Первое знакомство автомобильных поклонников с Renault Trezor [Рено Трезор] состоялось в далеком 2016 году, когда концепт спортивного электромобиля от Рено впервые показали в Париже. Значительная часть аудитории была удивлена необычным дизайном электрокара, который поражает даже самое богатое воображение.
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По задумке дизайнеров, внешний вид автомобиля должен восприниматься, как что-то успокаивающее и тёплое снаружи, но агрессивное и дикое внутри. Поэтому цветовая гамма между экстерьером и интерьером электромобиля Renault Trezor так разительно отличается. Снаружи – успокаивающие, но восхищающие светло-серые тона, внутри – дикие красные оттенки.
Размещенный на капоте воздухосборник выглядит броско, потому что выполнен в виде нескольких рядов шестиугольников [гексагонов]. Помимо визуального назначения, он может быть использован с целью улучшения охлаждения аккумулятора электромобиля.
Логотип компании Рено размещен не только на передней части автомобиля, но и на передних крыльях с обеих сторон. Перед тем как получить доступ к салону Renault Trezor, требуется подождать несколько секунд, наслаждаясь необычным механизмом открывания “дверей”.
Помимо чарующего внешнего вида, концептуальное авто от Рено должно оснащаться электромотором мощностью 350 лошадиных сил при крутящем моменте в 282 Н·м. Учитывая массу электрокара в 1599 кг, Renault Trezor способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 4 секунды.
|Размеры
| Renault Trezor
|Длина
|4700 мм
|Ширина
|2100 мм
|Высота
|1000 мм
На демонстрации концепта, журналистам удалось получить информацию от Рено о том, что ёмкость аккумулятора будет около 28 кВт·ч, но, поскольку это было очень давно, если Renault Trezor и будет выпущен в скором времени, то велика вероятность, что машина получит более вместительный аккумулятор. Этот фантастический и удивительный электромобиль потенциальные покупатели желают получить ещё с 2016 года, при том, что ориентировочная цена автомобиля равнялась 3,000,000$.
Обзор на физическую и функциональную версию концепта можно посмотреть в прикрепленном видео:
Источники:
Графический материал – YouTube / 808
Информация – TopGear / Renault Trezor