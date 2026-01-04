Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Астрономы впервые смогли наблюдать искривление пространства-времени чёрной дырой
Ученые впервые зафиксировали эффект увлечения инерциальных систем отсчета (Лензе-Тирринга) у вращающейся черной дыры, наблюдая за согласованным колебанием аккреционного диска и джетов.

Астрономам впервые удалось наблюдать "вихрь" пространства-время вокруг вращающейся черной дыры. Исследование было проведено во время события разрушения звезды AT2020afhd. Вещества от взрывающегося светила "подсветили" чёрную дыру, образовав вокруг нее аккреционный диск и релятивистские джеты (струи). 

Исследователи также обнаружили, что и диск, и релятивистские струи совершали согласованные колебания с периодом в 20 дней. Этот ритмичный "покачивающийся" паттерн стал прямым свидетельством эффекта Лензе-Тирринга. Он также известен как увлечение инерциальных систем отсчета. 

Явление предсказано в рамках общей теории относительности Эйнштейна более века назад. Оно означает, что массивный вращающийся объект, подобен волчку в воде. Он "закручивает" вокруг себя пространство-время, увлекая внутрь соседние объекты. 

Наблюдения проводились международной группой ученых. Они анализировали данные рентгеновского телескопа Neil Gehrels Swift Observatory и радиоинтерферометра Karl G. Jansky Very Large Array (VLA). 

Космический телескоп Neil Gehrels Swift Observatory. Источник: Scitechdaily.com

Открытие предоставляет новый метод изучения черных дыр. Анализ прецесса позволяет измерить скорость их вращения и понять механизмы формирования аккреционных дисков и релятивистских струй. Также событие подтверждает ключевое предсказание теории гравитации. Оно демонстрирует, как объекты формируют гравитомагнитные поля, влияющие на движение материи в космосе. 

#сша #космос #черная дыра #космический телескоп #обсерватория #теория относительности #разрушение #пространство-время #аккреционные диски #джет
Источник: scitechdaily.com
7
Показать комментарии (7)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Раскрыт возможный путь зарождения жизни на Земле и Марсе
+
Первые тесты DLSS 4.5 показывают улучшенную графику и повышенные требования для старых видеокарт
1
Vastarmor привезла на выставку CES 2026 низкопрофильный вариант видеокарты Radeon RX 9060 XT
2
Россия направила подлодку и боевые корабли для сопровождения и защиты танкера «Маринера»
5
Встроенная графика Arc B390 обошла Radeon 890M на 82% и GeForce RTX 4050 на 10%
4
Специалисты объяснили алгоритм выбора профилей DLSS и DLAA после обновления DLSS 4.5
+
США покидают 66 международных организаций
4
Страны Европы и США согласовали гарантии безопасности для Украины
5
DLSS 4.5 Quality на RTX 5080 обеспечивает меньший fps по сравнению с нативным разрешением в RDR 2
4
The New York Times: Танкеры у берегов Венесуэлы целыми группами начали поднимать российский флаг
+
Видеокарты GeForce RTX 60 будут работать на основе чипов GR20x и выйдут в 2027 году
+
Дженсен Хуанг: Будущее игровой индустрии за нейронным рендерингом
9
Соединенные Штаты начали продажу венесуэльской нефти на мировом рынке
4
В NJ Tech сравнили игровую производительность в Windows 11 24H2 и 25H2
+
Дженсен Хуанг подтвердил, что NVIDIA может возобновить производство видеокарт предыдущих поколений
2
Американские военные захватили российский танкер в Атлантике
5
Процессоры Intel Core Ultra 300 с графикой Xe3 поступят в продажу 27 января
+
WSJ: Правительство США проинформировало Конгресс о намерениях приобрести Гренландию
2
Обязательная медиация может быть законодательно включена в процедуру расторжения брака в России
3
Технология DLSS 4.5 требует от старых видеокарт RTX 20 и RTX 30 куда больше ресурсов, чем DLSS 4
+

Популярные статьи

Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
96
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
3
Почему CachyOS — это один из худших Линуксов
8
Как я сделал тонкий настенный корпус под мощное железо - проект и чертежи
6
Субъективный обзор фильмов, вдохновленных творчеством Говарда Филлипса Лавкрафта
1
Тестирование 3D ускорителя Asus CMP 40HX 8Gb и его сравнение с полноценным GeForce RTX 2070 8Gb
+

Сейчас обсуждают

Dentarg
16:47
Раз уж пошли переснимать классику, жду ремейка Чиполлино и Незнайки на Луне.
Сборы «Чебурашки 2» превысили 4 миллиарда рублей
КОТ
16:32
Эх, нам бы такой закон, для Рутуба и прочих, но.... "Кто же его посадит? Он же памятник!" (Джентльмены удачи, 1971)
Во Вьетнаме на законодательном уровне отменяют длинные рекламные ролики на YouTube
Dentarg
16:00
Чтоб вдвое больше сыпало?
В московском регионе в ближайшие часы ожидается рекордный снегопад
3JIbIDEHb
15:40
Игра для мобилок с донатом?
WCCFTech: Главной новостью BlizzCon 2026 может стать шутер по мотивам StarCraft
Purga
15:34
Подбродившая)
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Китя.
15:21
AM4 не собирать надо. а избавляется старье же.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
AleksK
15:08
Как говориться гладко было на бумаге да забыли про овраги. Американским нефтяникам нафиг не нужна нефть по 50 баксов
Джей Ди Венс: Танкер «Маринера» притворялся российским для обхода американских санкций
swr5
14:51
В четвертых - зеленая какашка от хуанга внутри.
Продажи Nintendo Switch 2 — первый лопнувший пузырь в 2026 году
Унижаем скуфца и черта Непранова -Китю
14:42
Под тебя я ???? да да да.еще что придумаешь.У меня и 6600 какая то появилась,и тп .ты чертила снова порешь чушь.ты и на конференции был ни раз обоссан прилюдно и тут.твоя судьба стирать потоки мочи с ...
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Китя.
14:41
Под меня много кто косит. и ты косил не раз.
Как Ryzen 5 5600X стал лучшим процессором для сборки игрового ПК и причем тут Windows 11
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter