Выбирая компоненты для нового ПК, большинство пользователей ориентируется только на технические характеристики, разницу температур и результаты тестов. Современный компьютер уже перестал быть обычным рабочим инструментом. Для многих важны внешний вид системы, атмосфера внутри корпуса и возможность сделать сборку по-настоящему уникальной.

Именно по этой причине мое внимание привлекла система жидкостного охлаждения Thermalright Wonder Vision 360 . На фоне большинства конкурентов она выделяется огромным AMOLED-дисплеем, установленным на водоблоке. При этом производитель не пытается продавать устройство по завышенной цене исключительно за необычный дизайн. Напротив, стоимость остается вполне разумной, что делает модель особенно интересной для любителей эффектных сборок.

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После нескольких месяцев использования в системе на базе Ryzen 9 9950X3D я готов поделиться впечатлениями и рассказать, насколько удачным оказалось это решение не только с точки зрения внешнего вида, но и в вопросах охлаждения.

Упаковка

Сразу отмечу, что коробка добралась до меня не в идеальном состоянии. Судя по ее внешнему виду, транспортировка оказалась весьма насыщенной. К счастью, повреждения коснулись только упаковки и никак не сказались на содержимом.

Оформление выполнено в привычном для Thermalright стиле. Коробка получила темное глянцевое покрытие с изображением дисплея на лицевой стороне. На задней части размещены основные технические характеристики и изображение системы охлаждения целиком. Дизайн нельзя назвать необычным, но выглядит он аккуратно и информативно.

Комплект поставки

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После открытия коробки становится понятно, что производитель серьезно подошел к вопросу защиты содержимого. Все элементы надежно зафиксированы в плотных вставках, поэтому даже не самая бережная доставка не смогла повредить устройство.

Комплектация включает все необходимое для установки без дополнительных затрат. Пользователь получает радиатор с уже установленными вентиляторами, помпу с дисплеем, USB-C кабель с угловым коннектором, набор креплений для различных платформ и термопасту.

Фактически после распаковки можно сразу переходить к монтажу. Искать дополнительные аксессуары или докупать крепеж не придется.

Конструкция и особенности

Основой системы выступает 360-миллиметровый радиатор стандартной толщины 27 мм. Несмотря на отсутствие увеличенного профиля, эффективность охлаждения остается на достойном уровне.

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Габариты радиатора составляют 403 мм в длину и 120 мм в ширину. За обдув отвечают три вентилятора с гидродинамическими подшипниками. Каждый получил девять лопастей и способен развивать скорость до 2150 оборотов в минуту.

Одним из интересных решений стала объединенная конструкция вентиляторов. Вместо трех отдельных рамок используется единый корпус, что заметно упрощает монтаж и позволяет сократить количество проводов внутри корпуса. Дополнительный визуальный эффект обеспечивает ARGB-подсветка, проходящая по периметру блока вентиляторов.

Помпа также не вызывает нареканий. Максимальная скорость ее работы достигает 6400 оборотов в минуту, чего более чем достаточно даже для охлаждения производительных процессоров последнего поколения. В повседневной эксплуатации система демонстрировала стабильную работу без признаков нехватки производительности.

Отдельного упоминания заслуживают пластиковые фиксаторы для трубок. Они помогают аккуратно организовать разводку шлангов внутри корпуса. Лично я ими не воспользовался, предпочтя собственный вариант укладки, однако для многих пользователей подобное решение может оказаться полезным. Длина трубок составляет 400 мм, поэтому проблем с установкой в большинстве современных корпусов возникнуть не должно.

AMOLED-дисплей

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Если радиатор и помпа выглядят вполне привычно, то дисплей полностью меняет восприятие устройства.

На водоблоке установлен крупный 6,67-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400×1080 пикселей. По своим размерам он напоминает дисплей современного смартфона и сразу становится центральным элементом всей сборки.

Экран крепится к помпе при помощи магнитов и легко снимается при необходимости. Подключение осуществляется через USB-интерфейс.

Пользователь может выводить различную информацию о системе, использовать статичные изображения, анимации и даже полноценные видеоролики. Особенно эффектно выглядят трехмерные сцены, благодаря которым создается впечатление, будто внутри корпуса находится отдельное интерактивное устройство.

В результате компьютер приобретает совершенно иной внешний вид. Обычная система охлаждения превращается в полноценный элемент дизайна, который неизменно привлекает внимание.

Внешний вид в готовой сборке

После установки становится очевидно, что Thermalright делала ставку не только на характеристики.

Система смотрится аккуратно и не создает ощущения громоздкости. Благодаря продуманной конструкции и возможности красиво уложить трубки внутреннее пространство корпуса остается визуально чистым.

Основное внимание неизбежно концентрируется на дисплее. Он буквально оживляет сборку, постоянно отображая различную информацию или анимации. Особенно эффектно это выглядит в корпусах с панорамным остеклением.

По сути экран становится своеобразным центром композиции, вокруг которого строится весь визуальный стиль компьютера.

Конечно, дисплей выполняет не только декоративную функцию. На него можно вывести температуру компонентов, частоты и другие системные параметры. Однако здесь присутствует один нюанс: отображаемая температура процессора не всегда соответствует данным мониторинга в сторонних программах. Вероятнее всего, информация считывается не напрямую с CPU, а с датчиков самой помпы. Для любителей точного мониторинга это может стать небольшим недостатком.

Тем не менее в реальном использовании этот момент быстро перестает иметь значение, поскольку основная ценность экрана заключается именно в визуальной составляющей.

Программное обеспечение

Для настройки дисплея используется фирменная утилита TRCC.

Программа предлагает достаточно широкие возможности персонализации. Пользователь может выбирать готовые темы оформления, загружать собственные изображения, GIF-анимации и видеоролики.

Также доступны различные варианты отображения системной информации, включая температуру процессора, видеокарты и другие параметры.

Интерфейс нельзя назвать идеальным. Иногда смена оформления происходит моментально, а иногда системе требуется несколько секунд на применение изменений. Впрочем, если не экспериментировать с настройками ежедневно, этот нюанс практически не доставляет неудобств.

Производительность охлаждения

Как бы впечатляюще ни выглядел дисплей, главная задача любой СЖО — эффективный отвод тепла.

В моем случае система работала с Ryzen 9 9950X3D без андервольта и дополнительных оптимизаций. Даже в таких условиях результаты оказались весьма достойными.

После обновления BIOS температура процессора в современных играх чаще всего находилась в диапазоне от 63 до 68 градусов.

В Cyberpunk 2077 при разрешении 4К и высоких настройках графики процессор прогревался примерно до 63–65 градусов.

В таких проектах, как Forza Horizon 5, Marvel's Spider-Man: Miles Morales и Red Dead Redemption 2, показатели обычно находились между 63 и 68 градусами.

Синтетические тесты также не выявили серьезных проблем. В бенчмарке 3DMark Time Spy процессор достигал частоты около 5680 МГц, а максимальная температура составила менее 68 градусов.

Во время десятиминутного стресс-теста Cinebench температура поднималась примерно до 74 градусов, что можно считать хорошим результатом для столь производительного процессора.

Температуры в простое и уровень шума

В режиме ожидания Ryzen 9 9950X3D удерживал температуру в диапазоне 47–50 градусов.

При открытии нескольких браузеров и запуске повседневных задач температура кратковременно поднималась до 60–68 градусов, после чего достаточно быстро возвращалась к более низким значениям.

Что касается акустического комфорта, уровень шума в простое находился примерно на отметке 52 дБ. При увеличении оборотов вентиляторов показатель возрастал до 59 дБ.

Звук нельзя назвать раздражающим или высокочастотным, однако определенный гул при максимальных оборотах присутствует. Впрочем, это характерно для большинства производительных систем охлаждения данного класса.

Видео обзоры

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Обзор

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Преимущества и недостатки

Плюсы

большой AMOLED-дисплей с высоким разрешением;

поддержка анимаций и видеоконтента;

широкие возможности кастомизации;

достойная эффективность охлаждения;

полный комплект для установки;

удобная организация кабелей;

привлекательная стоимость относительно конкурентов.

Минусы

неточная индикация температуры процессора;

небольшие задержки при переключении некоторых тем оформления.

Заключение

Thermalright Wonder Vision 360 производит впечатление устройства, которое успешно объединяет две важные составляющие современного ПК — производительность и внешний вид.

С одной стороны, это полноценная 360-миллиметровая система жидкостного охлаждения, способная справляться даже с флагманскими процессорами без необходимости в дополнительных настройках. С другой — эффектный элемент дизайна, способный полностью преобразить внешний вид компьютера.

Особенно приятно, что производитель не стал завышать стоимость исключительно из-за необычного дисплея. Пользователь получает не только красивый аксессуар, но и действительно рабочее решение с хорошим запасом производительности.

Да, некоторые шероховатости присутствуют. Программное обеспечение можно было сделать более отзывчивым, а отображение температуры процессора — более точным. Однако на фоне общего впечатления эти недостатки выглядят несущественными.

Если хочется собрать компьютер, который будет не только эффективно работать, но и привлекать внимание каждый раз после включения, Thermalright Wonder Vision 360 определенно заслуживает внимания.

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