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На ISSCC 2022 Intel поделилась подробной информацией о своих новых ASIC Bonanza Mine для майнинга Биткоин и рассказала, как она объединяет 300 этих крошечных энергоэффективных чипов в мощный майнер мощностью 3600 Вт.

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Эта новость охватывает первое поколение чипов Intel для майнинга, известное как BMZ1, но компания уже перешла к ASIC второго поколения Bonanza Mine, известному как BMZ2, которое теперь доступно для клиентов.

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После того, как стало известно об усилиях компании, Intel наконец-то официально признала свою программу блокчейн/биткойн, сообщив, что у нее уже есть несколько крупных клиентов для чипов второго поколения. Сюда входят BLOCK (возглавляемый генеральным директором Джеком Дорси, известным в Twitter), Argo Blockchain и GRIID Infrastructure.

Intel еще не поделилась подробностями о чипах и системах второго поколения, но известно, что они являются производными от ASIC BMZ1, показанных ниже.

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На фото виден чип BMZ1 в довольно маленьком корпусе FCLGA с открытым кристаллом размером 7 x 7,5 мм.

Кристалл имеет размеры 4,14 x 3,42 мм, так что это сравнительно небольшой чип. Меньший размер кристалла максимально увеличивает площадь использования пластины (до 4000 кристаллов на пластину), тем самым помогая максимизировать производственную мощность (хотя при этом требуется больше возможностей для нарезки/упаковки пластин). Intel говорит, что это 7-нм ASIC, но не уточняет, является ли это их собственным «Intel 7», оригинальным 7-нм до того, как он переименовал узел процесса в «Intel 4», или 7-нм техпроцессом TSMC.

Каждый ASIC Bonanza Mine имеет 258 майнинговых движков, и каждый движок вычисляет параллельные двойные хэши SHA256. Они занимают 90% площади.

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В общей сложности чип может обеспечивать до 40 TH / с при 3600 Вт энергопотребления. Каждая ASIC работает на частоте от 1,35 до 1,6 ГГц при температуре 75°C, потребляя в среднем 7,5 Вт каждый при скорости до 137 Ghash/s. Это составляет 55 J/THash/s при 355 мВ.

Intel припаивает по 75 ASIC Bonanza Mine на хеш-плату, расположенных в 25-уровневых стеках напряжения с группированными напряжениями стека. На хеш-плате также находится микроконтроллер, который управляет включением питания и контролем температуры/напряжения стека. Последовательный канал UART со скоростью 10 МБ/с перетасовывает данные между чипами и блоком управления, который находится поверх всей системы.

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Здесь мы можем увидеть как блок-схему, так и изображения всей системы. Четыре хеш-платы размещены вертикально в единый блок с четырьмя вентиляторами, которые охлаждают систему.

Блок управления находится поверх устройства и содержит системный контроллер на базе Intel-FPGA и ядро Arm Cortex, которое запускает и распределяет работу между 300 чипами. Ядро ARM также настраивает встроенные PLL для управления частотой чипа и проверки результатов хеширования ASIC. Как и следовало ожидать, устройство также имеет соединение Ethernet для связи с более крупным пулом майнинга. Система также имеет программируемый источник питания.

Как показано выше, система может работать в различных профилях мощности/температуры, таких как энергосберегающий, сбалансированный и высокопроизводительный, чтобы адаптировать профиль использования, что дает от 54 до 60 J/THash.

Intel построила описанную выше систему на чипах Bonanza Mine первого поколения. Тем не менее, чипы Intel второго поколения, очевидно, могут использоваться в нескольких конфигурациях: соглашение GRIID о поставках с Intel содержит множество поправок для защиты конфиденциальной информации, но в нем также много ссылок на справочные материалы Intel. Это серия документов, которые клиенты используют в качестве руководства при интеграции микросхем Bonanza Mine в свои собственные системы.

Это означает, что Intel будет поставлять чипы некоторым своим клиентам, которые затем создадут свои собственные системы. Это также хорошо согласуется с планами Джека Дорси в отношении BLOCK, которые, по его словам, создадут «систему майнинга биткоинов, основанную на специальном кремнии и открытом исходном коде, для частных лиц и предприятий по всему миру». Конечно, Intel также может производить полные системы майнинга и выводить их на рынок через партнеров, но придется подождать, чтобы узнать больше о ее стратегии выхода на рынок.

Чип Intel Bonanza Mine первого поколения задает многообещающий тон для чипов Bonanza Mine второго поколения, которые уже продаются клиентам. Тем не менее, еще много неизвестного о технических деталях чипов второго поколения, таких как производительность, эффективность, цена, энергопотребление, технологический узел, используемое литье и так далее.

У Intel запланирована сессия вопросов и ответов на ISSCC, которая состоится позже на этой неделе, после чего можно будет узнать больше информации.