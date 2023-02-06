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Су-35, Typhoon или Rafale могут заменить F-16

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Парк турецких истребителей в составе примерно 300 самолетов и состоящий из американских самолетов F-16 и F-4E стремительно стареет. В связи с независимой внешней политикой Турции Вашингтон в прошлом отказывал Анкаре в поставках новых самолетов. Президент США Джо Байден решил пойти на некоторое сближение с Турцией и даже взял на себя личную ответственность перед своим коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы убедить Конгресс продать Турции необходимые 40 истребителей. Но на политическом Олимпе США вновь косо смотрят на Турцию и опять склонны отказать Анкаре в поставках самолетов.

Такое отношение Вашингтона заставляет нервничать Анкару. В 2022 году ограничения на продажу самолетов в Турцию были сняты. В конце прошлого года и начале этого года настроения практически не изменились, но сейчас некоторые конгрессмены четко заявляют, что не допустят продажи F-16 Турции.

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Rafale

Турция ожидает решения от США, получит ли она запрошенные новые истребители F-16 Block 70. Переговоры между турецкими представителями и Конгрессом США продолжаются.

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Конечно, самый простой вариант у Анкары был бы, если США продали бы ей новые истребители. Поэтому Турция стремится к разумному диалогу США. С другой стороны, чтобы "поднадавить" на партнера по НАТО, Анкара озвучивает угрозы выбрать другого поставщика авиатехники. Нужно понимать, Анкара не только нуждается в новых самолетах, но и должна продолжать обновление своих существующих F-16. «Мы ожидаем, мудрость А США победит все остальное. Турция в свою очередь заявляет, что кроме американских истребителей существуют и другие боевые самолеты», — сказал 5 февраля, глава оборонного ведомства Турции Хулуси Акар.

Хулуси Акар в дополнение сказал, что власти Турции следуют девизу «Крепкая Турция, крепкая армия Турции, крепкий североатлантический альянс».

Заявление министра Акара является еще одним заявлением высокопоставленного турецкого политика, которое намекает, что США не единственный вариант перед Турцией. Сам президент Турции Эрдоган неоднократно ссылался на то, что такие страны, как Великобритания и Франция, являются желанными поставщиками истребителей 4-го поколения.

F-16-Block-30

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Господин Реджеп Тайип Эрдоган также подчеркнул в своем выступлении, что если Лондон и Париж не согласятся продавать Турции, то для Москвы и Пекина всегда будет открыт турецкий рынок. Эрдоган не боится демонстрировать особые военно-технические связи с РФ, уже купив у нее российскую систему ПВО, несмотря на ряд угроз и Вашингтона.

Однако впервые в сделке по продаже самолетов для Анкары включился в игру Пекин в качестве возможного поставщика самолетов. Это неудивительно, особенно на фоне хороших отношений между Турцией и Пакистаном. Пакистан участвует в разработке JF-17 с Китаем в течение многих лет. Китаю, со своей стороны, есть, что предложить Турции – истребители J-10, J-11 и J-15.

Su-35-Flanker-E-fighter

Хотя Китай является слишком экстремальным вариантом для поставки истребителей, Турция не может исключить такую возможность. В последние годы Турция серьезно достигла определенных успехов в военном авиастроении. Участие Китая в возможных будущих поставках может означать обмен технологиями в обоих направлениях. Chinese-J-10

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По мнению некоторых экспертов, военно-техническое сотрудничество между Турцией и Китаем находится на "зачаточном уровне". Однако ситуация может быстро измениться после того, как Анкара пригласила Исламабад принять участие в проекте истребителя пятого поколения турецкой компании TAI. Военно-технические связи могут быстро выйти на новый уровень, если США, Франция и Великобритания откажутся от продаж



