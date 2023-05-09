Есть целых 5 видеокарт, которые мы так или иначе можем порекомендовать тем, кто имеет монитор с разрушением 1080р

Если вы решили купить новый монитор, то не торопитесь делать выводы на основе советов экспертов из интернета. Даже если речь идёт о человеке, которому вы доверяете, всегда нужно думать своей головой. Дело в том, что сегодня в продаже довольно много мониторов с разрешением 2К и 4К, а между тем ни первое ни второе не может претендовать на массовость. Согласимся, что 2К в последние годы пытается себе пробить дорогу, но впереди длинный путь, а геймеры только начали переходить на далеко не новый стандарт.

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А вот народное разрешение более массовое. Если ориентироваться на статистику Steam, то дисплеи с разрешением 1080р и меньше установлены на 77% всех персональных компьютерах любителей компьютерных игр. Данные могут немного отличаться в ту или иную сторону, но суть от этого не меняется, ведь подавляющее большинство спокойно сидит на народном 1080р. Может показаться, что причина в том, что массовый покупатель не разбирается в компьютерах, вот только это не совсем так, ведь мониторы с разрешением 2К и 4К требуют более мощные и дорогие видеокарты. Получается, что, оставаясь на 1080р, вы можете сэкономить денег, при этом настройки графики будут близки к максимальным.

Сегодня мы рассмотрим несколько видеокарт, которые неплохо вписываются в требования народного разрешения. У всех у них есть недостатки, что вполне логично, ведь мы планируем экономить, а не брать графический чип за 160 тысяч рублей. Начнём с GeForce RTX 3060. В 2022 году майнеры перестали скупать эту видеокарту в огромных количествах, что привело к тому, что она стала дешевле и доступна геймерам. Сегодня вы можете купить GeForce RTX 3060 за 29 тысяч рублей, получив доступ к самым требовательным новинкам. И всё же, данное предложение не самое выгодное, хотя и может таким показаться на первый взгляд. Особенность GeForce RTX 3060 состоит в том, что NVIDIA выпустила несколько различных вариантов, ну а в нашем случае речь о модели с 8 Гб видеопамяти и 128-битной шиной. Не то, чтобы такая видеокарта была плоха, но она явно не соответствует своему ценнику.

Именно поэтому мы рекомендуем присмотреться к более мощной версии GeForce RTX 3060. На первый взгляд кажется, что отличия кроются только в системе охлаждения, но это не так. Да, отвод тепла здесь лучше, а в результате ваши уши будут благодарны вам за относительную тишину. Глушить себя и своих родственников большим шумным вентилятором на протяжение месяцев и даже лет – это не лучшая идея. Но это не всё, ведь данная модель GeForce RTX 3060 получила 12 Гб видеопамяти и 192-битную шину. Она максимально близка к эталонному графическому чипу и примерно на 10% быстрее указанной выше видеокарты. Как видите, разница в стоимости есть, но мы категорически против экономии в данном случае, ведь вы не только получаете значительное падение количества кадров в секунду, но и посредственную систему охлаждения со всеми вышеперечисленными последствиями.

Двигаясь ниже по линейке видеокарт NVIDIA, можно заметить GeForce RTX 3050. Теоретически, перед нами вполне бодрый середняк, но практически графический чип слабоват, а в результате уже сегодня вы не сможете рассчитывать на доступ к новым играм на максималках. Если вас это не беспокоит, то к видеокарте всё же стоит присмотреться. Так, GeForce RTX 3050 включает 8 Гб видеопамяти и порадует качественной системой охлаждения. Модель выпущена силами Gigabyte, а значит можно говорить о высокой надёжности. Не исключено, что вам даже удастся немного повысить тактовые частоты, но всё это больше рассчитано на везение и не приносит существенного увеличения производительности.

Если уж экономить, то делать это правильно. Так, за 21 640 рублей в Ситилинк вас поджидает GeForce GTX 1660 Super. Эта видеокарта уже давно потеряла свой лоск, ведь с момента выхода прошло целых 4 года. Несмотря на это она примерно равна по скорости с GeForce RTX 3050. Получается, что вы можете сэкономить 4 тысячи рублей, хотя и здесь не обойтись без компромиссов. Так, более новая видеокарта NVIDIA может предложить доступ трассировке лучей. Не спешите отказываться, ведь вместе с этой технологией вы можете рассчитывать на увеличение количества кадров за счёт масштабирования. Скорее всего, жизненный цикл GeForce RTX 3050 окажется значительно дольше. Да, вам придётся мириться с небольшим размытием картинки, но с более новой видеокартой количество кадров в секунду останется стабильно высоким, тогда как GeForce GTX 1660 Super уже не имеет доступа к технологии масштабирования. Сегодня обе выглядят неплохо, но потенциал GeForce GTX 1660 Super всё же меньше.

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Ну и было бы неверным оставить вас без альтернативных предложений от тётушки Су. Radeon RX 6600 стоит 25 480 рублей и по скорости примерно равна GeForce RTX 3060 с 8 Г видеопамяти. Экономия заметна, но на самом деле в данном случае у видеокарты AMD есть как положительные, так и отрицательные моменты. Начнём с того, что она действительно хорошо справляется с играми, а также имеет низкое энергопотребление. Radeon RX 6600 настоящий рекордсмен, а значит можно ограничиться не самым дорогим блоком питания. При этом нужно помнить, что GeForce RTX 3060 всё же лучше справляется с трассировкой лучей, а значит в этом сценарии покажет отличный результат. Мы предлагаем вам сделать выбор самостоятельно, ведь есть сразу 5 видеокарт, которые так или иначе подходят для требовательных игр в 1080р.