Привет, парни. Сегодня я тут решил вам подкинуть идею по сборке ПК, чтоб там на 4К гонять в игрушки. Да, не буду вам тут рассказывать про "деревянные" конфиги, как это обычно мои чуваки на форумах любят. Я ведь не маг, не предскажу, что будет с ценами в ближайшем будущем. Так что, начнем с главного, с видяхи.

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Вот, значит, я решил взять ся RX 7900 XTX от AMD. Она уже какое-то время считается топовым выбором для гейминга в 4К, если судить по соотношению цена-качество. Среди конкурентов есть такая себе RTX 4080, которая чуть слабее в играх, и вот прямо наоборот - грозная RTX 4090. Можно еще RX 7900 XT посмотреть, но с ней стабильные 60 фреймов в любой игруле уже не факт. Почему не 4080 и 4090? Ну, первая чуть хуже в гейминге, но стоит как двести граммов вискара. А вторая просто дико дорогая, но если ты на халяву бабки лопатишь, можно и в нее влететь. Но тогда еще надо блок питания потуже брать, но это уже другая история. Так что, давайте обратно к RX 7900 XTX.

Да, по цене она сейчас гуляет где-то в районе 117 тысяч рублей. Это конечно не "скидывай купюру, забирай", но если ты в своем уме и строишь ПК специально под 4К гейминг, то тут без понтов не обойтись. Вот и характеристики у нее крутые - 24 гига GDDR6. Для 4К разрешения в самый раз, да и для тяжелых задач тоже. Только некоторые хитрые штуки, что нафиг не сдались Nvidia, тут могут чуть лучше отработать. Но в целом, у нашей красавицы все впорядке. Ее TDP - 355 Вт, что почти на сотку меньше, чем у той же 4090. А еще у нее трассировка лучей и FSR в поддержке. В играх она себя ведет как настоящая королева.

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Теперь по поводу проца, тут все просто - берем Ryzen 7 7800X 3D. Я знаю, тут есть еще крутые 7900X и 7950X с этими трехмерками, но честно, переплачивать за них не стоит. Этот Ryzen полностью соответствует всем требованиям и на все 100% раскрывает 7900XTX. Его цена в районе 56 тысяч рублей. За кулисами - 8 ядер, 16 потоков и встроенный разгон с 4200 до 5000 МГц. На нем может быть небольшое снижение производительности в работе, чем, например, у 7700X из-за ограничений частоты, но у нас тут в компе, братан, игровая машина. А вот увеличенные 96 МБ кэша третьего уровня заметно повышают его положение в игровых сценариях. Однако, будь готов, что тут нужно будет приличное охлаждение - или дорогая башня, или впаривай систему жидкого охлаждения.

Вот, что я нашел для материнки - взял топовую модель от Asus в их линейке TUF Gaming. Здесь все круто - чипсет 670 с поддержкой PCI Express 5.0. Тут можешь засунуть до 192 гигов DDR5, аж 4 M.2 слота и столько же SATA портов. В комплекте еще Wi-Fi-антенна, которую можно прикрутить к задней панели. Там, кстати, куча интерфейсов, включая два Type-C порта и 2.5 Гбитный LAN. С охлаждением и питанием у них все в порядке, так что тут даже условного 7950Х можно попробовать запихнуть. На будущее - в самый раз.

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Вот что я подобрал для оперативной памяти - выбрал уже отлаженный набор от ADATA, именно XPG Lancer. В комплекте два модуля DDR5 по 16 Гб каждый. Эта ОЗУ работает по вшитому XMP-профилю на 5200 МГц с приемлемыми таймингами 38-38-38, а их высота всего 40 мм. В дизайне они не выделываются, только аккуратные радиаторы. Цена за этот набор всего 12 тысяч рублей, что, согласись, для DDR5 памяти - довольно демократично.

При выборе SSD я решил не экономить и взял превосходную модель от ADATA с ёмкостью 4 ТБ. Этот SSD предлагает не только большой объём, но также обладает несколькими другими преимуществами. Во-первых, он оснащен интерфейсом PCI Express 4.0, что приводит к высоким скоростям чтения и записи: 7400 и 6800 МБ/с соответственно. Кроме того, ресурс перезаписи составляет впечатляющие 3120 TBW, что, безусловно, является ещё одним плюсом устройства. Сложно представить, как можно исчерпать такой ресурс. Правда, стоимость этого накопителя довольно высока - около 32 тысяч, но ты всегда можешь выбрать другую модель по своему вкусу.

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Для поддержания адекватной температуры процессора я решил использовать топовую систему жидкостного охлаждения LS720 от Deepcool. Эта модель оснащена тремя секциями по 120 мм, поэтому при выборе корпуса важно учесть данную размерность. Устройство является относительно тихим, обеспечивая максимальный уровень шума на уровне 33 дБ. Среди интересных особенностей стоит выделить стильный дизайн помпы, который позволяет добавить собственный логотип на лицевой экран для персонализации. Это, пожалуй, небольшой акцент, но всегда приятный. Данная модель справится с охлаждением практически любых процессоров от Intel и AMD, включая 7800X3D. Поэтому, на мой взгляд, её стоимость в 14 тысяч рублей полностью оправдана.

Блок питания – это один из ключевых компонентов любого компьютера. Неудачный выбор может повлечь за собой проблемы со всей системой. Я сразу исключаю все модели без сертификата 80+ и от неизвестных брендов, поскольку в данном случае экономия явно неуместна. Учитывая мощность моей системы и возможность разгона, я решил установить блок питания на 850 Вт, именно такой и был выбран. В итоге, в моей конфигурации будет использоваться блок питания от MSI с сертификатом 80+ Gold и современной модульной конструкцией. Вся заявленная номинальная мощность 850 Вт направлена на линию +12 В. Этого будет более чем достаточно для стандартных условий использования и разгона. Стоимость такой модели составляет около 10 тысяч рублей.

Штрихом к завершению является стильный корпус от Deepcool - CH510. Несмотря на свой Mid-Tower форм-фактор, он легко вмещает крупные видеокарты длиной до 380 мм и трехсекционные системы охлаждения водяным охлаждением, как у меня. Вентиляция в порядке. Особенно порадовала возможность отображения температуры процессора и видеокарты на передней панели - стильная фишка. Ещё одним приятным моментом является магнитная боковая крышка из закаленного стекла. Размещение блока питания внизу, а также все разъемы, выведенные на верхнюю панель, придают ему удобство использования. Здесь также есть USB Type-C порт. Корпус стоит менее 7 тысяч рублей, и вместе с ним общая стоимость сборки составит примерно 289 тысяч. Но стоит отметить, что можно экономить на SSD или оперативной памяти, а также выбрать более простую материнскую плату на B650, что позволит уложиться в бюджет в 250 тысяч.

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Адекватная и объективная критика приветствуется. Спасибо всем и до новых встреч!