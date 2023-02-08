Большинство автолюбителей знакомы с компанией Renault, как предприятием, выпускающим доступные автомобили на каждый день. Но Renault Trezor – это исключение, которое не часто можно встретить.

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Samsung S23 и S23 Ultra уже в Ситилинке

Первое знакомство автомобильных поклонников с Renault Trezor [Рено Трезор] состоялось в далеком 2016 году, когда концепт спортивного электромобиля от Рено впервые показали в Париже. Значительная часть аудитории была удивлена необычным дизайном электрокара, который поражает даже самое богатое воображение.

реклама

По задумке дизайнеров, внешний вид автомобиля должен восприниматься, как что-то успокаивающее и тёплое снаружи, но агрессивное и дикое внутри. Поэтому цветовая гамма между экстерьером и интерьером электромобиля Renault Trezor так разительно отличается. Снаружи – успокаивающие, но восхищающие светло-серые тона, внутри – дикие красные оттенки.

Размещенный на капоте воздухосборник выглядит броско, потому что выполнен в виде нескольких рядов шестиугольников [гексагонов]. Помимо визуального назначения, он может быть использован с целью улучшения охлаждения аккумулятора электромобиля.

Логотип компании Рено размещен не только на передней части автомобиля, но и на передних крыльях с обеих сторон. Перед тем как получить доступ к салону Renault Trezor, требуется подождать несколько секунд, наслаждаясь необычным механизмом открывания “дверей”.

Помимо чарующего внешнего вида, концептуальное авто от Рено должно оснащаться электромотором мощностью 350 лошадиных сил при крутящем моменте в 282 Н·м. Учитывая массу электрокара в 1599 кг, Renault Trezor способен разгоняться от 0 до 100 км/ч всего за 4 секунды.

Размеры Renault Trezor

Длина 4700 мм Ширина 2100 мм Высота 1000 мм





На демонстрации концепта, журналистам удалось получить информацию от Рено о том, что ёмкость аккумулятора будет около 28 кВт·ч, но, поскольку это было очень давно, если Renault Trezor и будет выпущен в скором времени, то велика вероятность, что машина получит более вместительный аккумулятор. Этот фантастический и удивительный электромобиль потенциальные покупатели желают получить ещё с 2016 года, при том, что ориентировочная цена автомобиля равнялась 3,000,000$.

Обзор на физическую и функциональную версию концепта можно посмотреть в прикрепленном видео:









Источники:

Графический материал – YouTube / 808

рекомендации -17% на RTX 4070 Ti в Ситилинке Выбираем игровой ноут: на что смотреть, на чем сэкономить 3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 -19% на 13900KF - цены рухнули 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде

Информация – TopGear / Renault Trezor