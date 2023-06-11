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Споры о том, сколько должен стоит игровой компьютер, никогда не прекратятся. Возможно, если Дженсен Хуанг продолжит повышать цены на графические чипы, на игровые приставки перейдут десятки миллионов геймеров, что в значительной степени осложнит восстановление рынка настольных компьютеров. Пока же технология ИИ позволяет NVIDIA неплохо себя чувствовать, игнорируя критическое падение продаж видеокарт. Инсайдеры сообщают, что дно будет достигнуто по итогам 2 квартала 2023 года. Предполагается, что уже во второй половине года положение улучшится, ну а пока инсайдеры делятся удручающими фактами.

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Как стало известно, за последнюю неделю мая на eBay удалось продать всего одну GeForce RTX 4060 Ti и ни одной Radeon RX 7600. Повторимся, что у красных есть рынок игровых приставок, а у зелёных ИИ, а в итоге обе полупроводниковые компании не нервничают и планируют переждать затишье на рынке. Производство некоторых графических чипов прошлого поколения уже остановлено, а в результате Дженсен Хуанг и Лиза Су хотят добиться дефицита, но не желают скидывать рекомендованные цены. Словом, дела складываются не лучшим образом, ну а на дворе лето. Кто-то отправляется на море, тогда как другие окучивают приусадебный участок на даче. Чем бы вы не занимались, остаётся много времени на развлечения. Ну а поскольку во время отдыха можно поиграть за компьютером, то сегодня мы займёмся виртуальной сборкой перспективной системы.

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Обойдёмся без дорогих комплектующих, поскольку деньги пригодятся на отдых, ну а на сдачу можно собрать систему на базе Ryzen 7 5700X. Это довольно интересный 8-ядерный камень, который получил заниженные тактовые частоты, но способен справляться с любыми задачами и покажет себя с лучшей стороны в самых сложных сценариях. Архитектура Zen 3 сделает своё дело, ну а в итоге процессор можно назвать игровым. Важно учитывать, что он не подходит для ультимативной сборки под 4К, поскольку не вытянет видеокарты за 100 тысяч рублей и дороже, ну а мы ничего подобного не планировали, поэтому в нашем случае быстродействия Ryzen 7 5700X даже больше, чем достаточно.

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Можно было бы взять процессор попроще, но запас в несколько дополнительных ядер даст вам как минимум год форы, а значит жизненный цикл компьютера окажется дольше. Некоторые эксперты рекомендуют по такой камень взять материнскую плату за 20 тысяч рублей, а после попытаться подтянуть его тактовые частоты за счёт разгона. Нам кажется, что это глупая затея, ведь за 30 тысяч у AMD есть прокачанные процессоры, а разгон не принесёт вам желаемых результатов. Можно было бы купить бюджетную плату, но сегодня мы предлагаем остановиться на ASRock B550M-HDV. Она построена на чипсете В550, что открывает доступ к интерфейсу PCIe 4.0. За счёт этого вы сможете через несколько лет увеличить скорость твердотельного накопителя в 2 раза, ну а пока это просто потенциал, который может раскрыться в будущем. Назвать такую материнскую плату мощной мы бы не стали, но система получится недорогой, энергоэффективной и исключает разгон. Именно поэтому ASRock B550M-HDV пусть и не порадует энтузиастов, но неплохо справится со своими задачами.

Традиционно берём 2 модуля памяти Kingston Fury Beast общим объёмом 16 Гб. Этого достаточно для того, чтобы не испытывать недостаток в оперативной памяти, ну а продукт отличается высоким качеством и гарантией до 10 лет. Пожалуй, вы скорее захотите выбросить вашу ОЗУ, чем она выйдет из строя. В интернете есть примеры разгона Kingston Fury Beast, но результаты нельзя назвать выдающимися. Остановимся на том, что данная ОЗУ полностью отвечает нашим требованиям, а остальное не так важно.

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Брать видеокарты NVIDIA мы вам не рекомендуем, поскольку они имеют не лучшее соотношение между ценой и производительностью, а вот Radeon RX 6650 XT смотрится намного интереснее. Она предлагает приличную скорость и сочетает невысокие требования к питанию с разумной ценой. Видеокарта тянет все игры на самых высоких графических настройках в 1080р, ну а при включении технологии масштабирования способна запускать новинки даже в 2К. Во второй половине 2023 года выйдет более перспективная FSR 3.0, но и без этого Radeon RX 6650 XT предлагает достаточно мощности для любых задач. Если вы изначально готовы снижать настройки до средневысоких, то можно и вовсе обойтись без масштабирования, ну а популярные онлайн-игры видеокарта легко тянет в 4К.

Есть несколько SSD, которые позволяют сэкономить пару тысяч рублей, но сегодня мы остановимся на Samsung 970 EVO Plus. Всё дело в том, что разница в пару тысяч рублей не такая критичная, а между тем выбранный твердотельный накопитель имеет высокие показатели перезаписи данных. Проще говоря, если даже вы используете SSD для работы, то сможете пользоваться им несколько лет. Ну а в обычных сценариях твердотельный накопитель Samsung способен проработать до 20 лет. Это не рекорд, поскольку дорогие решения имеют более длительный жизненный цикл, но даже этого вам будет достаточно для стабильной работы на многие годы. Полагаем, что брать меньше 2 Тб сегодня уже глупо, ведь размер игр постоянно растёт, а фильмы в разрешении 2К занимают десятки гигабайт. Скорость приятно порадует самых требовательных энтузиастов, ну а мы писали выше о том, что это не предел, а значит со временем и этот параметр можно улучшить.

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Наша система могла бы обойтись блоком питания на 500 Вт, но мы предлагаем взять что-то мощнее. Вдруг вам захочется усилить быстродействие видеокарты, ну а мощности в блоке питания уже не хватит. DeepCool DE600 V2 не отличается доступом к высоким технологиям энергосбережения, но предложит честные 600 Вт, тихую работу и запас мощности. Он качественный и за счёт того, что не будет перегружен, сможет работать у вас много лет, не доставляя никаких проблем.

Поскольку все наши комплектующие энергоэффективные, то можно собрать не только довольно мощную, но и компактную систему. В этом случае есть только одна проблема, ведь большая часть корпусов имеет откровенно плохую компоновку, а значит процессор и видеокарта будут горячее, чем нам бы хотелось. Корпус AeroCool CS-107 v2 Black хорош не только наличием правильной внутренней конструкции, но и уже включает три вентилятора. На задней стенке гигантский кулер обеспечит приток воздуха, а два кулера впереди неплохо справляются с отводом горячего воздуха. В результате компьютер окажется быстрым, тихим, а вы сможете не переживать о том, что он перегреется. Не забывайте время от времени открывать крышку и убирать пыль. Практика показывает, что в проветриваемых корпусах скапливается больше пыли, чем в наглухо закрытых. Недостатки есть везде, но своевременное обслуживание позволит решить проблему минимальными усилиями. Если сложить все комплектующие, то получится 81 тысяча рублей. Многие эксперты рассказывают нам сказки о том, что купить игровой перспективный компьютер за 1000 долларов уже невозможно. Что же, сегодня мы доказали, что умники ошибаются, ведь система будет работать у вас 3-4 года, позволяя запускать любые игры в 1080р.