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На побережье Северного моря найдена почти целая САУ StuG III времён Второй мировой
В Германии, на территории военно-морской авиабазы Нордхольц, строители обнаружили засыпанный песком штурмовое орудие StuG III, пролежавшее под землёй более 80 лет. После реставрации САУ пополнит коллекцию Музея военной истории Бундесвера в Дрездене.
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В немецком округе Куксхафен, примерно в 93 километрах северо-западнее Гамбурга, строители наткнулись на необычную находку. При земляных работах на территории военно-морской авиабазы Нордхольц они обнаружили почти полностью сохранившуюся самоходно-артиллерийскую установку StuG III, пролежавшую в песке со времён Второй мировой войны.

Изображение: www.popsci.com

StuG III — одна из самых массовых гусеничных боевых машин нацистской Германии. Оборонный концерн Rheinmetall выпустил более 9300 таких установок, и производство остановилось только в апреле 1945 года. В отличие от классических танков, орудие StuG III было жёстко закреплено в корпусе и не имело вращающейся башни. Это означало, что расчёту из четырёх человек приходилось разворачивать всю машину в сторону цели перед каждым выстрелом. Руководитель археологической службы Куксхафена Андреас Хюзер, осматривавший находку, отметил, что внутри было крайне тесно: по его словам, пространство создавало гнетущее и стеснённое ощущение.

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Несмотря на скромные внутренние габариты, эта САУ представляла серьёзную угрозу для противника. На стволе обнаруженного экземпляра видны не менее 17 белых отметок. С большой вероятностью, это знаки, обозначающие уничтоженные вражеские танки. Если это предположение подтвердится, находка станет уникальным свидетельством боевого пути конкретной машины.

Изображение: www.popsci.com

Отличная сохранность объясняется тем, что установка лежала в сухом песке на склоне, что предохранило её от коррозии. Спустя более восьми десятилетий на броне всё ещё различимы фрагменты оригинального камуфляжа, а отдельные элементы ходовой части не повреждены. Рядом археологи обнаружили также мелкие снаряды и лёгкие боеприпасы.

По словам Хюзера, находка ценна не только с археологической точки зрения, но и потому, что бронетехника в столь полной сохранности встречается крайне редко. После извлечения самоходку отправят на реставрацию в Мюнстер, а затем передадут в Музей военной истории Бундесвера в Дрездене для публичного показа. Раскопки на этом месте могут продолжиться — не исключено, что в песке скрыты и другие реликвии.

#германия #археология #бундесвер #вторая мировая война #археологические объекты #археологическая находка #самоходная артиллерийская установка #stug iii #куксхафен
Источник: popsci.com
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