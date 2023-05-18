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GeForce RTX 4060 Ti получит разочаровывающую производительность и слегка обойдёт GeForce RTX 3070
NVIDIA пытается экономить, ну а прирост между поколениями окажется незначительным, полагают в 3DCenter
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На календаре уже середина мая 2023 года, а Intel так и не смогла стать третьим игроком на рынке настольных графических процессоров. Сложно сказать, что помешало такой большой компании сделать такой маленький шаг. На самом деле никто от синих каких-то прорывов не ожидал. Предполагалось, что вначале в продажу поступят видеокарты среднего и средневысокого ценового сегмента, при этом аналитики были уверены, что Intel попытается оттянуть на себя часть рынка за счёт выгодных предложений. Например, видеокарты могли комплектоваться процессорами, а на оба продукта должна была идти значительная скидка. Увы, ничего этого не случилось, а продажи процессоров от Intel остаются нишевыми. Неясно, решится ли компания совершить следующий ход, но пока большую часть рынка занимает NVIDIA, тогда как крохотная доля остаётся за AMD. Что любопытно, в Германии ситуация иная. 

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По данным крупного ритейлера Mindfactory, красные пусть и не имеют большого отрыва от зелёных, но находятся на первом месте, умудряясь продавать больше видеокарт. Из интересных деталей стоит отметить лидирующую позицию GeForce RTX 4070, которая стала самой продаваемой видеокартой в немецкой торговой сети. На втором месте Radeon RX 6700 XT, ну а первая шестёрка буквально дышит друг другу в спины, а высоким спросом пользуется не только GeForce RTX 4070 Ti, но и Radeon RX 6950 XT. Аналитики отмечают, что успех отдельных графических чипов связан с распродажами, а стратегия AMD предполагает скидки и низкую маржу, что делает продукцию красных привлекательной. Несмотря на это фиксируется замедление продаж, что связано с выходом нескольких видеокарт нового поколения. Прежде всего геймеры замерли в ожидании GeForce RTX 4060 Ti. До релиза осталось совсем немного, ведь старт намечен на 24 мая, ну а инсайдеры полагают, что геймеры получат выбор между двумя различными моделями. 

В первом случае речь о стандартной GeForce RTX 4060 Ti, которая получит 128-битную шину и 8 Гб видеопамяти. Такой шаг называют настоящим топтанием на месте, поскольку уже сегодня в некоторых играх 8 Гб памяти может не хватить для выкручивания настроек графики на максимум. Ну а тем, кто хочет больше, придётся потратиться, ведь в продажу также поступит модель с 16 Гб видеопамяти. Предполагается, что она будет основана на другом графическом чипе (AD106-351 вместо AD106-350), а также получит доступ к расширенному теплопакету 165 Вт. Насколько быстрее окажется вторая версия, нам неизвестно, но инсайдеры уверены, что 24 мая в продажу поступит только GeForce RTX 4060 Ti с 8 Гб видеопамяти. Тогда как прокачанная версия будет доступна спустя месяц. Что до цены, то в первом случае стоимость зафиксируется на отметке 400 долларов, тогда как вторая стартует с 500 вечнозелёных. 

Вопрос с ценой довольно сложный, поскольку уже какое-то время ходят слухи о намерении NVIDIA скинуть 100 долларов на GeForce RTX 4070. Продажи этой видеокарты признаны неудовлетворительными, а в результате Дженсен Хуанг даже решил приостановить на несколько месяцев производство и отгрузку партнёрам. Таким нехитрым образом зелёные пытаются оттянуть неизбежное, но нас интересуют не только цены, но и быстродействие. А вот по этому поводу пока точных данных нет. Судя по всему, тестирование проходит в строжайшей секретности, поскольку в прессе нет ни одного игрового или синтетического бенчмарка, позволяющего сделать те или иные выводы. В результате инсайдеры из 3DCenter провели мозговой штурм и решили, что GeForce RTX 4060 Ti (версия за 400 долларов с 8 Гб видеопамяти) окажется примерно равна или немного медленнее GeForce RTX 3070. В целом, на страницах 3DCenter приводится целый ворох комментариев на эту тему, но суть сводится к тому, что даже видеокарты с заводским разгоном не могут претендовать на производительность, равную с GeForce RTX 3070 Ti. Похоже, эта ниша окажется занята до тех пор, пока в продажу не поступит более мощная GeForce RTX 4060 Ti с 16 Гб видеопамяти.  

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Стоит понимать, что перед нами теоретическая оценка, вот только аналогичное мнение высказывают и многие другие эксперты. Получается, что прирост быстродействия между поколениями окажется даже меньше 20%, а значит никакого проку от GeForce RTX 4060 Ti геймерам нет. GeForce RTX 3060 Ti на этом фоне смотрится не так уж и плохо, но продаётся с большими скидками. Напомним, не так давно стало известно, что NVIDIA выводит с рынка старый графический чип, пытаясь распродать большую часть видеокарт до релиза GeForce RTX 4060 Ti. 

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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4060 ti
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Владимир Дранников
09:58
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salexa
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Дмитрий
09:51
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GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ будет на 100 долларов дороже 8-гиговой версии — инсайдер
Chаto-B00t
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kurar73
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