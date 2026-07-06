Американская компания JetZero начала сборку полноразмерного демонстратора Jet1 на мощностях Scaled Composites в Калифорнии. Параллельно Федеральное управление гражданской авиации США перевело программу в профильный сертификационный отдел.

Компания JetZero приступила к сборке фюзеляжа демонстратора Jet1 на предприятии Scaled Composites в Мохаве, Калифорния. Это первый полноразмерный летающий образец самолёта по интегральной аэродинамической схеме Blended Wing Body («корпус со смешанным крылом»), где фюзеляж и крыло образуют единую несущую поверхность. Это, по замыслу разработчиков, позволяет значительно снизить аэродинамическое сопротивление и расход топлива.

Изображение:aviationweek.com

Демонстратор изготавливается преимущественно из композитных материалов с использованием технологии низкотемпературного отверждения. Размах крыла Jet1 составляет около 56 метров, что превышает возможности существующих печей для отверждения. Для обработки крыла будет построен специальный печной комплекс. В производстве находятся два отсека кабины пилотов (один для лётных испытаний, второй для испытаний давлением), топливные баки и обтекатели ветрового стекла.

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Параллельно со строительством компания достигла важного сертификационного рубежа: FAA перевело программу Z4 из подразделения новых технологий в Интегрированный сертификационный офис, который отвечает за сертификацию крупных транспортных самолётов по нормам Part 25. Как отметил генеральный директор JetZero Том О’Лири, в этой группе находятся только такие американские производители, как Boeing, GE Aerospace и Pratt & Whitney, поэтому для стартапа это огромное достижение.

Демонстратор Jet1 будет оснащён двумя двигателями Pratt & Whitney PW2040 (от Boeing 757), тогда как выбор силовой установки для серийной версии Z4 пока продолжается и находится на третьем этапе из четырёх. Коммерческий лайнер Z4 будет рассчитан на 200–250 пассажиров и, по замыслу разработчиков, займёт нишу, которую ранее занимали Boeing 757 и младшие версии Boeing 767. Компания обещает снижение расхода топлива до 50% по сравнению с современными самолётами аналогичного класса.

Первый полёт демонстратора запланирован на конец 2027 года. Серийное производство JetZero планирует развернуть до конца 2030 года на новом заводе в Гринсборо в Северой Каролине, куда компания уже инвестировала значительные средства. В число авиакомпаний, заинтересованных в проекте, входят Delta Air Lines, United Airlines и Alaska Airlines, а рабочая группа из 15 перевозчиков помогает корректировать конструкцию под требования будущих эксплуатантов.