В Минпромторге признали, что формирование рыночного ценника на силовую установку откладывается как минимум до момента запуска полноценной серии.

Министерство промышленности и торговли РФ официально подтвердило, что коммерческая стоимость авиационного двигателя ПД-8 на сегодняшний день остаётся неопределённой. В ведомстве пояснили, что рыночная цена на силовую установку будет рассчитана и объявлена исключительно после того, как продукт перейдёт в статус серийного. Поскольку этот рубеж пока не достигнут, говорить о конечной цифре преждевременно.

Изображение: Grok

Тем не менее, в конце июня текущего года в Объединённой двигателестроительной корпорации (ОДК) отчитались о старте сборки первых образцов, предназначенных для серийного выпуска. Параллельно предприятие «ОДК-Сатурн» (Рыбинск) завершило закупочную кампанию: для нужд производства моторокомплектов приобретено сто единиц нового металлообрабатывающего оборудования, что должно повысить мощность и точность сборки.

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Важным этапом стало получение сертификата типа — документа, удостоверяющего, что конструкция ПД-8 отвечает действующим нормам лётной годности. Однако, по мнению отраслевых аналитиков, этот сертификат не является финальной точкой в процессе внедрения двигателя. Исполнительный директор агентства Aviaport Олег Пантелеев обращает внимание на то, что впереди — продолжительные испытания SJ-100 уже с установленным новым двигателем. Эксперт прогнозирует неизбежные «детские болезни» новой техники, которые потребуют дополнительного времени на диагностику и доработки.

Таким образом, хотя инфраструктурная и станочная база для серийного выпуска ПД-8 уже формируется, точные сроки старта конвейера и цена двигателя для авиакомпаний остаются открытыми вопросами. Всё будет зависеть от результатов лётных тестов и устранения выявленных нюансов в работе агрегата.