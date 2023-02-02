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Серия Dishonored является выдающимся представителем игр в жанре стелс. Даже при первом знакомстве с серий становится ясно, что её создатели, студия Arkane Studios, подходила к разработке с особым трепетом и любовью. Атмосфера, персонажи и геймплей – всё на высшем уровне.
Dishonored: Death of the Outsider повествует историю второстепенного персонажа из прошлых серий – Билли Лёрк, которая может быть знакома игрокам по сюжету игры Dishonored 2 или дополнения «The Knife of Dunwall», выпущенного к первой в серии игре [Dishonored].
В этой части игроку предстоит примерить на себя роль потенциального убийца бога, просто по-другому назвать главного злодея язык не поворачивается. Игра сохранила в себе атмосферу предыдущих частей: крысы и тёмные закоулки жемчужины юга [Карнака]; разнообразные персонажи, являющиеся выходцами различных сословий; интересная история; динамичный и наполненный изюминками геймплей. Графика в игре тоже хорошая, пусть и не дотягивает до уровня новинок.
От игры получит удовольствие не только фанат серии или поклонник игр данного жанра, но и обычный пользователь, который как раз находится в поиске того, во что стоит поиграть этим вечером.
Саму игру можно забрать по данной ссылке: Dishonored: Death of the Outsider