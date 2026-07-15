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The Drive опубликовал обзор на гибридный суперкар Ferrari 849 Testarossa Spider
Компания Ferrari выпустила открытую модификацию флагманского гибридного суперкара 849 Testarossa. Автомобиль оснащён силовой установкой мощностью 1036 лошадиных сил, складной жёсткой крышей и на 90 килограммов тяжелее купе.
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Ferrari расширила линейку 849 Testarossa, добавив версию Spider с открытым верхом. Техническая основа осталась прежней: 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом и три электродвигателя (два спереди, один между ДВС и трансмиссией). Суммарная мощность — 1036 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч — 2,1 секунды, максимальная скорость — 330 км/ч. Запас хода на электротяге — до 24 километров.

Складная жёсткая крыша убирается за 14 секунд при движении до 50 км/ч. Снаряжённая масса Spider превышает массу купе на 90 килограммов. По оценкам авторов обзора, это изменение не оказывает значительного влияния на динамические характеристики в условиях обычного дорожного движения. В поворотах автомобиль сохраняет устойчивость, а шасси настроено для работы на извилистых маршрутах, на которых проходили тесты.

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В салоне — мультирулевое колесо с физическими кнопками, цифровая приборная панель с расширенными настройками сидений (включая боковую поддержку и поясничный упор), обновлённые меню климат-контроля и систем помощи водителю. Интерфейс мультимедиа дополнен функциями управления вентиляцией и подогревом кресел.

В ходе тестов отмечается, что звук двигателя остаётся насыщенным, переключения в 8-ступенчатой роботизированной коробке — точными. Однако на узких дорогах чувствуются габариты и масса автомобиля: он воспринимается как широкий и тяжёлый, особенно по сравнению с более компактными моделями бренда. Вопрос позиционирования модели остаётся открытым: покупателям, ориентированным на остроту управляемости, предлагают 296 Speciale Aperta, поклонникам атмосферных моторов — 12Cilindri Spider, а тем, кому нужна практичность, — Purosangue. Testarossa Spider, вероятно, рассчитан на тех, кто отдаёт приоритет максимальной мощности и возможности демонстрации статуса. Ориентировочная стоимость автомобиля составляет около 577 тысяч долларов.

#италия #автомобилестроение #ferrari #гиперкар #спорткар #кабриолет #премиум-бренд #testarossa
Источник: thedrive.com
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