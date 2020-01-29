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В 2017 году компания AMD анонсировала первое поколение настольных процессоров серии Ryzen 1000. Сейчас актуальным является семейство Ryzen 3000 (Matisse), которое было представлено в прошлом году на выставке потребительской электроники Consumer Electronics Showcase 2019. В этом году на CES 2020 компания из Калифорнии ограничилась анонсом гибридных процессоров для мобильных ПК Ryzen 4000 (Renoir). CPU четвёртого поколения для настольных компьютеров будут анонсированы позже, но сейчас многим пользователям хватит производительности, предлагаемой уже существующими платформами AMD. В этой подборке мы рассмотрим пять настольных процессоров компании стоимостью менее 20 000 рублей. А точнее, менее 19 000 рублей.

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Начнём с представителя первого поколения, Ryzen 7 1800X. Он изготовлен по 14-нанометровому технологическому процессу и включает восемь ядер с базовой частотой 3,6 ГГц, в каждом из которых выполняется по два потока за счёт поддержки технологии многопоточности. Максимальная частота при пиковой нагрузке на одно ядро составляет 4 ГГц.

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Чип получил 768 КБ кэш-памяти первого уровня. Объём L2 и L3 составляет соответственно 4 МБ и 16 МБ. Платформа поддерживает оперативную памяти типа DDR4 с частотой 2667 МГц. Число каналов памяти ­– 2. Требования по теплоотводу составили 95 Вт. Прочие параметры процессора включают сокет AM4, поддержку технологий AMD SenseMI и XFR. Версия PCI Express – PCIe 3.0 x16.

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CPU поступил в продажу по рекомендованной цене 499 долларов. В начале 2018 года стоимость Ryzen 7 1800X снизилась до 349 долларов. На AliExpress настольный процессор трёхлетней давности можно приобрести примерно за 10 500 рублей (170 долларов) с учётом купона нового пользователя, который позволяет сэкономить 130 рублей.

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Вторая модель, о которой поговорим далее, вышла в 2018 году. Это Ryzen 7 2700X. Процессор построен на базе архитектуры Zen и выполняется по 12-нанометровой технологии FinFET. Это восьмиядерное решение с поддержкой многопоточности, которое может работать на частоте от 3,7 ГГц до 4,3 ГГц. Тепловыделение процессора – 105 Вт. Объём кэш-памяти третьего уровня составил 16 МБ. CPU работает с оперативной памятью DDR4-2933.

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В играх, согласно тестам TechPowerUp, эта платформа показывает результаты на уровне Intel Core i5-8400 и Intel Core i3-8350. Первому процессору модель компании AMD немного уступает, тогда как над вторым имеет небольшое превосходство. Также недалеко ушли в плане производительности CPU Core i5-8500K и Core i7-8700K.

На старте продаж Ryzen 7 2700X продавался по цене 329 долларов. Сейчас на AliExpress двухгодовалый настольный процессор можно приобрести за 13 000 рублей (210 долларов).

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Теперь рассмотрим сразу три модели третьего поколения. Символично. Все они были анонсированы в прошлом году на CES 2019 и в продаже появились примерно полгода спустя. Чипы построены на архитектуре Zen 2 и выполняются в соответствии с нормами 7-нанометровой технологии FinFET. Версия PCI Express – PCI 4.0 x16. Сокет – AM4.

Первый процессор называется Ryzen 5 3600, и стоит он немного дешевле предыдущего CPU. На рынке модель появилась в июле 2019 года по цене 199 долларов в официальной рознице. Пока не вышло четвёртое поколение настольных процессоров Ryzen, актуальные решения хоть и теряют в цене, но не так активно, как того хотели бы все желающие прикупить себе производительный CPU. На AliExpress Ryzen 5 3600 можно купить за 12 000 рублей, что эквивалентно 190 долларам.

Процессор имеет шесть ядер и вдвое больше потоков. Базовая частота составляет 3,6 ГГц. В режиме максимальной однопоточной нагрузки ядро может разгоняться до 4,2 ГГц. Чип поддерживает ОЗУ DDR4 с частотой 3200 МГц. Требования по теплоотводу составляют 65 Вт. В тестах TechPowerUp в играх с разрешением 4K процессор немного опережает такие модели «синего» конкурента, как Core i7-8700K, Core i5-9600K и Core i7-9700K. В программном обеспечении CPUMark чип компании AMD также смог обойти Intel Core i9-9900K.

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Следующий процессор – AMD Ryzen 5 3600X. От предыдущей платформы он отличается повышенными частотами и TDP. Чип также имеет шесть ядер и поддерживает многопоточность. Частота в Boost-режиме составляет 4,4 ГГц, а в обычном – 3,8 ГГц. Тепловыделение – 65 Вт. Согласно данным TechPowerUp, в играх разницы между двумя процессорами практически нет.

Стоимость Ryzen 5 3600X с завода составила 249 долларов. На китайской торговой площадке чип стоит менее 13 500 рублей или 215 долларов.

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Все четыре процессора, о которых речь шла до этого, можно заказать в Россию с бесплатной доставкой, не превышая беспошлинный порог. Он составляет 200 евро и 31 кг за одну посылку начиная с 1 января 2020 года. Завершим подборку CPU для настольных ПК моделью, стоимость которой превышает порог беспошлинного ввоза. Она называется Ryzen 7 3700X.

Стоимость процессора на AliExpress составляет около 19 000 рублей или 275 евро. Это одно из четырёх восьмиядерных решений третьего поколения. Ryzen 7 3700X работает на частоте 3,6 ГГц в обычном режиме. При максимальной однопоточной нагрузке пиковая частота одного ядра составляет 4,4 ГГц. Тепловыделение – 105 Вт. CPU поддерживает работу с памятью DDR4 с частотой 3200 МГц.

В играх с разрешением 4K Ryzen 7 3700X демонстрирует показатели на уровне Intel Core i5-9400F. Например, в Far Cry 5 частота кадров составляет 70,9fps, а в the Witcher 3 – 82,4. Среди протестированных игр самый низкий показатель процессор выдаёт в AC: Odyssey – 46,2fps.

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