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Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей

Не все хотят видеть в своем ПК продукцию от компании Nvidia. Причины разные, но ко мне обратился друг с просьбой собрать мощный компьютер на платформе AMD. Ну что ж, вызов принят. Друг останется доволен.
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Всем привет. Сегодня мы с вами попытаемся собрать более-менее вменяемый компьютер стоимостью где-то около 80 тысяч рублей, который можно будет немного впоследствии проапгрейдить, ну и которого в теории должно хватить для игр и работы на ближайшие несколько лет. Понятно, что за 80 тысяч рублей чудес не бывает, и мы будем идти на некоторые компромиссы, но все мы знаем, в каком мире мы живем и что сейчас творится с ценами на электронику. Так что я решил поделиться с вами сборкой, которая сегодня у меня находится. Сразу скажу, этот компьютер попросил меня собрать мой друг для сына, и мы, грубо говоря, исходили из физического бюджета. Но давайте обо всем по порядку. Ну и начнем мы с комплектующих.

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Процессор

Какой процессор лучший в этом бюджете? Конечно же, Ryzen 5 5600X. И сегодня будет такой процессор, но без приставки X. Итак, встречайте лучший процессор от лучшей компании по производству процессоров AMD Ryzen 5 5600. Версия бокс, поэтому будет на пару тысяч дороже OEM-версии. По характеристикам тут 6 ядер и 12 потоков с частотой от 3,5 до 4,4 ГГц. 32 Мбайт L3 кэша, поддержка PCIe 4.0. Короче, это лучший процессор за свои деньги.

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Материнская плата

Естественно, с таким процессором ставим хорошую мать на B550 чипсете. Не о каких А520 и старых B450 не смейте и думать. Я не говорю о тех, кто апгрейднул процессор, но не менял плату. С этим всё окей. Компьютер игровой, значит, и мать должна быть игровая. И такая у нас есть. Это Asrock B550M Phantom Gaming 4. Тут 4 слота под оперативную память типа DDR4, 2 разъема M.2, один из которых Gen4. И неплохая подсистема питания, на которой есть хороший радиатор.

Кулер для процессора

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Охлаждением этого шестиядерника займется довольно популярный неплохой кулер ID-Cooling SE214XT-ARGB. В радиаторе 4 тепловые трубки, которые достаточно хорошо передают тепло на радиатор. А обдувать будет 120-мм вентилятор. Рассеять этот кулер может до 180 Вт тепла. У вентилятора есть RGB-подсветка, что придаст красоты всей системе.

Оперативная память

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Как мы все хорошо знаем, чем выше частота оперативной памяти, тем лучше для Ryzen. И в этой сборке так и поступим. Берем комплект из двух модулей по 8 ГБ Patriot Viper Steel. Частота этой памяти 3600, тайминги CL18. Устанавливается всё это через профиль XMP. Неплохо за свои деньги, только жаль, что нет подсветки.

Накопитель SSD

Сейчас уже можно сказать стандарт — ставить SSD объемом 512 ГБ, потому что меньше уже ни на что не хватит. Кто мы такие, чтобы нарушать стандарты? Поэтому берем AORUS Gen3 2500E, накопитель от всем известного Gigabyte. Тут 500 ГБ, правда, по скоростям не всё хорошо. Всего 2300 на чтение и 1500 на запись. Не супер большие скорости, но этого вполне хватит для всех задач, в том числе и для игр.

Видеокарта

Так как сын моего друга является фанатом AMD, значит, видеокарта должна быть именно от AMD. Сюда можно было бы поставить RTX 4060, но будущий владелец этого ПК негативно относится к компании Nvidia. Переубеждать я его не стал, как говорится, хозяин — барин. Значит, ставим сюда неплохую Acer AMD Radeon RX 7600 Predator BiFrost OC. Predator означает «Охотник». Что уже мы заранее понимаем, что любая новая игра для неё будет жертвой. Она будет лучше, чем популярная RX 6600, и показывает достаточную производительность, сравнимую с RTX 4060. Но, правда, в лучах она все-таки проигрывает, но это было понятно и так. У видеокарты AMD RX 7600 всего 8 ГБ видеопамяти, что окей, конечно, но хотелось бы больше. Но 7600 XT стоит на процентов 20 дороже, поэтому я взял эту.

Блок питания

В этом компьютере достаточно прожорливые комплектующие. И для того, чтобы не было просадок по напряжению в системе, нужно к потребляемой мощности добавить 30% сверху. Как раз и получается примерно 600 Вт. Блок питания DEEPCOOL PF600 на 600 Вт отлично подойдет. Тут плоские черные кабели, кстати, достаточно длинные, перечень защит, а также сертификат 80+ STANDARD и реальные 600 Вт. Короче, это неплохой бюджетный блок, который хорошо себя зарекомендовал.

Корпус

А для того, чтобы комплектующие были холодные, хотя они и не очень горячие сами по себе, нам нужен корпус, у которого спереди сетка. Еще было бы хорошо, если бы он был красивым. В магазине DNS я ничего подходящего не нашёл, поэтому решил купить на Ozon. Это Prime Box Predator V7. Боковое стекло из закаленного стекла и передняя панель с интересным дизайном. Во-первых, она на 2/3 сетчатая, как раз под два вентилятора. Во-вторых, на передней панели есть подсветка. Подсветка достаточно интересная и с вентиляторами очень хорошо будет смотреться. В комплекте с этим корпусом, правда, нет вентиляторов, но не забываем, что это бюджетный корпус.

Собраный ПК

Компьютер получился довольно красивым. Подсветка идеально дополняет весь внешний вид. Именно дополняет, а не мешает. Поставить можно абсолютно любой цвет, но наш выбор — полный красный, так как это AMD. Ладно, внешку мы рассмотрели. Теперь глянем, что там в тестах игр.

Тесты в играх

Первая игра — Dota 2. Разрешение Quad HD, настройки максимальные. В крупных замесах получаем от 100 FPS и выше.

Следующая игра — Counter-Strike 2. Quad HD, настройки максимальные. В этой игре в замесах получаем в среднем 210 кадров в секунду.

Apex Legends. Quad HD. Настройки графики максимальные. Тут игра показывает в среднем от 140 до 200 FPS.

Переходим к крупным проектам. Первая игра — Alan Wake 2. Настройки графики средние. FSR качество. В 1440p от 40 до 55 кадров в секунду.

Следующая игра — The Callisto Protocol. FSR на качество. В Quad HD получаем уже от 40 до 45 FPS в среднем.

Ну, по производительности, в общем, довольно неплохо. Твердый среднячок, что-то на уровне RTX 4060, но с чуть худшей производительностью в играх с лучами. Но вообще на сегодняшний день это довольно хороший компьютер, у которого есть неплохой потенциал для апгрейда. Например, можно в дальнейшем поставить сюда 5700X 3D, добавить памяти, взять видеокарту помощнее, и это будет лучший игровой ПК на АМ4 и вообще на DDR4. Короче, это очень неплохой компьютер для своего бюджета. А в бюджет, как вы видите, мы уложились.

Пишите в комментариях, это достойная сборка или можно что-то улучшить, не превышая бюджет?

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ты нуб сразу видно. у бокса 3 года гарантии если ты не знал
Собрал ультимативный ПК для сына друга всего за 80 тысяч рублей
Chihonya
15:42
автор нублан берет камень в боксовом исполнении, переплачивая деньги и ставит кулек , это конечно попросил брат папы дедушки по двоюродной сестре сделать)))
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Red Red
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