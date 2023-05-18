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GeForce RTX 4060 Ti всего на 10% быстрее GeForce RTX 3060 Ti – почему мы не советуем ждать новинку
NVIDIA официально анонсировала сразу 3 новинки, пытаясь обмануть геймеров высокими показателями с использованием технологии масштабирования
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Начнём с того, что геймеры уже устали ждать, когда производители выпустят новое поколение видеокарт до 400 долларов. Казалось, что NVIDIA будет тянуть вечно, тогда как AMD и вовсе впала в спячку. Лиза Су настойчиво вытесняет Intel с рынка серверных процессоров и совершенно забыла о том, что рынок пользовательской графики почти полностью перешёл в руки Дженсена Хуанга. Ну а с последствиями принятых решений вы уже могли познакомиться, когда заглядывали в компьютерные магазины. Видеокарты дорогие, а скидок не было достаточно давно. Похоже, дело сдвинулось с мёртвой точки, ведь стоимость графических чипов среднего ценового сегмента пошла вниз. Вот только вы должны осознавать, что случилось это не потому, что NVIDIA такая щедрая, и даже не из-за того, что через несколько дней стартуют продажи GeForce RTX 4060 Ti. На самом деле всё проще, ведь геймеры перестали покупать видеокарты, а в итоге зелёным пришлось пойти на уступки. Скидки заметны, а сегодня вы можете увидеть их даже в российской рознице. Учтите, что курс рубля просел, а в переводе на доллары перед нами лучшие предложения за несколько лет. 

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Ну а пока вы раздумываете, мы хотим вас порадовать, ведь сегодня NVIDIA анонсировала сразу три графически чипа среднего ценового сегмента. Это: GeForce RTX 4060 Ti@16 Гб за 499 долларов, GeForce RTX 4060 Ti@8 Гб за 399 долларов и GeForce RTX 4060, стоимость которой пока не названа. Ознакомиться с официальными характеристиками вы можете самостоятельно, ну а мы обратим ваше внимание на официальные тесты. Как видите, на каждом слайде есть тесты с использованием технологии масштабирования DLSS 3.0, а также чистые результаты. Мы крайне не советуем вам знакомиться с первыми, поскольку они представляют собой прямой обман геймеров и нацелены на тех, кто не привык вчитываться в важную информацию. Ну а тесты без масштабирования заставляют задуматься. Как видите, реальная разница между GeForce RTX 4060 Ti и GeForce RTX 3060 Ti составляет 10%, а значит на старых компьютерах вы увидите примерно аналогичное количество кадров в секунду (на каждом слайде слева есть указатели).

Очевидный обман, но народу нравится, а значит успех GeForce RTX 4060 Ti гарантирован. Ну а мы с вами посмотрим на несколько видеокарт прошлого поколения в российской рознице. Как видите, за GeForce RTX 3060 Ti просят 35 тысяч рублей, что в переводе на доллары равняется 437 мёртвым президентам. Это близко к рекомендованной стоимости, ну а учитывая, что российский рынок предполагает начисление НДС и других взносов, то нет никаких сомнений, что предложение крайне выгодное. Поскольку GeForce RTX 4060 Ti будет всего на 10% быстрее, ждать её появления мы не рекомендуем, тем более, что производство GeForce RTX 3060 Ti уже остановлено.

За GeForce RTX 3060 и вовсе просят 26 тысяч рублей. Обратите внимание, ведь в данном случае мы предлагаем вам присмотреться к самой медленной версии, получившей 8 Гб видеопамяти. В сети достаточно тестов, доказывающих перспективность подобного приобретения с учётом того, что вы встретите выгодное предложение. Что же, сегодня именно тот случай, а значит GeForce RTX 3060 имеет все шансы стать популярной. За 31 тысячу вы можете купить полноценную версию, получившую 12 Гб видеопамяти и шину на 192-бита. В этом случае вы можете рассчитывать на прибавку до 10% к количеству кадров в секунду. Скорее всего, новая GeForce RTX 4060 будет стоить около 340 долларов, поэтому мы не можем говорить о том, что GeForce RTX 3060 за 390 долларов действительно является выгодным предложением. Не исключено, что к середине лета стоимость GeForce RTX 3060 опустится, но когда именно это случится, мы не знаем. 

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А вот GeForce RTX 3050 за те же 25 тысяч рублей кажется весьма сомнительным предложением. Дело в том, что версия GeForce RTX 3060 на 8 Гб видеопамяти ощутимо быстрее, а значит мы рекомендуем вам обратить внимание на старший графический чип. Если вы собираетесь подождать, обязательно изучите тесты ещё один раз. Мы полагаем, что выгоды от сидения в ожидании скидок окажутся минимальными. Ну и никто не гарантирует, что цены не пойдут вверх, если рубль опять начнёт падать. Будем надеяться, что российская валюта справится с санкционным давлением, ведь за последние месяцы курс просел на 20%.

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#видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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