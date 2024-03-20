Прототип генеративного ИИ позволит вести настоящие разговоры с NPC

Искусственный интеллект проникает практически во все, с чем мы сталкиваемся ежедневно, от чатов до роботов и многое другое. Одной из таких захватывающих областей являются видеоигры, в которых могут быть неигровые персонажи (NPC), управляемые искусственным интеллектом, для повышения реализма и интерактивности. Пример можно было видеть ранее в этом году на выставке NVIDIA ACE на CES, где была продемонстрирована техническая демонстрация. Сейчас Ubisoft работает над аналогичным инструментом, который позволит игрокам взаимодействовать с NPC в диалоге, «не нарушая подлинность ситуации, в которой они находятся, или характера самого NPC».

Используя инструмент NVIDIA Audio2Face и модель большого языка Inworld (LLM), команда из Ubisoft Paris создала проект, получивший название NEO NPC. Их цель — использовать генеративный ИИ, чтобы «расширить пределы того, как игрок может взаимодействовать с NPC, не нарушая при этом аутентичности ситуации, в которой он находится, или характера самого NPC». Этот процесс начинается с команды сценаристов, которая не пишет диалоги, направляющие вас по пути, а создает своего рода личность NPC. Автор создает предысторию, стиль разговора и другие особенности NPC, чтобы передать их LLM, где он может импровизировать разговор.

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Конечно, подобные вещи не лишены своих недостатков, особенностей и проблем, о которых команда обсуждает в своем пресс-релизе. Потенциально вы можете столкнуться с проблемой того, что модели ИИ ведут себя не так, как персонаж, который был задуман, или, как объясняет специалист по обработке данных Мелани Лопес Мале, вы можете столкнуться с проблемой «мусор на входе — мусор на выходе», когда дело доходит до пользователей, взаимодействующих с моделью. К счастью, существуют ограничения, которые могут помочь немного изменить ситуацию и «отловить токсичность и неуместные действия со стороны игрока». Еще одна давняя проблема ИИ — это интегрированная предвзятость, которую также необходимо учитывать.

Хотя кажется, что у команды NEO NPC есть представление о направлении, это все еще прототип, и модели еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем ее можно будет реализовать в игре. Тем не менее команда представит ее на GDC 2024, чтобы посмотреть, как отрасль относится к таким технологиям. В целом это довольно круто и может навсегда изменить игровую индустрию и сделать игры более захватывающими.