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Геймерская сборка за 65 000р для 2К – получаем всё и сразу со скидками на GeForce RTX 3060 Ti

Видеокарта GeForce RTX 3060 Ti действительно подешевела, но это не единственный вариант, ведь есть не менее быстрая Radeon RX 6650 XT
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Многие из наших читателей слышали о том, что уже на следующей неделе в продажу поступит видеокарта GeForce RTX 4060 Ti. На самом деле одновременно состоится релиз не менее перспективной Radeon RX 7600 XT, но Лиза Су продолжает держать на балансе маркетологов, которые занимаются чем угодно, кроме своих прямых обязанностей. Так, рейтинг ожидания Radeon RX 7600 XT стремительно приближается к нулю, а значит продажи будут низкими вне зависимости о того, насколько хорошей окажется видеокарта. Похоже, до тех пор, пока Лиза Су не решит нанять нормальных маркетологов, дела так и будут идти туго. Ну а о GeForce RTX 4060 Ti можно услышать из каждого утюга. 

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Первые тесты доказали, что NVIDIA сделала ставку на технологии. Так, с использованием DLSS 3.0 разрыв между поколениями превышает 30%, тогда как без умного масштабирования старая GeForce RTX 3060 Ti всего на 10% медленнее. Кто-то уже назвал GeForce RTX 4060 Ti провалом, но в данном случае вы должны понимать, что новый графический чип на слуху, а значит его всё равно будут покупать. Пожалуй, главная причина, которая говорит в пользу GeForce RTX 4060 Ti, заключается в том, что NVIDIA смогла предложить цену на уровне прошлого поколения. Нет никаких сомнений, что менять GeForce RTX 3060 Ti на новинку 2023 году не рекомендуется, ну а мы займёмся созданием перспективной сборки, которая подходит как для графического чипа прошлого поколения, так и идеально вписывается в требования перспективной GeForce RTX 4060 Ti.

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Пожалуй, если у вас нет планов разгонять процессор, то мы рекомендуем остановиться на Ryzen 5 5500. Камень стоит всего 8 420 рублей и может предложить производительность, достаточную для наших задач. Вы получаете 6 ядер и архитектуру Zen 3, а значит сможете рассчитывать на высокие показатели именно в играх, где Ryzen 5 5500 раскроется в полную силу. Тактовая частота низкая, но такова плата за экономию. В продаже есть процессоры, у которых этот параметр ощутимо выше, но сборка на их основе окажется в 3 раза дороже. 

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Ну а поскольку выбранный нами процессор не предъявляет повышенных требований к железу, то мы рекомендуем поставить его на материнскую плату ASUS PRIME B450M-K II. Продукт основан на чипсете В450, а значит выглядит немного устаревшим на фоне новинок последних лет. Согласимся, что было бы неплохо взять материнскую плату на чипсете В550, но в таком случае вы сразу же заплатите на 4 тысяч рублей дороже, не получив никаких преимуществ. Поясняем: ключевые различия между данными продуктами заключаются в поддержке интерфейса PCIe 4.0. Теоретически, это открывает широкие возможности по установке скоростных твердотельных накопителей. Вот только теория и практика снова не совпадают. Оказывается, что современные игры и программное обеспечение просто не готово к таким скоростям, поэтому даже потенциал PCIe 3.0 будет осваиваться ещё как минимум 4-5 лет. Поскольку разгонять мы с вами ничего не намерены, то считаем материнскую плату ASUS PRIME B450M-K II оптимальным решением. Она небольшая и впишется в корпус, который мы подобрали.

Почти ко всем сборкам до 100 000 рублей мы рекомендуем покупать оперативную память Kingston Fury Beast. Не то, чтобы эта линейка была быстрой или дешёвой. На самом деле перед нами золотая середина, отличающаяся нормальной стоимостью и высоким качеством. При желании, на других материнских платах можно опробовать разгон, но в данном случае мы констатируем, что 16 Гб для игровой системы достаточно. 

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Как мы уже писали выше, твердотельные накопители значительно превосходят возможности современных игр. Брать SSD производства Samsung мы не рекомендуем, поскольку там нет ничего, что действительно выделяло бы подобную продукцию на фоне конкурентов (кроме высокой стоимости). В данном сегменте обратите внимание на Kingston NV2. Это очень интересный продукт, который не только быстрый, но и надёжный. Если вы не планируете перезаписывать 1 Тб в сутки, а намерены использовать потенциал SSD в штатном режиме, за твердотельный накопитель выйдет из строя не раньше, чем через 20 лет. Скорее всего, вы предпочтёте выкинуть ваш Kingston NV2 намного раньше, ведь на рынке появятся более технологичные модели. Что до объёма в 1 Тб, то считаем выбор оправданным. Запишите несколько игр, домашнее видео, фотографии и многое другое, а в итоге у вас останется ещё свободное пространство для манёвра.

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Как вы уже поняли, в качестве видеокарты мы предлагаем присмотреться к GeForce RTX 3060 Ti. Что любопытно, она подешевела на 5 тысяч рублей ещё до того, как в продажу поступила GeForce RTX 4060 Ti. Нам кажется, что больше скидок не будет, но вы вольны немного подождать. Кто знает, как всё обернётся на самом деле. GeForce RTX 3060 Ti неплохо подходит для тех, кто собирается играть в игры в разрешении 2К. На картинку с максимальным качеством графики надеяться не стоит, но это лучшее, что может предложить NVIDIA в настоящее время. А вот у AMD есть любопытное предложение в виде Radeon RX 6650 XT. Начнём с того, что эта видеокарта дешевле, но будет генерировать аналогичное количество кадров в секунду на процессоре Ryzen 5 5500. Трассировка лучей с GeForce RTX 3060 Ti выглядит более убедительно, но экономные геймеры найдут определённые преимущества в Radeon RX 6650 XT. Возможно, для кого-то добавить 5500 рублей к сборке – это небольшая проблема, но есть и те, для кого переплата является непозволительной роскошью. Ну а поскольку разницы в быстродействии всё равно нет, то и смысла платить больше тоже нет. 

У автора данного компьютера стоит блок питания Chieftec на 800 Вт, но в данном случае такая мощность обоснована требования системы. А вот сборка на процессоре Ryzen 5 5500 с видеокартой GeForce RTX 3060 Ti не предполагает выхода за пределы 600 Вт. На самом деле даже 550 Вт будет достаточно, но мы возьмём немного больше. Эксперты уверяют, что всегда нужно ориентироваться на небольшой запас, что позволит продлить жизненный цикл оборудования. Chieftec Element с поддержкой сертификата 80 PLUS Bronze отлично впишется в нашу сборку, а стоимость подобного блока питания ниже, чем у более именитых конкурентов. 

Изначально мы хотели порекомендовать вам скучный корпус за 3000 рублей, но в последний момент решили порадовать наших читателей ярким 1STPLAYER FIREBASE X2. Дело в том, что мы собрали энергоэффективную систему в форм-факторе mATX и типоразмере Mini-Tower. Это значит, что необязательно прятать системный блок под стол, ведь он небольшой и неплохо впишется в дизайн рабочего места на вашем столе. Кроме того, мы ориентировались на количество установленных вентиляторов. Многие пользователи покупают системные блоки, но забывают поставить туда несколько вытяжных кулеров, которые будут отводить горячий воздух. В нашем случае вы получаете всё и сразу: большой вентилятор на 120-мм на задней панели и сразу 3 таких же кулера на передней панели. Присутствует красочная подсветка. Любая из указанных выше видеокарт легко впишется в системный блок, а с установкой других комплектующих и вовсе не будет проблем. Итоговая сумма стартует с 65 тысяч рублей с видеокартой Radeon RX 6650 XT. Если вы решите взять GeForce RTX 3060 Ti, то ориентируйтесь на 70 тысяч рублей. Как видите, мы уложились в 800 долларов, но смогли собрать перспективную игровую систему для любых игр в разрешении 2К. 

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видеокарты процессоры оптимальные ценовые предложения geforce rtx 3060 ti сборка пк radeon rx 6650 xt
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