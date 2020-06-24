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Не все HDMI кабели похожи - на что нужно обратить внимание при покупке - советы канала TechQuickie

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От AV-специалистов (Аудио Видео) часто можно услышать один совет. Если кабель HDMI специально разработан и функционирует должным образом, нет причин тратить дополнительные деньги на что-то необычное, потому что цифровая передача не так чувствительна к помехам, как аналоговое соединение старой школы.

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Другими словами, это в основном работает или не работает. Действительно, некоторое время назад мы сняли на нашем канале видео, демонстрирующее, насколько глупыми могут быть некоторые чрезмерно спроектированные кабели HDMI.

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 Но это не значит, что всегда выгодно покупать самый дешевый, самый голый кабель. Поэтому, чтобы узнать, что действительно имеет значение при покупке кабеля HDMI, мы поговорили с UGREEN, производителем кабелей HDMI, и хотели бы поблагодарить их, а также Philips AOC и Дэвида Се за его услуги по переводу. Так что получается, что использование правильного материала внутри кабеля HDMI может иметь большое значение. Но это не означает, что вы должны пойти и найти кабели с платиновым сплавом с необработанным сплавом или любой другой ерундой. Дешево сделанный кабель HDMI, иногда делают из стали, он не является особенно хорошим проводником. Это означает, что вы должны избегать этого. Вы можете увидеть кабели из стали с медным покрытием, но на самом деле они не лучше. Вместо этого перейдите на кабели с чистой медной проводкой внутри. Хорошая новость заключается в том, что медные кабели не являются супер-дорогими, и вам не нужно приобретать что-либо более высокого качества, например, посеребренную медь. Затем становится важным то, насколько толстая проводка находится внутри можно узнать благодаря инструменту называемым калибровочным числом провода. Чем меньше калибр тем толще провод. Как правило, длина вашего кабеля не должна превышать 1,5 метра  при 32-ом калибре. Но по мере того, как провод становится все больше и толще, вы можете более безопасно прокладывать кабели длиннее и длиннее, не беспокоясь о затухании сигнала или помехах, поскольку ваши кабели слишком тонкие, как показано в этой полезной таблице.

Числовой калибр Максимальная длина
32 1,5 м
30 3,0 м
26 5,0 м
24 8,0 м

 

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Тем не менее, вы не найдете гораздо толще, чем 24-го калибра, поскольку в этот момент кабели просто становятся слишком толстыми и их трудно согнуть. Еще одна вещь, которую следует учитывать, это разъемы на конце кабеля. Позолота лучше, если вы можете ее найти, но учтите, что я не говорю о большой части снаружи, которую производители часто окрашивают в золото, чтобы придать кабелю более привлекательный вид. Я говорю о реальных контактах внутри разъема.

Позолота на самом деле не повлияет на ваши характеристики, но обеспечит вам большую долговечность, поскольку золото является лучшим барьером против износа и коррозии, особенно если вы вытаскиваете и подключаете кабель довольно часто, чего я не могу сделать, потому что мой телевизор слишком близко к стене. Как только вы нашли кабель, изготовленный из хороших материалов, попробуйте выяснить, прошел ли он тестирование на работу с широким спектром оборудования. Некоторые дешевые кабели тестируются только с парой мониторов, поэтому они могут не подойти для использования в ваших гаджетах, если вы используете их в любой конфигурации, которая не очень проста, например, с разветвителем HDMI. Если производитель не перечисляет методы тестирования на своем веб-сайте, прочитайте отзывы и выясните, есть ли проблемы с совместимостью у других клиентов. Что касается совместимости, убедитесь, что вы покупаете высокоскоростной кабель Premium, если вы хотите 4k на 60 Гц или HDR. Они имеют скорость около 18 гигабит в секунду, в отличие от 10 гигабит в стандартном высокоскоростном кабеле, а не в Premium High Speed. И вам понадобится дополнительная пропускная способность, чтобы обеспечить более высокую частоту кадров и более глубокие цвета. Интересно, что производители фактически сделали эти более быстрые кабели не с использованием экзотических материалов или радикальных изменений конструкции, а просто путем улучшения производственного процесса, чтобы минимизировать небольшие дефекты в меди, которые могут повредить сигнал, увеличить задержку и создать помехи. Однако более высокие скорости по-прежнему означают меньшую погрешность для ошибки. Поэтому, если вы пытаетесь использовать сверхскоростные 48-гигабитные кабели, чтобы получить максимальную отдачу от HDMI 2.1, например, вы, вероятно, не хотите, чтобы кабель был длиннее трех метров. Просто помните, вообще говоря, чем короче и толще, тем лучше.

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