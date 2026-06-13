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В Китае роботы-змеи ползают по проводам и находят неисправности ещё до аварий
Энергетики китайской провинции Юньнань (город Куньмин) запустили на линиях электропередачи роботов в форме змей. Устройства обвивают провода, двигаются вдоль них и с помощью камер и датчиков выявляют повреждённые участки, изношенные детали и аномальный нагрев.
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Китай начал использовать роботов в форме змей для инспекции линий электропередачи. Необычные устройства уже работают в городе Куньмин (столица провинции Юньнань). Роботы буквально обвивают провода и ползут по ним, сканируя состояние инфраструктуры. На борту у них видеокамеры и сенсоры, которые фиксируют оборванные жилы, износ компонентов и критическое повышение температуры, предвещающее скорую аварию.

Изображение: interestingengineering.com

Разработкой занималось местное подразделение — Гуаньдуское районное бюро электроснабжения. По данным китайских СМИ, змеевидные роботы уже проверили более 130 километров распределительных линий. Производительность системы в три раза выше, чем при традиционных ручных обходах. При этом отпадает необходимость посылать людей на опасные участки.

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Почему именно змеи, а не дроны? Беспилотные летательные аппараты сегодня широко применяются для осмотра ЛЭП, но у них есть ограничения. Во-первых, зоны вокруг аэропортов закрыты для полётов дронов. Во-вторых, мощные электромагнитные поля высоковольтных линий могут создавать помехи для управления дроном и ухудшать качество съёмки. Робот-змея ползёт прямо по проводу, поэтому ему не страшны ни запретные зоны, ни помехи. Кроме того, он не зависит от погоды и может работать гораздо дольше дрона без подзарядки — энергию он добывает прямо из самого провода через бесконтактную систему отбора мощности.

Изображение: interestingengineering.com

Конструкция робота — гибкое многосегментное тело, способное огибать препятствия вроде изоляторов. Камера и датчики расположены в «голове». После успешных испытаний роботов начали разворачивать на самых сложных участках сетей. Параллельно китайские энергетики применяют и другие типы роботов — четвероногих «собак» для инспекций в зонах высокого напряжения, а также стационарные камеры наблюдения.

Особое внимание к надёжности электроснабжения в этот период связано с национальными вступительными экзаменами (гаокао), которые сдавали около 12,9 миллиона студентов. Перебои с электричеством во время экзаменов недопустимы, поэтому операторы вводят самые современные методы мониторинга — от змей до роботов-собак и дронов.

#робот #роботизация #роботизированная платформа #роботехника #электроснабжение #лэп #провод
Источник: interestingengineering.com
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