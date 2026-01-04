Ученые впервые зафиксировали эффект увлечения инерциальных систем отсчета (Лензе-Тирринга) у вращающейся черной дыры, наблюдая за согласованным колебанием аккреционного диска и джетов.

Астрономам впервые удалось наблюдать "вихрь" пространства-время вокруг вращающейся черной дыры. Исследование было проведено во время события разрушения звезды AT2020afhd. Вещества от взрывающегося светила "подсветили" чёрную дыру, образовав вокруг нее аккреционный диск и релятивистские джеты (струи).

Исследователи также обнаружили, что и диск, и релятивистские струи совершали согласованные колебания с периодом в 20 дней. Этот ритмичный "покачивающийся" паттерн стал прямым свидетельством эффекта Лензе-Тирринга. Он также известен как увлечение инерциальных систем отсчета.

Явление предсказано в рамках общей теории относительности Эйнштейна более века назад. Оно означает, что массивный вращающийся объект, подобен волчку в воде. Он "закручивает" вокруг себя пространство-время, увлекая внутрь соседние объекты.

Наблюдения проводились международной группой ученых. Они анализировали данные рентгеновского телескопа Neil Gehrels Swift Observatory и радиоинтерферометра Karl G. Jansky Very Large Array (VLA).

Космический телескоп Neil Gehrels Swift Observatory. Источник: Scitechdaily.com

Открытие предоставляет новый метод изучения черных дыр. Анализ прецесса позволяет измерить скорость их вращения и понять механизмы формирования аккреционных дисков и релятивистских струй. Также событие подтверждает ключевое предсказание теории гравитации. Оно демонстрирует, как объекты формируют гравитомагнитные поля, влияющие на движение материи в космосе.