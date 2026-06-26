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This_is_the_way
В США в школе индейской резервации появился человекоподобный робот-помощник учителя
Они не заменят преподавателей, а будут помогать им и ученикам — днём на уроках и вечером за домашними заданиями.
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Компания Realbotix запустила в школе города Саламанка (штат Нью-Йорк) необычный образовательный проект. Там одновременно тестируют две вещи: виртуального ИИ-помощника по имени Optio и человекоподобного робота серии M-Series.

Optio — это умный помощник, который работает через интернет. Ученики общаются с ним через персонализированные аватары, обученные именно на школьной программе. Он помогает с домашним заданием, объясняет сложные темы, повторяет пройденное и доступен круглосуточно на нескольких языках. При этом все ответы контролируются школой.

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Физический робот из серии M-Series умеет поддерживать разговор, строить естественный диалог, менять выражение лица и взаимодействовать с учениками в реальном времени. Это не просто игрушка, а способ показать детям, как работают современные технологии, и заинтересовать их наукой, технологиями, инженерией и математикой.

Директор школы доктор Марк Бихлер объяснил, что последние годы учителя били тревогу: дети массово используют ИИ как попало, без контроля, и это создаёт проблемы. Новый инструмент, по его словам, даёт ученикам доступ к передовым технологиям, но в безопасной среде — без риска нарваться на неверную или неуместную информацию. При этом учителя остаются главными: они сами решают, как и когда использовать ИИ, а он лишь помогает им готовить уроки и адаптировать материал под разных детей, включая тех, кому учёба даётся сложнее.

Проект стартовал пока для старшеклассников, но уже с осени его обещают расширить примерно на 500 учеников. Отзывы педагогов и школьников будут собирать и учитывать, чтобы доводить систему до ума.

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Источник: roboticsbusinessnews.com
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