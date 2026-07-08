Четверокурсник Иркутского национального исследовательского технического университета Евгений Бояркин создал прототип робота-художника, предназначенного для окрашивания фасадов. Проект получил поддержку в рамках конкурса «Студенческий стартап» и реализуется компанией «Муралбот».

Студент Иркутского политеха Евгений Бояркин, обучающийся по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств» в Институте авиамашиностроения и транспорта, разработал рабочий прототип роботизированного комплекса для нанесения изображений на фасады зданий. Разработка стала его дипломной работой, научным руководителем выступил доцент кафедры технологии и оборудования машиностроительных производств Игорь Майзель.

Изображение: ChatGPT

Идея создания робота возникла у студента не случайно. Он имеет опыт разработки робототехнических систем для соревнований, входит в университетскую команду «Байкальские звери», разбирается в аддитивных технологиях и увлекается линогравюрой. В ИРНИТУ Евгений основал творческое объединение «Культура стен».

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Перед началом работы студент проанализировал существующие подходы к созданию больших росписей на зданиях. В Иркутске и области ежегодно появляется не менее восьми таких объектов. Существуют три основных метода: ручная роспись, использование дрона «Эволюция 3.1» и канатного робота GTGrafiti. Каждый из них имеет недостатки: ручной труд требует больших временных и трудозатрат и связан с риском для исполнителей на высоте, дрон подвержен влиянию ветра, что снижает точность позиционирования, а канатная система требует сложной подготовки. Большинство аналогичных решений представлены зарубежными производителями.

В основу концепции Евгения легла роботизированная платформа, способная перемещаться непосредственно по вертикальным поверхностям стен и удерживаться за счёт динамического прижима. Прототип оснащён двумя импеллерами для удержания на вертикальной поверхности и четырьмя всенаправленными колёсами с индивидуальными приводами, обеспечивающими движение в любом направлении. Студент выполнил расчёты, подтверждающие возможность удержания платформы, подобрал двигатели GA16Y для ходовой части и разработал модули окрашивания.

Корпусные детали прототипа изготовлены аддитивно на 3D-принтере из полилактида (PLA). Комплекс управления спроектировала его одногруппница Мария Потылицына, также защитившая диплом с отличием.

В планах студента — повышение точности навигации, увеличение массы полезной нагрузки платформы и увеличение робота в размерах для работы на реальных фасадах. Евгений намерен развивать проект в нескольких направлениях, включая художественную роспись, и видит потенциал для применения разработки в муниципальных образованиях.