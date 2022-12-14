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Быстрорастущий ВМФ Китая и соседство с Пакистаном заставляет Индию вооружаться

Индия противостоит Китаю и Пакистану в Индо-Тихоокеанском регионе. Из британской колонии страна превращается в мощную военно- морскую державу.
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Усиление военной мощи Китая на море рассматривается многими соседними с ним странами как угроза. Эту угрозу пытаются нейтрализовать совместными усилиями.  Для этого создаются союзные группировки на море: Объединение Quad (стратегический диалог между Австралией, Индией, США и Японией по проблемам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе) и группировка Австралия-Великобритания-США.

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В ноябре этого года флоты Австралии, Индии, Японии и Соединенных Штатов Америки провели ежегодные учения в Японском море. Учения имеют название Малабар (Малаба́р. — историческая область в Южной Индии между берегом Аравийского моря и горами Западные Гаты). 

Организатором учений в этом году выступила Япония. Задачей учений являлось недопущение возможного захвата Китаем Тайваня или спорных территорий в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях.

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Анализ  учений позволяет сторонам осмыслить противостояние ВМС Индии и ВМС двух вероятных  противников Индии: Китая и Пакистана. Конечно, ВМС Пакистана  не идут в сравнение с мощью Китая, но не следует забывать о давней конфронтации между Индией и Пакистаном.

Совместные учения союзников проводятся с максимально близкими к реальной боевой обстановке действиями и тактикой ведения боя. Результат - в ожидаемой перспективе получить максимально возможные скоординированные действия союзников.

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Также в течение всего года силами Quad осуществляется противолодочное патрулирование с имитацией поиска подводных целей, их идентификации и дальнейшей нейтрализации.

Индия также встревожена политикой Китая в Южно-Китайском Море. Китай делал тревожные заявления о территориальных правах в данном регионе. Права на территории в данном регионе оспаривают Вьетнам, Тайвань, Бруней, Филиппины и Малайзия. Вызывает тревогу планы Китая по строительству искусственных островов и запрет на морские промыслы для иностранных судов.

ВМС Китая является самым быстрорастущим военно-морским флотом в мире и возможное предоставление ему прав на логистическое обеспечение Пакистаном, Шри-Ланкой и восточноафриканскими государствами обеспечивает китайскому флоту выгодное стратегическое положение в Индийском океане. Это вызывает беспокойство Индии.

Индия ищет в лице США и других стран союзников для уверенной позиции и защиты своих интересов в рамках Международного Права перед политикой Китая.

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Но Китай не единственная проблема Индии. Напряженные отношения со своим соседом и постоянные стычки вооруженных подразделений Исламабада и Нью-Дели вынуждают Индию вооружаться.

Расчеты Индии предполагают, что Пакистанский флот в открытом противостоянии будет уничтожен существование в течение 24-48 часов. Пакистан стремится избежать отрытого противостояния и поэтому рассчитывает на прибрежное прикрытие флота.

Пакистан располагает самолетами берегового базирования, которые могут нивелировать превосходящую мощь ВМС Индии.

Индии требуется подходящая военная техника для ведения возможных боевых действий в прибрежных водах Пакистана. Нужны средства нейтрализации ВВС Пакистана.

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В 2001 году Индия приняла на вооружение израильскую ракету «Барак» с дальностью до 15 километров. В настоящее время в распоряжении Нью Дели индийско-израильский зенитный ракетный комплекс средней и большой дальности LRSAM (он же Barak 8ER, он же Barak 2) с дальностью до 70 километров. Это позволяет подразделениям Индии активней проводить действия близко к району прибрежных вод Пакистана.

На морском театре военных действий морские патрульные самолеты играют ключевую роль. Их задача заключается в разведке и сопровождении целей, а также их нейтрализации. На вооружении Пакистана имеются самолеты P-3C Orion с продолжительностью полёта при работе всех двигателей 12,3 час. В свою очередь Индия вооружена патрульными самолетами P-8I Poseidon с продолжительностью полета 10,5 часов. Ракеты земля- воздух установленные на кораблях ВМС Индии имеют дальность 70 километров, в то время как дальность действия пакистанских противокорабельных ракет около 50 километров. Это дает преимущество Индии.

INS Vikramaditya («Викрамадитья» — авианосец ВМС Индии) и INS Vikrant(«Викрант» — строящийся индийский многоцелевой авианосец») оснащены  зенитными ракетными комплексами большой дальности "Барак-8"  и имеют на борту истребители МиГ-29К. Ввиду отсутствия у Пакистана авианосцев индийские патрульные самолеты не сыграют большой роли в возможном конфликте.



26-е по счету многонациональные морские учения Malabar 22, проходящие в морях у берегов Японии, 16 ноября 2022 года


МиГ-29К/КУБ стартует с палубы "Викрамадитьи"

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