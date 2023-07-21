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Многие постоянные читатели нашего сайта помнят о том, что ранее я длительное время работал в компьютерном магазине. Приходилось собирать готовые системы по кусочкам, заказывать отдельные комплектующие и устанавливать операционные системы. Большая часть клиентов канула в лету, но остаются родственники и знакомые. Все они почему-то уверены в том, что я просто не могу жить без того, чтобы на волонтёрских началах помочь им собрать новый компьютер. Именно так случилось в прошлую среду. Мне позвонили родственники и заявили, что намерены на полтора месяца отрядить 12-летнего мальчика в деревню к бабушке.

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Как оказалось, там уже даже подведён интернет, работающий на скорости 10 Мб/с, а вот компьютера нет. 21-дюймовый монитор был благополучно найден в кладовке, а вот системный блок просто обязан выбрать, а после и собрать я. На выходных я окончил работу, а компьютер укатил в деревню вместе с мальчиком, который вместо того, чтобы лазать по деревьям и гонять в поисках приключений будет сидеть в летнем домике в окружении виртуальной реальности. Собственно, советов у меня никто по этому поводу не спрашивал, поэтому я тактично поинтересовался, что вообще нужно мальчику, в какие игры он играет, и в какую сумму планируют уложиться мама и папа. Выяснилось, что парень обожает Контр-Страйк и Майнкрафт, а играет он во всё это у знакомых или в ближайшей библиотеке. Немало времени он проводит на смартфоне, но здесь уже от меня ничего не зависело. Родители хотели потратить до 40 тысяч рублей и полагали, что смогут забрать компьютер домой, где наш герой будет использовать его для учёбы. Последние заявления вызвали у меня лёгкую улыбку, но задача поставлена, а значит пришлось её выполнять.

Забегая вперёд отмечу, что мне удалось уложиться в 35 тысяч рублей. На самом деле я покупал всё в другом магазине, но для простоты понимания вопроса предлагают изучить аналогичные комплектующие в Регарде. В целом различия минимальны, а сумма сходится. Пожалуй, у меня получился почти идеальный компьютер, который я и предлагаю вашему вниманию. Поскольку сумма была изначально небольшой, а геймер далёк о требовательных новинок, то я решил отказаться от видеокарты. Ну а поскольку начинать нужно с процессора, ты оптимальным вариантом стал 6-ядерный Ryzen 5 5600G. Камень подходит для перспективной сборки, а также очень выгоден с точки зрения первоначальной инвестиции. Получается, что внутри вы найдёте процессор и видеокарту, при этом все игры, которые интересуют юного геймера, Ryzen 5 5600G способен запускать без особых трудов.

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Поскольку владелец компьютера слишком юн для экспериментов, то и забивать ему голову разгонным потенциалом было бы глупо. Именно поэтому я взял самую простую материнскую плату, которая могла бы справиться с нашим процессором. Вообще, MSI A520M-A PRO потянет и более скоростные камни, но мне кажется, что апгрейда данный компьютер не получит никогда. Вполне возможно, что со временем будет добавлен ещё один твердотельный накопитель, но в целом ни желания, ни возможности у владельцев увеличивать потенциал машины нет и не предвидится. Ну а MSI A520M-A PRO имеет все современные интерфейсы, включая PCIe 3.0, который я считаю необходимым минимумом. Цена народная, а владелец даже не узнает о том, что он лишён возможности почувствовать себя диванным оверклокером. Увы, но молодое поколения предпочитает не тратить время на такие глупости, ведь жизнь сегодня летит гораздо быстрее, чем 20 лет назад.

Теоретически, я бы мог сэкономить на оперативной памяти пару сотен рублей, но мне было лень искать подходящий вариант, а Kingston Fury Beast Black зарекомендовала себя с лучшей стороны. Поскольку отчёта у меня не требовали, то я был волен покупать всё, что кажется мне верным. 16 Гб мне кажутся немного излишними для такой сборки, но я подумал о том, что интегрированная видеокарта будет отъедать 2 Гб оперативной памяти. Одним словом, две линейки DDR4 по 8 Гб в данном случае смотрятся оправданными, а экономия не сделала бы никакой погоды.

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Я считаю, что если уж экономить, то только в том случае, если сохраняя деньги ты ничего не теряешь. Можно пойти на компромисс, но важно сделать так, чтобы на основных параметрах экономия не сказалась. Именно поэтому я остановился на твердотельном накопителе ADATA Legend 800. По характеристикам он не уступает более дорогим решениям Samsung, а цена на пару тысяч ниже. Заметьте, скоростные показатели не страдают, время работы на отказ достигает 1.5 миллиона часов, ресурс перезаписи равен 600 Тб, а гарантия целых 3 года. Пожалуй, владельцу хватит на следующие 10 лет, а после можно будет взять что-то более внушительное и соответствующее духу времени. ADATA Legend 800 хорошо смотрится в нашей сборке, а мне кажется, что 1 Тб достаточно, ведь 12-летний владелец системы не особо рвётся играть в требовательные новинки.

А вот с блоком питания я решил помудрствовать. Дело в том, что сборка могла бы работать на самом недорогом блоке, но ставить откровенную ерунду мне не хотелось. В итоге мой выбор остановился на Chieftec ELP-500S. Прежде всего он имеет честные 500 Вт, что для нашей сборки даже больше, чем достаточно. Большую часть времени система будет работать в полной тишине, ну а поддержка сертификата 80 PLUS Bronze делает ПК действительно энергоэффективным. Как я уже указал выше, апгрейда компьютера в ближайшие годы не будет, поэтому я вообще сомневаюсь, что такой мощный блок питания будет востребованным. По крайней мере мало точно не будет.

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Что до корпуса, то я решил брать самый недорогой системный блок, в котором есть несколько штатных вентиляторов. Powercase Mistral X4 Mesh LED Black показался мне подходящим, ведь он имеет приятное визуальное сопровождение из светодиодов, ну а 3 кулера по 120-мм на передней панели и 1 на 120-мм на задней стенке обеспечат хороший приток и отвод воздуха. В целом греться в нашем компьютере нечему, но я уже говорил о том, что владелец не будет его разбирать, а значит со временем пыль проникнет в самые потайные участки системника. Будем надеяться, что кулеры хоть в чём-то помогут. По крайней мере хуже не будет.

После того как я собрал компьютер и подсчитал конечную сумму, получилось около 35 тысяч рублей. Я знал, что лишних денег у родителей юного геймера нет, поэтому не стал даже предлагать докупить дискретную видеокарту. Как я писал выше, ему это и не нужно, но если вы со временем решите усилить игровые возможности своей системы, то можно обратить внимание на Radeon RX 6600. Видеокарта укладывается в мощность нашего блока питания, помещается внутри системного блока и способна тянуть любые игры в разрешении 1080р. Я не буду плюсовать видеокарту к общей сборке, ну а если вы хотите купить недорогой компьютер для школьника, то можете воспользоваться моими советами. Помните, что сборка получилась перспективной, быстрой, а владелец её не почувствует никаких неудобств при запуске современного программного обеспечения.