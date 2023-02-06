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Электромобиль Audi E-Tron GT – необузданный зверь, которого поставили с Audi RS3 в драг-заезде
После выхода электрокаров на рынок массового производства сразу стало ясно – они быстрее, чем автомобили с ДВС. Немецкий автопроизводитель Audi имеет отличную репутацию, поскольку выпускает качественные и мощные автомашины, о которых автолюбители часто любят спорить, особенно в вопросе о том, какая машина быстрее. В недавней гонке сошлись Audi E-Tron GT и Audi RS3 – результаты заезда никого не оставят равнодушным.
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Электрический автомобиль Audi E-Tron GT вышел на рынок в 2022 году и полюбился поклонникам концерна Volkswagen Group за свой потрясающий дизайн и дерзкий характер. Электрокар оснащён двумя синхронными двигателями на постоянных магнитах, которые выдают общую мощность в 476 л.с. при крутящем моменте в 630 Н·м.

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Audi E-Tron GT вид спереди / правый бок1

При массе в 2326 кг автомобиль обладает взрывной динамикой, разгоняясь от 0 до 100 км/ч всего за 4,1 секунды, что делает его быстрее родстера BMW i8, которому требуется 4,4 секунды. Но вот старший брат автомобиля – Porsche Taycan, способен совершить этот подвиг всего за 4,0 секунд.

Audi E-Tron GT вид спереди / левый бок2

Внешне Audi E-Tron GT обладает своими отличительными особенностями, но в то же время электрокар от Audi похож на другие автомобили производителя, особенно на Audi A7. Хотя, если немного присмотреться, то можно принять Audi E-Tron GT за Porsche Taycan, особенно их сходство заметно сбоку.

Audi E-Tron GT вид сбоку / левый бок1

Этот полностью электрический седан от Audi собран на платформе J1, как и Porsche Taycan, а потому имеет слегка тесный салон, хотя места в автомобиле всё ещё больше, чем в том же BMW i8. Особое отличие Audi E-Tron от Porsche Taycan заключается в его интерьере, который громко говорит о том, что это явный представитель рода Audi.

https://cdn.motor1.com/images/mgl/3WWpk6/s4/2022-audi-e-tron-gt.jpgAudi E-Tron GT интерьер2

После выхода электрической новинки от концерна Volkswagen Group, автоблогеры с популярной видеоплатформы YouTube решили поставить Audi E-Tron GT и Audi RS3 2022 года на один гоночный трек, чтобы ответить на вопрос, какой автомобиль быстрее. Может Audi RS3 и обладает меньшей мощностью, чем его электрический коллега, но и массы в нём меньше, именно эта новость подаёт надежды на то, что соревнование между моделями будет интересным.

Audi RS3 вид спереди1

Характеристики 
 Audi RS3 2022
Объём двигателя
 2,5 литра
Мощность
 394 л.с.
Крутящий момент
 498 Н·м
Тип коробки передач
 Автоматическая
Количество ступеней коробки передач
 7
Масса
 1655 кг
Разгон 0-100 км/ч
 от 3,8 с


Сам драг-заезд можно посмотреть в видеоролике ниже:

Длина трассы для драг-заезда равнялась 402 метрам [1/4 мили]. С самого старта заезда Audi E-Tron вырвалась вперёд и до самого конца удерживала уверенное лидерство над Audi RS3, однако, разница между автомобили составила всего 0,3 секунды.

Промо-материал1

Гонка между автомобилями концерна Volkswagen Group выдалась интересной, но гораздо интереснее было бы увидеть заезд между Audi E-Tron GT, Porsche Taycan и BMW i8. Хотя фаворитом в таком случае будет Porsche Taycan, но результат может быть неожиданным, ведь автомобили Audi и BMW обладают не меньшей мощностью.


Источники: 1 - Car YouTube; 2 - motor1


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