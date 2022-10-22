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В прошлый раз я попытался показать, как будет выглядеть самая дешёвая сборка компьютера, если брать комплектующие не на авито или алиэкспрессе, а в магазине известных сетевых продавцов электроники.

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Многие меня заминусили, якобы вот - что за убогую сборку я наковырял?

Я бы возразил, что данные «убогие» сборки ещё могут себя хоть как-то показать в современной работе, по крайней мере на них можно легко и непринуждённо смотреть видео на ютубе в высоком разрешении, работать в фотошопе, а добавив дешевеющие на данный момент видеокарты среднего диапазона – ещё и играть в любые современные игры как минимум в FullHD.

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Но я решил пойти дальше. Лучший пример – это прямое сравнение. Для оверклокеров наверное звучит дико, но до сих пор многие просто приходят в магазин, смотрят на ряд системников и покупают тот, что укладывается в их бюджет, не обращая внимание на спецификации (да часто и не разбираясь в них). Попробую наглядно показать, чего можно достичь даже в самом бюджетном сегменте, если брать не что дают, а собирать самому. Поэтому я решил включить в сравнение самые бюджетные блоки, доступные у крупнейших ритейлеров электроники.

Важное уточнение: данная сборка и цены актуальны для города Воронеж. Город не большой и не маленький, поэтому есть ассортимент и есть выбор. Для какого-нибудь райцентра выбор и итоговый ценник может быть похуже, а для жителей столиц - значительно лучше (хотя бы потому, что больше конкурирующих магазинов, тот же Регард).

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В прошлый раз мы остановились на сборке на основе AMD AM4. Сейчас эта сборка нехило так подорожала. Например, самая дешевая материнская плата для AM4 на рынке стоит теперь 3990 рублей, и это примитивная MSI A320M PRO-VH.

В комментариях мне вполне резонно указали на то, что процессор можно заменить на AMD Athlon X4 950. Такой проц в Онлайн-трейде стоит всего 1190 рублей и ЗНАЧИТЕЛЬНО удешевляет сборку.

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У него отсутствует встроенное видеоядро, поэтому там же мы покупаем самую дешевую на рынке видеокарту - AFOX GeForce G210 512Mb LP за 1850 руб. Да, видеоядро Athlon 3000G значительно мощнее данной недокарты, но, напомню, нам всего лишь нужно получить изображение на экране. А итоговые 3040 рублей сильно меньше 4500 или даже 7000, которые нынче просят за голдовый Атлон.

Таким образом, в целом можно уложиться в 15 000 рублей и приобрести хоть и очень слабый, но относительно современный компьютер, пригодный для интернета, ютуба и учёбы. Но вот например фотошоп уже не пойдёт – будет требовать 1,5 гб видеопамяти.





Ну а теперь давайте взглянем, что может предложить Intel за те же деньги.

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Во-первых, платформой для компьютера будет Socket 1200. Причина проста – несмотря на целый год после релиза сокета 1700, материнские платы под неё всё ещё стоят неоправданно дорого. Если вам нужен простой современный компьютер для работы, а не для игр – платформа 1200 будет более оптимальной.

С этим разобрались, давайте определимся с процессором.

Если брать самый дешёвый, то это у нас будет Intel Celeron G5905 за 2790 рублей. Это чуть дешевле, чем AMD Athlon X4 950 в комплекте с видеокартой, и значительно дешевле нынешних цен на Athlon 3000G. И да, Селерон уже идёт в комплекте с графическим ядром, примерно таким же убогим, как GeForce G210, но изображение на экран выводить умеет.

К сожалению, два ядра и два потока в современном интернете уже будет часто не хватать. Более дешевый четырёхъядерный Атлон X4 950, даже на старой архитектуре, мощнее практически на 25%.

Поэтому в качестве более дорогой альтернативы я хотел было предложить прямого конкурента 3000G — двухъядерный четырехпоточный Pentium Gold G6405 за 4990 рублей иии… передумал.

За последний месяц в результате параллельно-перпендикулярных импортов цена на самый простейший Intel Core i3 10100F опустилась до совершенно фантастических 5590 рублей!

Таким образом, доплатив немаленькие, но вполне подъемные 3000 рублей, вы получите рост производительности по сравнению с Селероном аж в 3 РАЗА! (314%)

Результаты сравнения в Passmark Performance Test

Более того, мощности четырёхъядерного восьмипоточного i3 10100F вполне достаточно для того, чтобы раскрывать потенциал современных мощных видеокарт в большинстве игр на FullHD Ultra настройках. Разумеется, для установки в нашу сборку процессору потребуется компаньон в виде карты-затычки, но оно того стоит. Поэтому я включу данный вариант апгрейда в итоговый результат.









Впрочем, стоимость данной сборки даже по прикидкам будет превышать минимальные 15к и вплотную приближаться к 20000. Поэтому данный вариант скорее "на вырост" для базово игрового компьютера.

Возможно, вы спросите: почему же я не предложил аналогичный апгрейд для АМД? К сожалению, самый дешевый четырёхъядерный восьмипоточный Райзен стоит совершенно нездоровых 9 000 - 10 000 рублей, что отправляет цену всей сборки туземун в район 23 000 рублей. При этом итоговая производительность не сказать, чтобы сильно различается, особенно в играх.





Роль кулера при таких «горячих» (сарказм) моделях будет играть простейший ID-Cooling DK-15 PWM за 400 рублей, обладающий единственным достоинством – четырехпиновым разъемом.

Перейдём к материнским платам. К сожалению, дешевые варианты также, как у АМД, исчезли с рынка. Самой дешевой материнкой на данный момент является GIGABYTE H510M S2 за 4499 рублей. Материнка поддерживает 11 поколение Интел, 1 разъём для M.2 и PCI Express 4.0, а большего от неё и не требуется.

Остальные компоненты системы мы оставим от предыдущей сборки для корректного сравнения.

Единственное изменение – вместо исчезнувшего из продажи корпуса Winard 3075 RGB я взял Accord JP-II. Он обойдется ещё дешевле – 1770 рублей.

Это простой и не особо симпатичный корпус, но поддерживает платы формата ATX, видеокарты длиной до 350 мм и кулеры высотой до 160 мм, что позволяет в дальнейшем без проблем произвести апгрейд оборудования.

Итоговая таблица нашей сборки выглядит так (цены кликабельны):

Цена Альтернатива Процессор Intel Celeron G5905 2790 Intel Core i3 10100F - 5590 Материнка GIGABYTE H510M S2 4499 Кулер ID-Cooling DK-15 PWM 400 Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP 1850 Оперативная память Apacer [EL.08G2V.GNH] 8 ГБ 1450 Patriot Signature Line [PSD48G266681] 8 ГБ - 1699 Хранение данных 128 ГБ 2.5" SATA накопитель Apacer AS350 PANTHER 1150 KINGSPEC P3-128 128ГБ - 890 Блок питания HIPER HPT-450 1599 Вентиляторы для корпуса Aerocool Force 9 250 Корпус Accord JP-II 1770 ИТОГ 13 908 руб. 18 547 руб.

Неплохой результат.

Всего за 14 тысяч рублей вы можете собрать современный компьютер на неплохой архитектуре, пригодный для выполнений большинства рабочих задач ученика или студента. А добавив ещё примерно пять тысяч – для выполнения любых задач, с неплохим потенциалом апгрейда в игровой компьютер выше среднего уровня.

А что же достанется обывателю в случае покупки готового компьютера за ту же цену в крупнейших сетевых магазинах?





ДНС в диапазоне от 14 000 до 16 000 рублей предлагает различные сборки DEXP на одном и том же процессоре — Intel Celeron N4120. Выдающуюся «мощь» этого процессора я вставил в сравнительную таблицу.

При этом нужно учитывать, что этот Селерон является ничем иным, как переименованным для настольных компьютеров Атомом на микроархитектуре Goldmont Plus Refresh. Отсюда полная невозможность его замены (процессор распаян на плате, если кто не знает), и грустные возможности апгрейда в принципе (например, 1 слот для оперативки). Фактически, перед нами ноутбук в корпусе компьютера и без монитора. Из плюсов – возможность установки полноценной видеокарты. Полагаю, видеокарту уровня GTX 1050ti данный проц переварит, но это не точно.

Впрочем, для меня неожиданностью было увидеть DEXP Atlas H344 на более чем приличном AMD Athlon 3000G, который как раз фигурировал в первой моей сборке, причём всего за 16 299 рублей. Остальные характеристики выглядят так: AMD Athlon 3000G, 2x3.5 ГГц, AMD A320, 8 ГБ DDR4 (1 модуль), SSD 128 ГБ. В целом этот системник практически идентичен моему конструктору и продается за сравнимые деньги, что не может не радовать потенциального покупателя.

В Онлайн-трейде все системники за сравнимые деньги разобрали, и остались только неттопы. Но они являются отдельным более специализированным устройством и в мой обзор не входят.

В Ситилинке за похожую стоимость продаются совершенно одинаковые по названию, но разные по начинке Acer Aspire XC-830. В качестве процессора в них используются опять же настольные вариации ноутбучных Атомов под названием Intel Celeron J4025. Вот эти недопроцессоры в корпусе большого компьютера уж точно не стоит брать. Их производительность примерна равна двухъядерным Core i5 самого первого поколения и даже отстает от четырёхъядерных Xeonов этохи Core 2 Duo.

В качестве альтернативы предлагается HP Slimline S01 всё с тем же Селероном, а также пара вариантов iRU Home 320A3SE с Амдешным A6-9500 с аналогичной «производительностью». Сравнительная табличка прилагается.





Но и это ещё не предел тормознутости.

При желании сэкономить вас ожидают такие поделия компьютерной индустрии, как DEXP Atlas H341 из ДНС за 11 999 рублей и iRU Home 120 из Ситилинка за сущие копейки - 8890 рублей. Да! Комп дешевле 10 тысяч - не фантазия, а реальность. При этом первый системник работает на Intel Celeron N4020, а второй - на AMD E1-6010. "Невероятную" производительность этих кусков кремния я решил сравнить с самым слабым процессором Core 2 Duo прямиком из 2006 года - E4300. Иииии, барабанная дробь - побеждает старичок! 16 лет процессору, а он до сих пор мощнее нового компьютера из магазина. Это ли не триумф? (Сарказм, если что).

По моему личному опыту тестирования различных процессоров той эпохи, производительность менее 900 баллов в Passmark означает, что даже ролики на ютубе в разрешении больше, чем 480p будут идти с подтормаживанием и выпадениями кадров. Остальная производительность является более-менее приемлемой только при условии использования Windows 7. В Win10 вас будут раздражать периодические лаги и подтормаживания буквально во всех сценариях использования компьютера.





Поэтому из всех представленных в Ситилинке вариантов наиболее интересным является один из одинаковых Acer Aspire XC-830, но на Пентиуме J5040D , и всего за 14 390 рублей. На самом деле, его производительность нельзя напрямую сравнивать с тем же Athlon X4 950, несмотря на одинаковые цифры теста. Разница в архитектуре будет давать о себе знать в процессорозависимых приложениях, особенно в требовательных к частоте, так как SoC не может постоянно работать на частоте Turbo.

В придачу к остальным минусам недостатком конкретно данной модели Acer является невозможность установки полноразмерной видеокарты – поддерживаются только Low profile, так как сам корпус тоньше обычного.

К плюсам же можно отнести известного производителя, качественный корпус и холодную работу процессора с мизерным TDP всего в 10 (!) Ватт. Ну и выглядит симпатично, по моему личному мнению)

Какие же выводы можно сделать по результатам нашего обзора?

Удивительно, но просто придя в магазин, вы теоретически сможете купить вполне неплохой системный блок, сравнимый по характеристикам с тем, который можно собрать самостоятельно.

Но для этого надо совершенно точно знать, что именно вам нужно, так как под одним и тем же названием ритейлеры не стесняются продавать абсолютно разные по мощности машины.

Ну а если вам дорога каждая копейка, то оптимальным вариантом вариантом, как обычно, остается самостоятельная сборка с поиском наиболее выгодных вариантов комплектующих. Что касается наших сборок, здесь ситуация такая.

1. Если вам нужен мммаксимально бюджетный современный компьютер, годный для любых офисных и учебных задач — берите Celeron G5905 на 1200 сокете за 13 908 руб.

2. Если вы не пользуетесь активно фотошопом, либо планируете в ближайшее время приобрести современную видеокарту, ну или какая-то видеокарта у вас уже есть — берите AMD Athlon X4 950 на сокете AM4 за 15 263 руб.

3. Если вы планируете хоть иногда играть в современные игры, пусть и на минимальных настройках, или время от времени запускаете Танки или Дотку — берите Athlon 3000G на сокете AM4 за 16 763 руб. Да, графика будет порой напоминать PlayStation2, но тру-геймеру это не помеха.

4. Ну а если у вас уже есть неплохая видеокарта, или вы хотите получить в дальнейшем игровой комп начального или даже среднего уровня — берите Intel Core i3 10100F на 1200 сокете за 18 547 руб.

5. Если вам совсем не хочется возится со сборкой железа — берите системный блок из магазина. Но будьте очень внимательны — постарайтесь из многообразия сборок с одинаковым названием найти ту, в которой будет хотя бы четырёхъядерный процессор.