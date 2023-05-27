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Самая бюджетная геймерская сборка мая 2023 для ультимативных настроек графики в 4К всего за 370 000р

Это одна из самых мощных сборок, включающая всё необходимое для запуска любых игр в 4К и обладающая огромным потенциалом
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Старожилы нашего сайта любят вспоминать времена, когда можно было при помощи разгона получить приличный буст, значительно усилив производительность компьютера. Многие констатируют, что разгон мёртв, ведь любые попытки выжать из процессора пару сотен мегагерц оборачиваются гигантскими затратами. Что же, так и есть, а значит обычному геймеру всё это уже не интересно. Массовый потребитель больше не видит смысла в бесполезных действиях, хотя современное поколение слишком лениво, чтобы заходить в BIOS, или даже помнить о том, как вообще это сделать.

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Словом, сегодня мы соберём компьютер не для всех. Некоторые любители виртуальных сборок навешивают на систему какие-то нереалистичные детали, получая настоящего монстра за 500 тысяч рублей. Давайте обойдёмся без жертв, ведь всё это несерьёзно и не приносит никакой реальной пользы. Сосредоточимся на действительно прокачанном железе, но обойдёмся без переплаты, пытаясь собрать максимально крутой компьютер, разгонный потенциал которого невероятно высок. Важная ремарка: потенциал появится только в правильных руках, ведь попытка найти правильные тайминги пусть и не так сложна, как кажется неопытным пользователям, но требует усердия и времени. 

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Начнём с процессора, ведь именно он определяет общий потенциал сборки и в конечном итоге способен ограничить теоретическую мощность системы. Нам кажется, что Core i9-13900KF отлично вписывается в наши задачи, поскольку обладает не только высокой производительностью, но и неплохо разгоняется. Да, есть и более скоростные камни, но в Ситилинк мы найти Ryzen 7 7800X3D не смогли, а в итоге разница по скорости за счёт разгона будет несущественной. Core i9-13900KF получил базовую тактовую частоту 5.8 ГГц, но это только на одном ядре, тогда как все 8 ядер способны достигать пикового значения в 5.5 ГГц. Если вам повезёт, то процессор окажется удачным, но это большая лотерея, поэтому рекомендуем вам запастись хорошей системой охлаждения. Купите DeepCool LE500. Это классическая СЖО, которая способна справиться даже с таким горячим процессором и в большинстве задач будет вести себя тихо, обеспечивая максимальную эффективность. Разогнать одно ядро до 6 ГГц у вас точно получится, а вот все 8 до 6 ГГц – это дело случая. Мы не исключаем такого варианта, поэтому дерзайте, ведь Core i9-13900KF в таком виде прибавит до 15%, что позволит играючи обходить самых скоростных конкурентов из красного лагеря.

Мощному процессору – мощную материнскую плату. GIGABYTE Z790 AORUS ELITE AX идеально вписывается в наши требования. Важно понимать, что мы собираем игровой компьютер для энтузиаста, который не против изучить потенциал своей системы, но не планирует закупаться жидким азотом и гонять железо в хвост и в гриву. Именно поэтому мы ограничимся просто качественной системой питания. Можно и дороже, но в нашем случает в чём-то подобном нет смысла. Материнская плата поддерживает интерфейс PCIe 5.0, а также включает сразу 4 слота под твердотельные накопители форм-фактора М.2. Это больше, чем нам нужно, поэтому будем считать, что перед нами нераскрытый потенциал, что может и не пригодиться, но звучит приятно.

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Если разгон процессора сопровождается простым повышением тактовой частоты с тестированием работоспособности системы в синтетических приложениях, то попытка увеличить потенциал оперативной памяти приводит неопытных пользователей в ступор. Современная ОЗУ имеет несколько параметров, а мы не уверены, что потенциальный покупатель захочет во всё это вникать. Если у вас нет времени или желания, не беда, ведь мы уже включили в комплект довольно быструю оперативную память. Фактически, вам нужно только заглянуть в BIOS, где выбрать оптимальные настройки. Хорошо бы наш комплект Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB как следует разогнать, поработав над таймингами, но базовые 6200 МГц говорят о многом и способны вытянуть даже самую прокачанную систему. 

Если уж брать видеокарту, то только GeForce RTX 4090. Согласитесь, что действительно мощный компьютер нуждается в самом скоростном графическом чипе, ну а компромиссы здесь ни к чему. За 160 тысяч мы обнаружили действительно неплохую модель от GIGABYTE. Сама по себе видеокарта не обладает разгонным потенциалом, но выжить пару процентов у вас точно получится. Если вы уверены в своих силах, покупайте ещё одну систему жидкостного охлаждения, но на этот раз для видеокарты. Учите, что это уничтожит гарантию, поэтому мы делать подобные действия не советуем. Полагаем, что потенциал GeForce RTX 4090 достаточен для любых задач, а в нашей системе видеокарта будет чувствовать себя просто отлично, не упираясь в процессор и не имея любых других ограничений. 

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А вот с твердотельными накопителями придётся как следует помучаться. Давайте сделаем всё максимально надёжно, поэтому предлагаем взять в качестве системного SSD накопитель Samsung 980 PRO. Он обладает невероятными скоростными показателями и имеет ёмкость в 500 Гб. Для операционной системы и любых других программ этого будет даже больше, чем достаточно, поэтому острая нехватка пространства на диске у вас точно не возникнет. В качестве игрового предлагаем взять Kingston Fury Renegad. Твердотельный накопитель имеет максимальные скоростные показатели для интерфейса PCIe 4.0, а значит будет работать чрезвычайно быстро. Не забудьте подключить интернет на 1 Гбит/с, что откроет вам доступ к скоростной загрузке из торрентов, ну а установку игр доверьте своему SSD. Обработка данных будет происходить так быстро, как это только возможно, ну а ёмкость составляет 2 Тб. Даже с учётом тенденции к увеличению размера новых игр, этого вам хватит на очень много лет. Ну а все важные файлы храните на жёстком диске WD Ultrastar. Домашнее видео, коллекция фильмов и сериалов, а также любые файлы поместятся внутрь HDD, ёмкость которого составляет 18 Тб. В данном случае покупку считаем оправданной и не причисляем к излишествам, ведь нужно же где-то хранить весь мусор, который копится с годами.

Ну а поскольку мы не просто собрали мощную систему, но и планируем заняться разгоном, то будет уместно взять блок питания Thermaltake Toughpower iRGB Plus. Это не самое дорогое, что есть в продаже, но даже этого достаточно, а в целом у вас останется потенциал для роста в следующем поколении. 1200 Вт и поддержка сертификата 80 PLUS PLATINUM говорит о многом, а мы советуем на блоке питания не экономить. Кто знает, насколько мощными будут флагманы NVIDIA в следующем поколении, ну а у вас уже есть всё необходимое. Предупреждён – значит вооружён.

Очень часто геймеры дотошно выбирают видеокарты, процессоры и системы охлаждения, но забывают о том, что всё это должно стоять в правильном системном блоке. Мы предлагаем взять Cooler Master HAF500, который отличается от большинства конкурентов тем, что там уже есть встроенные вентиляторы для забора и отвода воздуха. Удивительно, но многие просто не осознают, что горячий процессор не может томиться в крошечном корпусе, а большинство и вовсе игнорирует проблему отвода тепла. Здесь всё это уже решено, ну а доступ к интерфейсам ввода/вывода позволяет сделать работу с компьютером удобной. Есть красочная подсветка, а кулеры стоят на следующих местах: впереди 2 по 200-мм, внизу 1 на 120-мм и сзади 1 на 120-мм. Теоретически, температурные характеристики внутри блока можно улучшить за счёт дополнительных кулеров, но мы полагаем, что и штатных будет достаточно. Итоговая стоимость нашей системы равна 370 тысячам рублей. Это далеко не рекорд, но мы ставили перед собой задачу собрать максимально быстрый игровой компьютер под разгон, который не будет иметь ничего лишнего. При этом останется потенциал для роста в последующих поколениях. Похоже, задача выполнена на отлично.

P.S. Обилие комплектующих с подсветкой это скорее вынужденная мера, поскольку производители ставят красивые огоньки буквально везде. Если вы не любите подсветку, отключайте её, как делает автор данного материала. 

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