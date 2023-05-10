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Ещё 20 лет назад бытовало мнение, согласно которому перспективный системный блок должен стоить 1000 долларов. Признаться, автор данного материала никогда не мог вписаться в данное требование. Постоянно выходило дороже. Вначале хотелось взять более мощный процессор, который можно разогнать. К нему приходилось покупать качественную материнскую плату, а там в дело шла игровая видеокарта. При этом глаз постоянно косил на жёсткие диски большого объёма и прокачанный корпус.

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Словом, правила существуют для того, чтобы их нарушать, но сегодня мы попробуем не только собрать перспективный игровой компьютер, но доказать вам, что есть реальная возможность сэкономить. Давайте представим, что у вас нет 1000 долларов. Для работающего человека потратить такую сумму раз в 3 года – это не проблема. Если вы готовы на жертвы, милости просим в наш материал, где есть сборка за 75 тысяч рублей. Там вас ждёт всё то, о чём вы только могли мечтать (почти), ну а в данном случае уделим внимание компьютеру, который затянет всего на 60 тысяч рублей. ПК будет отлично вписываться в требования 1080р, а значит подходит для 80% всех любителей компьютерных игр, поскольку именно столько геймеров имеет дисплеи с народным разрешением (согласно статистике Steam).

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Критики скажут, что можно было бы взять процессор и мощнее, но мы полагаем, что Ryzen 5 5500 прекрасно справится со своими задачами. Так, он имеет приличный запас мощности и вполне подходит для наших задач. Ryzen 5 5500 включает 6 полноценных ядер и создан по архитектуре Zen 3. Это значит, что камень буквально заточен под игры, где покажет себя с лучшей стороны. Возможно, тактовая частота не такая высокая, как нам бы хотелось, но таков удел тех, кто планирует экономить. В данном случае дело не в скорости, а в потенциале, а у Ryzen 5 5500 этого добра достаточно.

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Поскольку мы собираем перспективную, но экономную систему, то было бы глупо покупать дорогую материнскую плату. Брать самый примитивный вариант всё же не стоит, поэтому остановимся на модели производства Gigabyte. Плата создана на основе чипсета А520, а значит не предполагает разгон. Было бы смешно купить процессор за 9 тысяч рублей и взять под него материнскую плату за 10 тысяч, повысив тактовую частоту на пару сотен мегагерц. Данный продукт прекрасно вписывается в нашу сборку, поскольку имеет все современные интерфейсы, включая М.2, предназначенный для установки твердотельных накопителей.

Как вы уже поняли, речи о разгоне быть не может, но это не значит, что нужно купить оперативную память от дядюшки Ляо. Экономия не предполагает, что наши комплектующие окажутся мусором. Kingston Fury Beast немного дороговата, но обладает стабильностью и отличными характеристиками. Кроме того, гарантия равна 120 месяцев, а значит вы ещё долго будете наслаждаться данной оперативной памятью.

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Можно было бы взять твердотельный накопитель для операционной системы и второй жёсткий диск для игр, но мы полагаем, что всё это прошлый век. Купите SSD KINGSPEC NX-1TB. Он имеет ёмкость в 1 Тб и отличается внушительными скоростными показателями. Как видите, чтение достигает 3400 МБ/с, тогда как запись – 3100 МБ/с. Этого даже больше, чем вам потребуется в любых задачах, при этом показатели находятся на максимальном пороговом уровне для нашей материнской платы. Производитель пока ещё не успел завоевать уважение на рынке, а одним из главных минусов называют небольшое количество перезаписи данных в сутки. Подобная информация важна только тогда, когда вы планируете раз в сутки перезаливать 1 Тб. Как показывает практика, пользователи не используют больше 50 Гб в сутки, поэтому жизненный цикл окажется даже больше 20 лет. Ну а главное достоинство этого твердотельного накопителя заключается в правильном соотношении цены, скорости и объёма. Операционная система будет работать очень быстро, а установка игр займёт считанные минуты. И всё это за 4500 рублей.

Поскольку в последние дни курс рубля пошёл вверх, то некоторые комплектующие начали дешеветь. Неясно, сможет ли национальная валюта вернуть потерянные позиции, но за счёт временной передышки мы можем порекомендовать Radeon RX 6650 XT. Видеокарта обладает просто невероятным уровнем быстродействия как для нашей сборки, поэтому вы сможете поставить настройки на максимальные абсолютно во всех новых играх. Продукция NVIDIA в данном случае нам не подходит, поскольку ощутимо уступает как по цене, так и по быстродействию, в чём вы можете убедиться по ссылке. Мы же отметим, что Radeon RX 6650 XT ещё и энергоэффективная, а значит у вас появится возможность реальной экономии на блоке питания.

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Раз уж мы заговорили о блоке питания, то рекомендуем присмотреться к DeepCool PK650. Здесь вас ждут честные 650 Вт, а значит наш компьютер не только получит всё необходимое для стабильной работы, но и будет работать очень тихо. Дело в том, что многие эксперты рекомендуют брать такой блок питания, который не будет у вас трудиться на пределе мощности. К примеру, под Radeon RX 6650 XT подошёл бы и менее мощный блок, ну а DeepCool PK650 создаст такие условия, при которых вам не придётся думать о недостаточном питании, что снизит нагрузку на материнскую плату и сделает сборку тихой.

В целом, чем больше энергоэффективных компонентов, тем лучше, ведь в этом случае у вас не будет проблем с отводом тепла. Ну а поскольку наш компьютер будет тихим и не горячим, то рекомендуем взять Aerocool Cylon Mini. Ваши комплектующие здесь будут чувствовать себя отлично, а в комплекте идёт один 80-мм кулер на задней панели корпуса. Если вы полагаете, что этого окажется недостаточно, то купите несколько дополнительных вентиляторов для передней панели. Они будут заводить воздух в системный блок, что может благотворно сказаться на температурном режиме. Или нет, ведь у нас просто нечему греться. Если посчитать все комплектующие, то выйдет 62 тысячи рублей. Это немного больше, чем мы планировали, но ведь и компьютер получился намного круче, чем можно было предположить. Вы сможете запускать любые игры без опасений поймать слайд-шоу, а при некоторых компромиссах система и вовсе подходит для 2К. Во многих играх можно обойтись без технологии масштабирования и даже опробовать трассировку лучей.