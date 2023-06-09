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Геймеры перестали покупать видеокарты – в последний раз спрос был таким низким 18 лет назад
Информация предоставлена аналитиками Peddie Research
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Представьте себе ситуацию, что вы занимаете монопольную позицию по производству кофе в том или ином регионе. Какое-то время вы получали довольно неплохую прибыль, но деньги сделали своё дело, а в итоге возникло желание воспользоваться преимуществами лидера рынка. Конкуренты забились в угол и не проявляют активности, а значит пришла пора повышать цены. Какое-то время вам удавалось зарабатывать в разы больше на пике потребления кофе, но в итоге потенциальные покупатели начали активно переходить на чай или же начали пить травяные отвары. Словом, ситуация вполне закономерная, а примерно в таком положении находится сегодня руководство NVIDIA. Дженсен Хуанг в 2021 году увеличил маржу в несколько раз за счёт майнеров, но переоценил важность видеокарт, а в итоге столкнулся с критическим падением спроса за всю историю. Любопытной информацией поделились аналитики Peddie Research (JPR). 

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Сообщается, что в первом квартале 2023 года розничные продавцы и производители ПК не смогли продать ожидаемые объёмы полупроводников, значительно увеличив запасы на складах. Спрос на настольную графику рухнул, откативших до минимума за 18 лет. Если вы полагали, что это мелочи, то всё не так, ведь тогда рынок графических чипов ещё только формировался, внедрялись новые технологии, тогда как сегодня перед нами зрелая отрасль со своими правилами и особенностями ведения бизнеса. По данным JPR, продажи графических чипов для настольных ПК в первом квартале сократились до 6.3 миллиона единиц, что соответствует падению на 12.6% по сравнению с предыдущим годом и на 38.2% меньше, чем было в 1 квартале 2022 года. Джон Педди, основатель и президент JPR, отметил, что спад на рынке ПК из-за опасений по поводу инфляции и увольнений повлиял на поставки. Покупатели также не спешили раскупать новинки последнего поколения. Ожидается, что продажи начнут расти, но не раньше третьего квартала. Второй квартал традиционно характеризуется спадом, но никто не предполагал, что всё будет так плохо. 

Несмотря ни на что, NVIDIA по-прежнему доминирует на рынке видеокарт для настольных ПК с долей рынка в 84%. Однако компания достигла худшего результата за многие годы, поставив около 5.29 миллиона дискретных графических процессоров. AMD занимает второе место с долей рынка в 12% и умудрилась отгрузить 0.76 миллиона видеокарт. Между тем Intel продолжала увеличивать долю своих дискретных графических чипов серии Arc Alchemist и теперь контролирует 4% рынка. В первом квартале компания поставила на рынок около 250 000 графических чипов, не добившись значимых результатов. Аналитики JPR отмечают, что первый квартал 2023 года стал заложником последствий избыточного предложения на рынке видеокарт, вызванных несоответствиями в цепочке поставок и заказами в эпоху пандемии. Однако вторая половина 2023 года обещает быть более успешной. AMD сообщает о постепенном росте продаж графических процессоров серий Radeon RX 6000 и Radeon RX 7000. NVIDIA, в свою очередь, выпустила свою первую относительно недорогую видеокарту GeForce RTX 4060 Ti, а в будущем порадует геймеров менее дорогой GeForce RTX 4060. 

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Аналитики уверены, что во втором полугодии рынок восстановится, хотя многие эксперты не видят к этому никаких предпосылок. Вторичный рынок переполнен, новинки последнего поколения стоят дорого, а роста производительности нет. GeForce RTX 4060 Ti слегка быстрее аналогичного продукта прошлого поколения, ну а Radeon RX 7600 и вовсе предложила нулевой прирост скорости в новом поколении. При этом даже если продажи не начнут увеличиваться, надеяться на скидки не приходится. Проблема в том, что NVIDIA получает сверхприбыли от продажи высокопроизводительных решений для обучения ИИ, тогда как AMD наращивает доходы за счёт отгрузки чипов для игровых приставок. Обе компании не против увеличить продажи дискретных видеокарт, но пока сделать этого не представляется возможным, могут позволить себе сокращение производства. В итоге геймеры находятся в заложниках у высоких цен, а переход на приставку – это крайне сомнительный выход. Игры там намного дороже, а каждая проданная консоль лишь увеличивает доходы тётушки Су. 

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#видеокарты #статистика
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