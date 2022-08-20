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Скоро во дворе начнет гореть сентябрь, а у родителей начнет пригорать от количества свалившихся дел. И возможно, одно из них - покупка хоть какого-нибудь компьютера для родной кровинушки, так замечательно закончивших/поступивших в очередной класс. И отнюдь не у всех есть время на просмотр километровых форумов и сравнительных тестов на тему того, что же лучше взять. При этом желательно сэкономить по-максимуму, а б/у рынок не рассматривается по тем или иным причинам. Ну и купленное железо должно хоть на минимальном уровне уметь ворочать современные браузеры, учебные программы и не зависать посередине реферата от количества открытых вкладок.

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Поэтому открываем сайт популярного интернет-магазина и начинаем собирать железо в удобоваримую кучку. Я постараюсь найти по возможности аналоги и от конкурентов, но без фанатизма.

Нужное уточнение: данная сборка и цены актуальны для города Воронеж. Город не большой и не маленький, поэтому есть ассортимент и есть выбор. Для какого-нибудь райцентра выбор и итоговый ценник может быть похуже, а для жителей столиц - значительно лучше (хотя бы потому, что больше конкурирующих магазинов, тот же Регард).

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Важный момент: сборку мы будем конструировать на основании актуальных платформ. Поэтому это будет Socket 1200 от Intel и AM4 от AMD. Я делаю данную оговорку, так как в магазинах до сих пор можно найти что-то на AM3 или 1151. Но все товары оттуда актуальны только для текущих владельцев, озабоченных поиском какой-либо железки взамен сломавшейся. Строить на этой базе новый комп - все равно, что пойти на авито за б/у. Они померли уже давно, мир их праху, и забудем уже об этом. А вот, с другой стороны, Socket 1700 сейчас ни разу не является бюджетным предложением, хоть и намного более перспективен. Я попробую прикинуть ценник, но он вам точно не понравится.

Итак, начнем.

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В красном углу ринга у нас разместился AMD Athlon 3000G за 4 699 руб.

К сожалению, за время написания поста из продажи исчезла боксовая версия AMD Athlon 200GE, который был не менее оптимальным вариантом, а сам он прибавил к цене косарь. Поэтому - дорогу молодым, кхе-кхе.

По озвученной выше причине я также не буду рекомендовать любые остатки "бульдозерной" архитектуры, начинающиеся на букву А. Единственной альтернативой видится AMD Athlon X4 950 OEM за 2 799 руб. Но в данном случае придется искать какую-либо затычку, и не факт, что за те же деньги она будет лучше встроенной графики 3000G. А архитектура и собственная мощь процессора будет совершенно точно слабее.

Для сравнения процессоров я пользуюсь данными с официального сайта программы Passmark. Вот сколько "попугаев" выдают наши претенденты:

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Важный момент. В связи с традиционным бардаком в АМД, под одним и тем же названием Athlon 3000G продавались (и продаются) два разных процессора. У них даже может быть одинаковая цена. Но процессор с кодовым номером YD3000C6M2OFB построен на архитектуре Raven Ridge (Zen 1 поколения), а с номером YD3000C6M2OFH - на архитектуре Picasso, то есть Zen+. И не было бы между ними разницы, если бы не слухи о невозможности Raven Ridge работать с SSD накопителями M.2, по крайней мере до обновления до свежего биоса. Ну и греться Picasso должен (теоретически) поменьше, так как выполнен на техпроцессе 12 нм, а не 14. Так как не все магазины вообще указывают данную информацию, лучше всего пойти в Ситилинк и сделать заказ там (ещё и 9 рублей сэкономите:))

Итак, с процессором определились, переходим к основе основ - материнской плате. Тут всё просто - покупаем самую дешевую из совместимых. С учётом тотального дефицита это будет лучшим решением. А низкий TDP процессора не позволит разогреть VRM платы до критических значений хоть сколько-нибудь. В идеале желательно найти что-нибудь хотя бы на B450 чипсете, но тут уж как пойдет.

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Руководствуясь данным принципом была найдена MSI A320M-A PRO за 3 499 ₽. Но докинув всего 200 рублей, вы сможете получить GIGABYTE GA-A320M-H, который позволяет вам установить M.2 NVMe накопитель, а также хвастается 6 фазами питания вместо 5. За такую разницу в деньгах - явно лучший выбор. К слову сказать, в Ситилинке эта же материнка стоит всего 3550 руб., поэтому лучше заглянуть туда.

Ну а на B450 можно найти вот такой BIOSTAR B450MH за 3999 руб. Для тех, кого не пугают относительно малознакомые бренды и есть желание поддержать конкурентную борьбу на рынке)

Мы же остановимся на Гигабайте и перейдём к оперативной памяти. По моему личному мнению, в 2022 году оптимальным объёмом является 16 Гб. Поэтому мы установим 1 (одну) планку на 8 Гб, с перспективой ближайшего апгрейда до 16. Не спешите кидаться тапками – я выберу в качестве альтернативы и комплект из двух планок по четыре Гб. Меньший объём уже откровенно не вывозит опухшие браузеры и современные ОСи (мы же не на вин XP собираем, в самом деле).

Что касается конкретного выбора – я лично бы предпочёл что-то понадежней, например Patriot Signature Line [PSD48G266681] 8 ГБ за 1899 руб. с параметрами 2666 МГц, 19-19-19-43, но руководствуясь принципом "подешевле" мы поставим в сборку Apacer [EL.08G21.GSH] 8 ГБ за 1 699 руб. Она ещё и быстрее, типа, 3200 МГц, CL 22.

А вот вариант "два по четыре" уже будет подороже. Даже самая дешевая планка - AMD Radeon R7 Performance Series [R744G2133U1S-U] 4 ГБ стоит 950 руб., что дает нам цену в 1900 рублей. Да, в моменте такой вариант будет быстрее, но потом эти две планки надо будет продать, чтобы другие две побольше купить. С моей личной точки зрения, такой геморрой никому не нужен, и уж проще через месяц-два-три найти ещё 2к, и пойти докупить вторую планку на 8.

Что касается охлаждения. Если вы НЕ планируете разгонять ваш процессор AMD (есть такие? поднимите руки), то вам будет достаточно вот буквально любого самого дешевого кулера, главное, чтобы он закрывал собой процессор полностью. Например, вот такой AMD Wraith Spire за 519 руб., и это с регулировкой PWM. Желаете побаловаться разгоном? Ставьте любой башенный кулер, да хоть с одной теплотрубкой, как DEEPCOOL Ice Blade 100 за 810руб. Есть и хорошие альтернативы, например DEEPCOOL CK-AM209 BOX всего за 350 руб! попроще или ID-Cooling SE-802-SD с теплотрубками всего за 590 руб, но без регулировки PWM.

По накопителям все банально. Жесткие диски стоят невменяемо дорого, поэтому просто берём самый дешёвый SSD. Полагаю, это не единственный компьютер в вашем доме, и у вас найдётся отдельный диск для хранения домашнего видео. А нам вполне подходит Hikvision C100 за 1050 руб. Причём альтернатив у него - вагон и маленькая тележка, рассматривать их сейчас я не буду.

А вот блоком питания всего этого добра я бы поостерегся брать самый дешевый AeroCool VX PLUS 350W за 1299 руб. Хотя бы потому, что БП - это основа жизни вашего компьютера, и она должна быть слегка понадежней. У кого-то он может и работает по несколько лет, но, например своему другу я бы такой блок не посоветовал, и вам не буду. А вот Xilence Red Wings XN052 500W за 2099 руб. можно и рискнуть поставить. И гарантия у него два года в придачу. Разве что silence от него ждать не стоит.

Ну а с корпусом всё просто: берём самый дешёвый в наличии. В нашем случае это оказался некий Winard 5825 за 1 499руб. Но всего на 250 руб. дороже нашелся гораздо более симпатичный Winard 3075 RGB, да ещё и с подсветкой, да ещё и Mid-Tower. Как известно, в разговоре о корпусах размер имеет значение - в более крупном и комплектующим легче дышится, и вам его удобней собирать. На нём я решил и остановится. Но есть и альтернативные, гораздо более дешевые варианты, например вот такой PowerCool S1007BK всего за (тадам) 992 рубля! Корпус до косаря, да ещё и Mid-Tower, налетай) О минусах я пожалуй умолчу)

Ну а чтобы всем было хорошо и прохладно, назад была закинута небольшая тихая вертушка Aerocool Force 8 за 250 руб. Без подсветки, сорян.

Итого полностью готовый к работе системный блок с горячим Athлетическим сердцем обошелся нам в 15 765 рублей. Месяц назад было на 800 руб. дешевле, ну штош.









Во второй части попробуем собрать что-то интелоподобное и сравнить этих гигантов производительности.





П.С. Все фотографии взяты с сайтов магазинов или из сети и принадлежат их авторам.