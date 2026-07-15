Компания Ferrari выпустила открытую модификацию флагманского гибридного суперкара 849 Testarossa. Автомобиль оснащён силовой установкой мощностью 1036 лошадиных сил, складной жёсткой крышей и на 90 килограммов тяжелее купе.

Ferrari расширила линейку 849 Testarossa, добавив версию Spider с открытым верхом. Техническая основа осталась прежней: 4,0-литровый V8 с двойным турбонаддувом и три электродвигателя (два спереди, один между ДВС и трансмиссией). Суммарная мощность — 1036 лошадиных сил, разгон до 100 км/ч — 2,1 секунды, максимальная скорость — 330 км/ч. Запас хода на электротяге — до 24 километров.

Складная жёсткая крыша убирается за 14 секунд при движении до 50 км/ч. Снаряжённая масса Spider превышает массу купе на 90 килограммов. По оценкам авторов обзора, это изменение не оказывает значительного влияния на динамические характеристики в условиях обычного дорожного движения. В поворотах автомобиль сохраняет устойчивость, а шасси настроено для работы на извилистых маршрутах, на которых проходили тесты.

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В салоне — мультирулевое колесо с физическими кнопками, цифровая приборная панель с расширенными настройками сидений (включая боковую поддержку и поясничный упор), обновлённые меню климат-контроля и систем помощи водителю. Интерфейс мультимедиа дополнен функциями управления вентиляцией и подогревом кресел.

В ходе тестов отмечается, что звук двигателя остаётся насыщенным, переключения в 8-ступенчатой роботизированной коробке — точными. Однако на узких дорогах чувствуются габариты и масса автомобиля: он воспринимается как широкий и тяжёлый, особенно по сравнению с более компактными моделями бренда. Вопрос позиционирования модели остаётся открытым: покупателям, ориентированным на остроту управляемости, предлагают 296 Speciale Aperta, поклонникам атмосферных моторов — 12Cilindri Spider, а тем, кому нужна практичность, — Purosangue. Testarossa Spider, вероятно, рассчитан на тех, кто отдаёт приоритет максимальной мощности и возможности демонстрации статуса. Ориентировочная стоимость автомобиля составляет около 577 тысяч долларов.