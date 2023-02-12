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Размеры Hummer EV

Внешне электрическая новинка от GMC выглядит впечатляюще, в мире животных её можно сравнить с бегемотом, да и экстерьер для такой громадины спроектирован достойно. Автомобиль выглядит очень агрессивно, он огромный и устрашающий, для седанов и пешеходов так точно, а потому его хочется только сильнее, ведь создаётся впечатление, что нет такой местности, по которой он не смог бы проехать.

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Но у Hummer EV, как и у любого автомобиля, есть свои конкуренты, наиболее известные, это Rivian R1T и Ford F-150 Lightning. Поэтому для более подробного и конструктивного взгляда на размеры электрического Хаммера, их нужно сравнить с таковыми у перечисленных электрических крупногабаритных внедорожников.

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Hummer EV: длина – 4998 мм, ширина – 2197 мм, высота – 2054 мм;

River R1T: длина – 5514 мм, ширина – 2078 мм, высота – 1923 мм;

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Ford F-150 Lightning: длина – 5783 мм, ширина – 2430 мм, высота – 1955 мм.

Электрический Hummer EV обладает средними габаритами для автомобилей такого же типа, как и он. Где-то модель превосходит размеры своих конкурентов, где-то уступает, но особо сильно своими размера удивляет Ford F-150 Lightning, а не Hummer EV.





Хотя стоит учитывать, что абсолютно все крупногабаритные машины обладают существенным недостатком, который заключается в сниженной боковой обзорности. При этом этот недостаток можно устранить, или использованием зеркал бокового вида больших размеров, что негативно повлияет на эстетичный вид автомобиля, или применением новомодной системы мониторинга с использованием камер, но этот вариант значительно влияет на конечную стоимость электромобиля, да и к тому же, далеко не каждому человеку удобно использовать такое решение.

Экстерьер

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Внешне Хаммер выглядит таким же огромным, как и его бензиновые версии, но теперь кузовные элементы стали более сглаженными, а переходы между ними выглядят гораздо плавней. Собственно, экстерьер электрического внедорожника изменился не сильно по отношению к внешнему виду авто последней серией Hummer, это всё тот же самый квадрат на колёсах.

Из примечательных особенностей можно рассказать о том, что теперь автомобиль оснащён съёмной крышей, что позволяет превратить его в “пикап-кабриолет”. Пусть это и интересная функция, позволяющая наслаждаться свежим воздухом и прохладным ветром, но из-за неё шумоизоляция салона оставляет желать лучшего.

Интерьер

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Внутри автомобиль не сильно рассчитан на роскошь и особо не отличается от других электромобилей. Оказавшись внутри, сложно сказать, что это электрокар премиального сегмента, ведь кожаная отделка салона минимальна, а у задних сидений отсутствуют функции массажа. Регулирование положения сидений и управление стеклоподъёмниками осуществляется через аналоговые кнопки.

На центральной панели расположили два больших дисплея, которые показывают неплохую графику, но ничего особенного в них нет, такое решение можно увидеть во многих современных автомобилях. Салон весьма просторный, но слишком пустой. У электромобиля Hummer EV предостаточно места для хранения вещей, в том числе присутствуют скрытые отсеки для заднего ряда сидений.

Технологическая оснащенность или Super Cruise

В новой машине применены новые технологии для оказания помощи в управлении. Компанией GMC была модернизирована система круиз-контроля, которая теперь называется – Super Cruise. Эта технология больше похожа на подобие системы автоматического пилотирования автомобиля, нежели оказания помощи в управлении, потому что Hummer EV способен автоматически регулировать скорость, в том числе и совершать полную остановку, или перестраиваться в свободную дорожную полосу, пока водитель просто наблюдает за поездкой. Более того, в режиме Super Cruise авто может самостоятельно совершать обгон.





Что за режим WTF

В Hummer EV есть особый и эксклюзивный для него режим, который помогает увеличить суммарную мощность автомобиля до 1000 л.с., а потому авто может развить скорость с 0 км/ч до 100 км/ч всего за 3 секунды. Это очень быстро, настолько, что потрясает, ведь масса автомобиля составляет целых 4110 кг.





Такой эффект достигается одновременным включением в работу всех электромоторов и снижением центра тяжести автомобиля, за счёт регулирования параметров пневматической подвески. Говоря простым языком, WTF Mode [Watts to Freedom], это стандартный Launch Control, настроенный под специфику машины, просто сама GMC решила дать режиму другое название, и оно ему очень подходит, потому что, когда 4 тонны разгоняются до 100 км/ч всего за 3 секунды, сложно понять, что именно только что произошло.





Этот режим – самоё весёлое из всего, что есть в этой модели.

Поведение на бездорожье

Hummer EV обладает несколькими полезными функциями, которые придутся по душе любителям бездорожья. Начнём с автоматической системы спускания воздуха из шин под названием – Air Down. Больше не придётся вылезать из автомобиля в грязь и совершать лишние телодвижения, достаточно просто нажать пару сенсорных кнопок и установить желаемое давление в шинах, дальше Хаммер сделает всё сам, а по окончанию процесса оповестит об этом специальным звуковым сигналом. Для бездорожья предусмотрен особый режим управления автомобилем, который делает передачу мощности с электродвигателя более плавной, а задние колёса начинают поворачивать в противофазе передним. Получается этакое подобие “Крабьей ходьбы”, которое обеспечивает большую маневренность в ограниченном пространстве, даже не смотря на габариты авто. Упростить движение по неровной дороге поможет новая система отслеживания ухабов, которая может заметить то, чего недоглядел водитель.

Стоимость

Обсудив основные моменты, нужно поговорить о самом важном – цене автомобиля Hummer EV. И вновь возвращаемся к наиболее известным конкурентам и сравним стоимость всех трёх моделей:

Hummer EV – 110,295$;

River R1T – 74,800$;

Ford F-150 Lightning – 67,474$.

Послесловие

Так какие можно сделать выводы из всего вышесказанного? Новый Hummer EV не подходит под описание недорого электромобиля, его нецелесообразно брать, как роскошный и премиальный автомобиль, да и вообще здравого смысла в новинке довольно мало. Возможно его габариты и специальные функции для бездорожья могут кому-то пригодиться, но конский ценник в 110,000$ должен отталкивать все мысли о целесообразности приобретения данного авто, ведь за эту сумму денежных средств можно позволить более комфортные и рациональные электромобили, например – Ford F-150 Lightning. Но если не учитывать цену на Hummer EV, то автомобиль очень даже хорош.

Преимущества:

+ Много свободного пространства в автомобиле

+ Высокая скорость и быстрое ускорение, для массы в 4110 кг.

+ Продвинутая технологическая оснащенность

+ “Крабья ходьба” и режим “WTF”

Недостатки

- Огромная масса и не внушающая доверия тормозная система

- Завышенная цена

КЧАУ





Источники:

Графический материал - YouTube / GMC

Информация - The Verge





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