Известный американский концерн Chrysler Corporation не собирается оставаться в стороне, когда его конкуренты уже начали переходить на выпуск электромобилей. Скоро на рынке появится первый электрический маслкар - Dodge Charger Daytona SRT.

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Автомобильная промышленность постепенно переходит на производство электромобилей, и в компании Dodge это прекрасно понимают. Первым электрокаром компании Dodge, который проложит путь в новую эру маслкаров, станет Dodge Charger Daytona SRT.

Экстерьер автомобиля сохранил особенности линейки Dodge Challenger, но получил заметные нововведения, которые выделяют экземпляр среди других моделей, работающих на минеральном топливе. Внешний вид электрической новинки поражает не только фанатов, но и людей, толком не знакомых с автомобильной маркой Dodge.

Система внешнего освещения выполнена в замкнутом линейном виде из LED-элементов, что подчеркивает объёмы автомобиля и наделяет его более агрессивным внешним видом. У электромобиля Dodge Charger Daytona SRT преобладают плавные переходы между кузовными элементами, поэтому общий экстерьер авто выглядит благородно.

Интерьер автомобиля изменился не сильно, самое шикарное новшество – панорамная крыша, вид из которой способен обеспечить хорошее настроение, вне зависимости от погоды и окружения. Ещё стоит отметить наполненность салона LED-подсветкой, которая впечатляет своей элегантностью.

Передняя панель состоит из нескольких цифровых дисплеев, которые позволяют получать достоверную информацию о состоянии автомобиля за считанные миллисекунды. Управление такими параметрами, как климат-контроль, осуществляется через сенсорный экран. Приятнее всего выглядит кожаная отделка передней панели, которая смотрится дорого-богато.

Визуально в автомобиле стало больше места для заднего ряда, но, скорее всего, изменения небольшие. Дизайн нового электрического маслкара от Dodge имеет ряд отличительных особенностей, но при этом сохраняет в себе традиции прошлых поколений Dodge Challenger.

Более подробно ознакомиться с новинкой можно в видеоролике, прикрепленном ниже.

Изображения взяты из источника: YouTube / Raiti's Rides





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