосуществование? Вот так и живут в своей американской реальности - много войны, мало мозгов.

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Разрыв между богатыми и бедными там уже достиг критической точки

Разрыв между богатыми и бедными достиг уже критической точки. Богатые там живут на своих яхтах и летают на частных самолетах, а бедные просто вынуждены жить в убогих трущобах, смотреть на светлые картинки в окнах богатых и жить на кусок хлеба с водой. А богатые им все время говорят, что "все в ваших руках", "работайте, и все получится", "любой может стать миллионером" - но как же стать миллионером, если ты живешь на минимальную зарплату и едва сводишь концы с концами? Богачи говорят про "американскую мечту" - но эта мечта стоит теперь как новый дом в Беверли Хиллз, а не как свобода и равенство. Но бедные там уже привыкли - они знают, что их ждет только мучения и нищета, а богатые будут ещё богаче.

                        Расизм и дискриминация процветают, и это создает огромные проблемы

Белые считают себя лучше всех, черные просто рабы, а латиносы - нелегалы, которых нужно депортировать. А если ты ещё и женщина, то тебе вообще никто не даст работу, потому что ты не такой сильный и умный, как мужик. Но они там все время говорят про "равные возможности" и "борьбу за свободу" - но какая свобода, если тебя не берут на работу из-за цвета кожи или пола? Часто говорят про "национальную идентичность" - но это просто маскировка для расизма и дискриминации. Вот такая у них "толерантность" и "свобода слова".

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  Защита окружающей среды у них на последнем месте, скоро климат им не позволит жить

Защита окружающей среды у них на последнем месте. Они выкидывают мусор везде, где только можно - на улице, в реках, в океанах - где угодно. А если кто-то говорит про экологию, то ему сразу говорят, что "это ничего не значит", "кто-то за этим стоит и зарабатывает на этом деньги". А про глобальное потепление они там вообще говорят, что "это просто естественный процесс" и "все равно ничего не изменишь". Но скоро и климат им не позволит жить - будут сильные ураганы, засухи, наводнения, пожары, а они все будут сидеть на своих яхтах и не понимать, почему все так плохо.

    Американское здравоохранение - плати или умирай

Люди должны платить огромные деньги за лечение, а те, кто не может себе это позволить, просто умирает. А если у тебя нет страховки, то лучше не болей вообще - потому что даже за прием у врача ты должен заплатить кучу денег, не говоря уже про лекарства и операции. Но они там все время говорят про "свободу выбора" и "конкуренцию" - но какая конкуренция, если ты не можешь выбрать, куда обратиться за медицинской помощью из-за денег? А еще у них там много людей с диабетом и ожирением, потому что им проще есть дешёвую мусорную еду, чем здоровое питание, которое стоит кучу денег.

                       Манипуляция свободой слова, как в Америке неправда стала новой правдой

Свобода слова  - это как свобода выбора: ты можешь говорить что угодно, только никто тебя не услышит. А если услышат, то могут еще и преследовать за "неправильные" мнения. Но есть и такие, кто используют свободу слова для того, чтобы вести народ за нос. Они там на телевидении и в интернете говорят неправду и при этом уверяют, что это "альтернативные факты". А люди им верят - вот такая у них "демократия". Но в конечном итоге все это приводит к тому, что у них нет единства и стабильности, а только хаос и разногласия. 

Заключение

И в заключении статьи я хочу сказать, что лучше жить в России, где правительство заботится о своих гражданах и борется с коррупцией, экономика процветает, а люди живут в достатке и благополучии. А если где-то и происходят нападения, то это только в играх-шутерах. Расизма и дискриминации нет - все живут в мире и гармонии. Защита окружающей среды - это святое дело, и каждый гражданин заботится о чистоте и экологии своего города. Система здравоохранения на высшем уровне, где лечение бесплатное, а врачи - самые квалифицированные и доброжелательные. И напоследок...

Жозеп Борель заявил, что Европа - это сад, а окружающие ее государства - джунгли. Нельзя не согласиться с ним, ведь действительно, русскому медведю не место в обустроенных садах. Ведь где еще можно наслаждаться свободой и независимостью, как не в дикой природе джунглей, где нет равных медведю?

Спасибо всем, кто уделил время и внимание на прочтение моей статьи. До новых встреч!

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