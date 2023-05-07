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Многие геймеры не осознают, что определяющим фактором, который должен влиять на выбор видеокарты, является разрешающая способность монитора. Так, если вы сделали глупость, купив дорогостоящий монитор с разрешением 4К, то придётся брать под него графический чип стоимостью 100 000 рублей. Согласитесь, что такая сумма на руках есть у небольшого количества пользователей, поэтому большинство смотрит на видеокарты до 50 тысяч. На самом деле массовым является сегмент до 30 тысяч, но в данном случае это уже не так важно. Суть вывода в другом, а в итоге любые попытки рассказать о невероятной мощи современных продуктов AMD и NVIDIA обречены на провал.

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Не так давно мы попытались собрать системный блок для бескомпромиссного геймера, предпочитающего ультимативную графику в 4К. Оказалось, что при желании можно потратить все 500 тысяч, тогда как даже минимальная комплектация, позволяющая без проблем играть в требовательные новинки, обойдётся вам в 150 тысяч рублей. Вчера мы пошли другим путём, пытаясь понять, сколько будет стоить перспективная игровая сборка для монитора с разрешением 2К. Вы удивитесь, но вышло почти в 2 раза дешевле, а значит вам понадобится всего 85 тысяч, чтобы собрать игровой компьютер. Сегодня мы попытаемся снизить стоимость ПК, при этом сделать так, чтобы вы смогли получить примерно аналогичную производительность, но сэкономили немного денег.

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Пожалуй, оптимальным решением для нашей сборки станет Ryzen 5 5600. Процессор отличается от версии с приставкой «Х» сниженными тактовыми частотами, а значит в синтетических тестах покажет немного меньше виртуальных попугаев. Ну а в играх подобные глупости неважны, поскольку этот процессор имеет всё необходимое для перспективной сборки и стоит дешевле Ryzen 5 5600Х. Возможно, если бы мы покупали видеокарту за 150 тысяч, а после сравнивали быстродействие обоих камней, то Ryzen 5 5600 оказался бы ощутимо слабее, вот только у нас таких планов нет.

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Изначально мы планировали подобрать материнскую плату на чипсете В550, но в какой-то момент осознали, что это приведёт к тому, что вы потратите на 4000 тысячи рублей больше, но не получите ровным счётом ничего. MSI A520M-A PRO имеет всё необходимое и основана на чипсете А520. Единственным значимым отличием станет отсутствие поддержки интерфейса PCIe 4.0. Увы, но в реальных задачах подобная технология не применяется и не влияет на быстродействие видеокарты с процессором, а вот скоростные твердотельные накопители PCIe 4.0 стоят намного дороже аналогов на PCIe 3.0. Что до выбранной материнской платы, то здесь есть полный набор нужных интерфейсов, а небольшой размер позволит установить её в компактный корпус.

Если вы полагали, что мы поставим видеокарту производства NVIDIA, то сильно ошиблись. Дело в том, что в данном сегменте у зелёных повальная экономия видеопамяти, а в результате больше 8 Гб просто нет. Для 2К нам такое не подходит, поэтому берём Radeon RX 6700. Графический чип AMD имеет 10 Гб видеопамяти, что даёт вам фору во время запуска требовательных новинок, позволяя разгонять настройки графики до максимума. Sapphire выпустила самую обычную модель, в которой установлена приличная система охлаждения. Заявленная рекомендованная мощность блока питания стартует с 650 Вт, но на самом деле видеокарта нетребовательная и будет работать даже на не самом мощном компьютере вполне сносно. В нашем случае Radeon RX 6700 прекрасно сочетается с Ryzen 5 5600Х, поэтому домыслы о том, что процессор не раскроет видеокарту, неуместны. Radeon RX 6700 ещё несколько лет будет тянуть все игры в 2К, ну а что будет после, мы не знаем. Требования постоянно растут, но иногда происходит замедление, а временами разработчики совершают небольшую революцию. В любом случае с Radeon RX 6700 у вас будет солидный запас мощности.

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Поскольку мы с вами взяли не самый крутой процессор и недорогую материнскую плату, то разговоров о разгоне быть не должно. Покупаем 2 линейки по 8 Гб Kingston Fury Beast и получаем достаточное количество оперативной памяти под любые нужды. ОЗУ будет работать нормально, а ведь именно это мы с вами и хотели получить. Ну а любители оверклокинга и фанаты тонкой настройки таймингов пусть берут компьютер за 150 тысяч рублей или дороже.

За 10 тысяч рублей есть несколько брендовых твердотельных накопителей ёмкостью 1 Тб, но мы полагаем, что для нашей сборки неплохо подойдёт скромный Apacer. SSD не хватает звёзд с неба, хотя и предлагает солидную скорость чтения и записи 3500/3000 МБ/с. Фактически, это предел нашей материнской платы, поэтому смело берите данный твердотельный накопитель. Кстати, он ещё и имеет неплохой ресурс в 750 Тб перезаписи данных. Так, если вы каждый день будете закачивать и удалять информацию, равную базовой ёмкости в 1 Тб, то сможете развлекаться таким образом 750 дней. Ну а если вы снизите свои аппетиты до 100 Гб, то сможете пользоваться SSD целых 20 лет. Поскольку в среднем пользователи не используют больше 50 Гб в сутки, то ресурс твердотельного накопителя действительно огромный, а скорость даже больше, чем вам может потребоваться в современных играх.

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И снова заметим, что хотели предложить блок питания за 9 тысяч рублей, но в последний момент решили, что наша сборка не нуждается в таком потенциале. Берём DeepCool PK750D мощностью 750 Вт и сертификатом 80 PLUS Bronze. Таким образом значительная часть мощности нашего блока питания будет простаивать, продлевая жизненный цикл самого устройства и снижая шум в комнате. При нормальной температуре в доме, DeepCool PK750D окажется почти неслышным. А это большой плюс для нетребовательной сборки, обладающей высокой производительностью.

Вообще, в продаже есть и более дешёвые блоки питания, ну а мы не стремились купить корпус с подсветкой. И всё же, если предложить вам системник за 4 тысячи, то вы самостоятельно никогда не купите под него дополнительные вытяжные вентиляторы. Получается, что Zalman N4 Rev.1 Black хорош не только тем, что имеет приятный дизайн и яркую подсветку, но и включает сразу 5 кулеров. Так, 2х120-мм расположены на передней панели и 3 более массивных 140-мм на задней. Приток и вытяжка воздуха позволит не переживать о перегреве компонентов, ну а на передней панели вы найдёте основные интерфейсы для подключения различных устройств и наушников. Как вы могли заметить, корпус небольшой, а значит вы можете поставить его как на рабочем столе, так и спрятать в специальную нишу. Выбор за вами, ну а мы подсчитали, что полная сборка нам обойдётся в 70 тысяч рублей. Что же, если вчера мы потратили 85 тысяч, то сегодня смогли сэкономить целых 15 тысяч. При этом сделать это удалось без значительной потери производительности и качества комплектующих. Пожалуй, если и есть идеальный компьютер, заточенный под разрешение 2К, то сегодня мы собрали именно такой экземпляр.